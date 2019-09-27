Дипломатический скандал: Малахов разозлил Киргизию

Министерство иностранных дел Киргизии вызвало советника-посланника российского посольства в стране из-за слов телеведущего Андрея Малахова, произнесенных им в эфире шоу «Прямой эфир». Об этом говорится в фейсбуке ведомства.

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По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе «некорректное» высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

«Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом союзнических отношений [двух стран] и стратегического партнерства», — говорится в сообщении ведомства.

Осудило Малахова и российское посольство в Киргизии, где Малахова назвали не нашим героем: »Малахов — не наш герой. В связи с высказываниями телеведущего Малахова можно сказать одно: легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ».

В то же время журналист Владимир Соловьев, по его же собственным признаниям, не смотревший резонансную передачу, встал на защиту шоумена. Согласно его мнению, Малахова не волновали национальность или гражданство участника ДТП со смертельным исходом.

«Я не думаю, что Андрея в какой-то степени волновала национальность или гражданство участника ДТП. Я лично не видел программу, но уверен в том, что Андрей не выказывал неуважение ни к стране, ни к народу. То есть речь шла о конкретном человеке, его вовлеченности в конкретное дорожно-транспортное происшествие, в котором, по мнению Андрея, слишком много неясности», — цитирует Соловьева «Взгляд».

Также он предположил, что «никакого разжигания национальной розни» у Малахова, «взвешенно и обоснованно высказывающего свою позицию», не было.

«Поэтому мне кажется, если у МИД Киргизии есть информация, которая может просветить каким-то образом происшествие и мотивацию своего гражданина, то это надо предоставить судебным органам, — заключил журналист. — Но выражать некую ноту протеста или озабоченность по поводу мнения, высказанного журналистом в свободной стране — у нас так не очень принято. <...> А так, мы живем в свободной стране, и у каждого есть право выражать свое мнение».

Наконец, прокомментировал разгоревшийся скандал и сам Малахов. В своей колонке на StarHit он признался, что «не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии». При этом он подчеркнул, что в его программе «дружно трудятся представители более десяти национальностей».

«А в этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын, — продолжил шоумен. — Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства — перед законом все равны. Я знаю киргизов не только по произведениям моего любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личным встречам».

В заключение Малахов выразил мнение, что он «выполнил часть своей журналисткой работы», так как Татьяна Маругова (мать погибшего, поэтесса — «Газета.Ru») «впервые услышала слова сожаления и раскаяния пусть не от самого виновника произошедшего, а от его представителя». В то же время телеведущий посетовал в связи с тем, что его слова «были неправильно поняты некоторыми киргизами».

«Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова», — заверил шоумен.

Согласно СМИ, Александр Маругов, сын крупного бизнесмена, погиб в ДТП в центре Москвы в минувшем июле.

По информации РИА «Новости», инцидент произошел на Фрунзенской набережной: мотоцикл, которым управлял Александр, был сбит такси, от полученного удара транспортное средство Маругова загорелось, а затем взорвалось. Впоследствии пострадавшего доставили в госпиталь, однако спасти его жизнь врачам не удалось. Позднее данное ДТП в своем шоу затронул Малахов. В ходе съемок телепередачи он, в частности, выразил мнение, что гражданин Киргизии Акбаров, который, по предварительным данным, является виновником смертельного инцидента, мог подстроить аварию.