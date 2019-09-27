Испугались конкурентов? Человек-паук вернулся во вселенную Marvel

Самый популярный герой «марвеловских» комиксов Человек-паук остался в кинематографической вселенной Marvel (КВМ). Компания смогла заключить договор с Sony, которая владеем правами на героя. Корпорации пришли к соглашению по третьему сольному фильму о Человеке-пауке в КВМ. Пока название картины не разглашается, однако уже известна точная премьеры фильма — 16 июля 2021 года. По информации Deadline, одним из продюсеров ленты снова станет Эми Паскаль, которая участвовала в создании первых двух фильмов с Томом Холландом в роли Питера Паркера.

«Я очень рад, что путь Человека-паука продолжится в нашей киновселенной, и наша студия, включая меня, сможет продолжить работу над ним, — заявил Кевин Файги, глава студии Marvel.

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— Человеку-паук — настоящая икона комиксов, чья история затрагивает людей всех возрастов по всему миру. Он также оказался единственным героем, который способен перемещаться из одной киновселенной в другую. Так как Sony развивает свою вселенную о Пауке, вы даже не представляете, каких сюрпризов можно от них ждать».

Эми Паскаль в свою очередь отметила, что очень довольна, что история Человека-паука в КВМ не прервется.

«Это потрясающе. События в конце фильма «Человек-паук: Вдали от дома» приняли весьма неожиданный оборот, и теперь мы сможем узнать, к чему все это приведет. — сказала Паскаль. — Это соглашение пошло на пользу всем — студиям, франшизе и фанатам».

По информации Deadline, студии пришли к договоренности после того, как Sony согласилась на то, что Disney будет финансировать 25% производственного бюджета картин о Человеке-пауке, что дает ей право на 25% выручки бокс-офиса.

По условиям изначальной сделке Disney доставалось лишь 5% кассовых сборов за первый день проката, а также вся прибыль от продажи мерчендайза. Корпорация во главе с Бобом Айгером хотела договориться о 50-процентном участии в финансировании следующих лент, но получила отказ. В результате Disney решила вывести Файги из проекта, что, казалось, поставило крест на шансах появления Человека-паука в следующих частях франшизы Marvel.

Позднее Sony подтвердила уход Человека-паука из Marvel, о чем сообщил директор компании Тони Винсикерра.

«Мы отлично поработали с Файги и Marvel над фильмами про Человека-паука, — приводит слова Винсикерры Variety. — Мы пытались прийти к компромиссу. Парни в Marvel просто великолепны, и мы их очень уважаем. Но с другой стороны, в нашей компании тоже много прекрасных сотрудников, и Кевин не работал в одиночку».

Пока неизвестно, сможет ли Человек-паук в исполнении Тома Холланда появляться в фильмах Sony собственного производства, входящих в «спайдер-вселенную». Если студия сохранила за собой такое право, то от новой сделки она получает только выгоду.

Очевидно, что «марвеловские» фильмы будут приносить большой доход, но и собственные картины Sony смогут основательно пополнить кошельки студии. Как минимум один прецедент большого успеха компании уже есть. Картина «Веном» с Томом Харди в главной роли собрала в мировом прокате $856 млн.

Уже известно, что в расширенную вселенную Человека-паука войдут сиквел «Венома» от Энди Серкиса, «Морбиус» с Джаредом Лето, «Крэйвен-охотник», а также спин-офф про героинь Серебряный соболь и Черная кошка. Кроме того, известно о планах на ленту о команде суперзлодеев «Зловещая шестерка», однако на сегодняшний день проект отложен.

Вдобавок ко всему буквально нескольким часами раньше Sony объявила о создании новой картины о супергероине Мадам Паутине. Сценарий для фильма напишут Мэтт Сазам и Берк Шарплесс, работавшие над историей про Морбиуса. Подробности даты выхода ленты, ее названия и сюжета пока не сообщаются.

Впервые Мадам Паутина появилась в комиксах Marvel о Человеке-пауке в 1980 году. Ее персонаж обладает телепатией и даром ясновидения. Согласно оригинальному комиксу, ее обычно изображает пожилой, слепой и парализованной женщиной. Она окружена сделанной из паутины машиной, необходимой для того, чтобы поддерживать ее жизнь. Героиня является помощницей Человека-паука в борьбе с суперзлодеями.