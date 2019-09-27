Валерия дождалась: на «Голосе» стартуют нокауты. ОНЛАЙН

На «Голосе. 60+» начинается этап нокаутов

Неделю назад на шоу «Голос 60+» наставники Михаил Боярский, Пелагея, Валерия и Лев Лещенко укомплектовали свои команды после слепых прослушиваний. Сегодня на проекте начинается этап нокаутов, в рамках которого каждый судья выберет двух участников, достойных сразиться в финале. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию шоу.
Трансляция
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20:00

В четверку Льва Лещенко попали Юрий Шиврин, Андрей Лысиков, Ирина Нижегородцева, а также дуэт сестер Ольги и Галины Богдановых.

21:50

Неделю назад на шоу завершилась стадия слепых прослушиваний, в ходе которых наставники Михаил Боярский, Пелагея, Валерия и Лев Лещенко полностью укомплектовали свои команды.

20:40

Добрый вечер, уважаемые читатели! Мы начинаем онлайн-трансляцию второго сезона музыкального проекта «Голос. 60+». Сегодня стартует этап нокаутов, когда каждый наставник выберет из четырех участников своей команды двоих, достойных попасть в финал.