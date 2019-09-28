Новый вызов Netflix: что Apple покажет в кинотеатрах

Компания Apple намерена показывать полнометражные фильмы собственного производства в кинотеатрах, прежде чем выпускать их на стриминговом сервисе, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, корпорация уже проконсультировалась с представителями индустрии развлечений и начала переговоры с сетями кинотеатров.

В своей тактике Apple придерживается традиционного подхода, при котором фильмы поступают в прокат на несколько недель до того, как появятся в онлайн-кинотеатре. Представители компании надеются, что это позволит им привлечь ведущих режиссеров и продюсеров, а также избежать проблемы, созданной другим популярным сервисом — Netflix.

Реклама

Что касается Netflix, то фильмы, покупаемые или выпускаемые компанией, обычно появляются в прокате в кинотеатрах в тот же день, когда загружаются на стриминговый сервис. Как отмечает издание, такой подход ограничивает возможности онлайн-вещателя, поскольку кинотеатры, как правило, настаивают на том, что картины не должны появляться в интернете в течение трех месяцев после дебюта.

Так, переговоры Netflix с кинотеатрами относительно драмы «Ирландец» режиссера Мартина Скорсезе, которая должна выйти на платформе 27 ноября 2019 года, провалились из-за неспособности сторон договориться об исключительном праве на показ.

Таким образом, Apple придерживается стратегии Amazon. Компания использует «прокатное окно» длительностью от двух недель до трех месяцев (как в случае с фильмом «Манчестер у моря»).

Среди первых крупных кинопремьер Apple — лента «На скалах» («On the Rocks») Софии Копполы с Рашидой Джонс и Биллом Мюрреем в главных ролях. По сюжету молодая женщина пытается возобновить отношения со своим отцом.

Последний раз Мюррей и Коппола работали друг с другом в рамках фильма «Трудности перевода» 16 лет назад. «На скалах» станет одним из первых проектов, созданных в сотрудничестве с независимой студией A24. Планируется, что картина выйдет в середине 2020 года, вероятно, после премьеры на Каннском кинофестивале, утверждают источники.

Кроме того, Apple ведет переговоры с кинотеатрами по поводу документального фильма «Королева слонов», который покажут в онлайн-кинотеатре 1 ноября. Картина рассказывает о слонихе, которая ведет свое стадо к новому водопою во время засухи. Впервые он был показан на кинофестивале в Торонто в прошлом году.

По данным WSJ, Apple в данный момент в большей степени заинтересована в создании и продвижении собственного бренда, что может обеспечить ей прокат фильмов в престижных кинотеатрах, чем в получении дохода.

В Apple также надеются привлекать к сотрудничеству режиссеров и продюсеров, которые все еще желают видеть свои картины на большом экране.

Между тем в начале сентября Джей Джей Абрамс отказался от суммы $500 млн, которую предлагала Apple за создание эксклюзивного контента для своей стриминговой платформы. Вместо этого он подписал контракт с компанией Warner Media.

Проблема состоит в том, что Apple хотела получить исключительное право на фильмы и сериалы, которые снимал бы Абрамс и его студия Bad Robot Productions. В свою очередь контракт с Warner Media предусматривает возможность при желании писать сценарии, режиссировать и продюсировать проекты и для других площадок, что дает ощутимо больше творческой свободы для кинематографиста.

Стриминговый сервис Apple TV+ начнет работу с 1 ноября в 100 странах, включая Россию. Предполагается, что на начальном этапе зрителям будут доступны лишь собственные телешоу компании. Как отмечают эксперты, появление доступа к полнометражным фильмам сможет увеличить привлекательность бренда.

В августе этого года стало известно, что Apple выделила более $6 млрд на производство оригинальных сериалов и фильмов для собственной стриминговой площадки. Как пишет Financial Times, компания рассчитывает выйти на рынок развлечений, где сейчас активно действуют Netflix, Amazon, Disney и AT&T.

В то же время пока сложно сказать, сможет ли Apple моментально стать весомым игроком на рынке, учитывая довольно скудное наполнение каталога на первых порах. На момент запуска Apple TV+ в каталоге сервиса будет только пять эксклюзивов, среди которых — драматический сериал «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стивом Кареллом, а также сай-фай «Смотри» от автора «Острых козырьков» Стивена Найта с Джейсоном Момоа в главной роли.

Кроме того, формально компания Тима Кука тратит на контент гораздо меньше будущих конкурентов — например, Netflix за текущий год вложит в оригинальные шоу порядка $15 млрд. Выделенные Apple $6 млрд примерно соответствуют тратам Netflix образца двухлетней давности.