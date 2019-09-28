«Питаются прахом»: священник осудил друзей Заворотнюк

Священнослужитель Русской православной церкви Андрей Ткачев обвинил в бесчувственности друзей, знакомых и коллег актрисы Анастасии Заворотнюк. По словам протоиерея, эти люди «треплют ее имя» для собственной наживы.

«По-моему, вот это массовое разговорное усердие вокруг страдающего человека — это какое-то издевательство, бесчувственность и бессовестность. Элементарная нравственность говорит нам о том, что большое страдание требует большого молчания.

Человек страдает. Уже и родственники обращались, просили: пощадите человека, что же вы треплете ее имя. Это, конечно, край какой-то», — сказал священник «Царьграду».

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Заинтересованным в состоянии актрисы людям отец Андрей посоветовал помочь ей морально или материально. Он также призвал всех неравнодушных помолиться за здоровье Заворотнюк.

«Кто далек от этого, зачем его кормить этими сплетнями? Зачем вообще кормить людей сплетнями? Но у нас на этом построена половина телевидения. Ленты новостных сообщений, собственно, этим и живут, они питаются этим прахом. Конечно, это очень тяжко», — считает священнослужитель.

Протоиерей предложил всем, кто пытается нажиться на трагедии семья Заворотнюк, представить себя на ее месте.

«Представьте себя на месте больного человека, себя или своих родных, и на каждом перекрестке, из каждого утюга звучащие разговоры о ее состоянии и так далее. Это бессовестно по отношению к больному человеку.

Дело в том, что ведь свойство этой прессы, этих передач и свойство людей, которым это нравится, в том, что они скоро все забудут. Вот умрет человек, забудут же его очень быстро и найдут себе новую пищу, и опять будут трепать в зубах чужую судьбу, чужую душу, чужую болезнь или чужие семейные проблемы», — заметил Ткачев.

Священник обратил внимание, что для любого человека недостойно погружаться в эту тему из праздного интереса. По его мнению, друзья и знакомые Заворотнюк ведут себя бессовестно.

«Это похоже на то, как в одной комнате умирает старик, а в соседней комнате уже дерутся за его наследство. Пример полной бессовестности. Человеку плохо, плохо ее родственникам, а по всем телеканалам об этом говорят», — заявил протоиерей.

По его мнению, уважающие себя СМИ не должны использовать темы умирающих знаменитостей ради собственной выгоды.

«Это и есть цена авторитетности. Авторитетные издания этим не занимаются. Этим занимается желтая пресса. Стандарты серьезной журналистики помогают определить, где мы имеем дело с желтой прессой, а где мы имеем дело с серьезным изданием», — сказал Ткаченко.

В прессе и на телевидении заговорили о госпитализации больной раком мозга актрисы СМИ 13 сентября. Сообщалось, что в одной из московских клиник Заворотнюк ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через неделю об улучшении состояния актрисы заявила ее подруга со ссылкой на пиар-директора Марину Потапову, передает сайт mk.ru.

«Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня наконец ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие», — порадовалась подруга.

Новость о положительной динамике лечения подтвердил друг актрисы Сергей Майоров в студии телеканала НТВ.

«Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Это Настин директор. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — рассказал Майоров.

Позднее в разных источниках появлялись сообщения об ухудшении состояния актрисы — опять же, без официального подтверждения этой информации. Тему болезни Заворотнюк периодически комментируют ее коллеги и друзья, а также неизвестные люди. К примеру, женщина, представившаяся бывшей сотрудницей клиники, в которой лежит знаменитость, заявила, что она готова продать фотографии больной артистки. Об этом сообщает «СтарХит».

«У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября 2019 года. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение», — сообщила женщина, пожелавшая остаться анонимной. Она отметила, что один ролик длится 58 секунд, а два других — по 32 секунды.

Пока неизвестно, удалось ли бывшей медработнице их продать, и какую сумму она рассчитывала за них получить.