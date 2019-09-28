Пригрозила судом: у звезды «Счастливы вместе» нашли наркотики

Исполнительницу роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву задержали сотрудники ДПС в Москве, передает РЕН ТВ. По данным издания, полицейские нашли у нее наркотики.

Отмечается, что на вопрос правоохранителей она подтвердила, что у нее при себе имеются запрещенные вещества. Актриса призналась, что спрятала кокаин в нижнем белье. Кроме того, она якобы сама достала сверток, вес которого составил 0,69 грамма.

Как утверждают сразу несколько Telegram-каналов, в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В квартире 39-летней артистки прошел обыск, но ничего запрещенного не нашли, утверждают источники. Актрису освободили под подписку о невыезде.

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В то же время концертный директор Бочкаревой опровергла сообщения, назвав их «провокацией», передает Mash.

«Разговаривали с Натальей сегодня несколько раз уже. Она говорит, что все хорошо, она дома с детьми. Это все ложь, это провокация», — сказала она.

Сама Бочкарева в комментарии телеканалу «360» также заявила, что находится дома с детьми. Звезда отметила, что узнала о слухах по телефонному звонку.

«Я сейчас нахожусь дома с детьми в субботний день, — пояснила она. — Это вранье, лукавство. Это кто-то пытается раздуть скандал и, наверное, сделать хайп. Я пока не понимаю, кому это нужно, но хочу узнать, разобраться. Эти люди должны нести ответственность за такие слова».

close Актриса Наталья Бочкарева Актриса Наталья Бочкарева Виталий Аньков/РИА «Новости»

Актриса предположила, что кто-то мог запустить этот слух, чтобы заставить ее оправдываться «из мести». Она подчеркнула, что найдет автора сплетни и привлечет к ответственности.

«Кто-то запустил такую ерунду, чтобы я оправдывалась. Мне смешно. Со времен «Счастливы вместе» что только про меня не писали и не говорили. Я не скандальный человек. Я занимаюсь социальными проектами, воспитываю детей, снимаюсь в кино, играю в театре», — заключила Бочкарева.

В то время как актриса активно опровергает сообщения о наличии у нее запрещенного вещества, телеграм-канал «112» опубликовал видео с места задержания.

На нем Бочкарева подтверждает, что у нее имеется «мешочек с наркотическим средством».

В то же время телеканал «360» сообщает, что МАД подтвердило факт заведения уголовного дела а приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта.

Ранее Актер Максим Аверин, сыгравший следователя в сериале «Глухарь», устроил дебош на борту самолета, летевшего в Москву из Барнаула, передает РЕН ТВ. По информации издания, 43-летний артист оскорблял членов экипажа с применением ненормативной лексики.

Отмечается, что после приземления Аверин был задержан транспортной полицией в аэропорту. На видео, оказавшемся в распоряжении телеканала, видно, как звезда сериала «Склифосовский» стоит неподалеку от полицейского автомобиля. Вместе с ним находится актриса Анна Акунина, с которой он играет в спектакле «Там же, тогда же».

В отношении Аверина был составлен протокол об административном правонарушении по статье за мелкое хулиганство. Ему также выписали штраф в 500 рублей.

Как утверждает Life News, при выходе из отделения полиции он стал оскорблять журналистов. «Вот ты дурак? Зачем ты ерундой занимаешься? Произошло недоразумение, — заявил актер. — Ребята, да пошли вы [нецензурная брань]». Сам Аверин в своем инстаграме сообщил, что у него все в порядке.

«Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи!» — написал он.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу, полицейские задержали двух пассажиров рейса Барнаул-Москва за нецензурную брань. Так, одному правонарушителю был выписан штраф, в то время как второй был отправлен на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, передали в полиции. По информации «Пятого канала», вместе с Авериным летел его директор Николай Коренев, который якобы и стал зачинщиком конфликта. Тот, будучи в нетрезвом состоянии, стал нецензурно выражаться в адрес экипажа и не выполнял их просьбы, пишут СМИ.