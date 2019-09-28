Оторвался тромб: актер умер на сцене

Во время спектакля «Очень простая история» в калужском театре юного зрителя скончался актер Андрей Семенов. По словам коллег, у артиста, игравшего в постановке ангела, во время антракта оторвался тромб. Об этом сообщается на сайте театра.

«Уход из жизни всегда не вовремя, всегда рано. Для Андрея Семенова, артиста Калужского ТЮЗа, последний выход на сцену 26 сентября 2019 года был подобен вспышке молнии: роль ангела в спектакле «Очень простая история» Марии Ладо он доиграет уже за гранью нашего мира», — говорится в сообщении театра.

Актер родился 17 декабря 1962 года. Свою первую театральную роль он сыграл в 1992 году в спектакле «Женитьба» Николая Гоголя, поставленном на сцене Калужского театра юного зрителя. В этом театре он прослужил до конца жизни, исполнив более 30 ролей.

Реклама

В начале сентября в Калужском областном драматическом театре состоялось открытие 55-го театрального сезона Калужского театра юного зрителя. Культурное учреждение отметило свой юбилей постановкой спектакля «Музей исчезнувших вещей» режиссера Михаила Визгова, получившего золотой диплом Международного театрального фестиваля «Золотой витязь». На юбилейный вечер собрались тюзовцы всех поколений.

Первые спектакли калужского ТЮЗа были сыграны в 1965 году на разных сценах города, поскольку в то время театр не имел своего помещения. В те годы режиссерами-постановщиками являлись заслуженная артистка России Людмила Вольская и Владимир Цветков, а первыми актерами были Надежда Ефременко, Валентина Михайлина, Евгений Хакимов, Любовь Слепова, Игорь Береснев, Валерия Ушакова (Визгова) и Михаил Визгов. Последняя пара стала одними из самых важных людей калужского ТЮЗа. Более 20 лет Визгов является главным режиссером театра, а его жена работает там директором.

За несколько дней до смерти Семенова трагедия произошла в другом ТЮЗе — петербургском. Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» и фильма «Брат­», народный артист России Игорь Шибанов скончался на 76-м году жизни.

Согласно сайту театра юных зрителей имени Александра Брянцева, в последний раз актер выходил на сцену 14 сентября, в свой 75-й день рождения, сыграв роль Кучумова в постановке «Бешеные деньги». 21 сентября Шибанов собирался выступить с этим спектаклем в Краснодаре, но в день поездки у него остановилось сердце. По словам коллеги актера, народной артистки РСФСР Ирины Соколовой, ему стало плохо прямо в аэропорту Пулково у стойки регистрации. Она рассказала об этом изданию 78.Ru.

«Наклонился, схватился за живот. Его увезли на «скорой» уже в больнице у него остановилось сердце. Он должен был лететь в Краснодар, играть в спектакле «Бешеные деньги», — поделилась артистка.

Она добавила, что проработала вместе с Шибановым в ТЮЗе около 50 лет.

«Игорь — любимец публики. Несмотря на то, что в последнее время почти не играл, он не потерял своей популярности. Всегда был удивительно собранный и строгий к себе, как никто другой. Играть с ним было такое удовольствие — шикарнейший партнер. Он был профессионал высшего класса, создавал этот театр и даже не думал о переходе в другой. Хотя Игоря забрали бы в любой театр с руками и ногами», — поделилась артистка.

В последнее время, по словам Соколовой, Шибанов плохо себя чувствовал, и во время празднования его дня рождения коллеги всячески подбадривали именинника и желали ему здоровья.

«Меньше недели назад мы отметили его юбилей: кричали — ты нам нужен, надо лечиться и играть. У него от этих слов заблестели глаза, но судьба решила по-другому. В последний раз он как раз в свой юбилей играл», — добавила Соколова.

Актер Игорь Шибанов был одним из главных и опытных артистов петербургского ТЮЗа. Он стал известен широкой публике благодаря ролям в фильмах «Брат­», «Упырь», «Замок», «Про уродов и людей», а также в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Тайны следствия».