Валерия дождалась: на «Голосе» стартуют нокауты. ОНЛАЙН

Трансляция
С конца
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20:00
В четверку Льва Лещенко попали Юрий Шиврин, Андрей Лысиков, Ирина Нижегородцева, а также дуэт сестер Ольги и Галины Богдановых.
21:50
Неделю назад на шоу завершилась стадия слепых прослушиваний, в ходе которых наставники Михаил Боярский, Пелагея, Валерия и Лев Лещенко полностью укомплектовали свои команды.
20:40
Добрый вечер, уважаемые читатели! Мы начинаем онлайн-трансляцию второго сезона музыкального проекта «Голос. 60+». Сегодня стартует этап нокаутов, когда каждый наставник выберет из четырех участников своей команды двоих, достойных попасть в финал.