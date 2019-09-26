На «Эверест» со «Стриптизершами»: куда пойдут американцы

Лидером бокс-офиса США по итогам предстоящего уикенда, по мнению экспертов, станет мультик «Эверест» китайско-американского производства. Ожидается, что анимационная картина в свои первые выходные в Штатах заработает в районе $22 млн. Проект, созданный авторами «Корпорации монстров» и «Сезона охоты», расскажет о приключениях девочки Лу и милого Йети, живущего на ее крыше. По ходу сюжета главным героям мультфильма предстоит преодолеть увлекательное путешествие от экзотических улиц Шанхая до захватывающих дух гималайских снежных пейзажей, где живет семья снежного человека. Российская премьера «Эвереста» состоится чуть позднее — 3 октября.

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«Газета.Ru» ранее взяла интервью у режиссера анимационного фильма Джилл Калтон.

Вторым станет триумфатор предыдущей недели — историческая лента «Аббатство Даунтон», продолжение одноименного культового сериала, легенды британского телевидения. 27-29 сентября принесут фильму, роли в котором исполнили Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль и Лора Кармайкл, примерно $16,3 млн.

Замкнет топ-3 космическая драма Джеймса Грея «К звездам», для которой этот американский уикенд станет вторым. Лента, обладающая мощным кастом (Брэд Питт, Лив Тайлер, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд и Джейми Кеннеди), соберет плюс-минус $10,8 млн.

Четвертая строчка, вероятно, достанется «Стриптизершам», комедии, в которой снялись Джей Ло и Карди Би. Фильм, повествующий историю танцовщиц элитного стриптиз-клуба, которые из-за банковского кризиса лишаются всех своих накоплений и разрабатывают дерзкий план по возвращению честно заработанных денег, выручит в третий уикенд где-то $9,8 млн.

Пятая позиция, согласно прогнозистам, достанется сиквелу ужастика «Оно» по Стивену Кингу. Четвертые выходные в американском прокате принесут проекту примерно $9,7 млн, благодаря чему его общая касса в США превысит 190 млн. К слову, первая часть дилогии, вышедшая в 2017 году, собрала на домашнем рынке аж $327 млн — сумасшедшие для данного жанра деньги. И едва ли «младший брат» сумеет хотя бы повторить результат своего предшественника. Несмотря даже на мощнейший актерский состав — Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Билл Хейдер и другие.

Откроет вторую пятерку «Рэмбо: Последняя кровь» Адриана Грюнберга, которые упадет сразу на три строчки и заработает всего $9 млн. И это уже на вторых выходных!

Седьмой, по мнению экспертов, станет подростковая комедия «Хорошие мальчики», которая — во многом неожиданно — настолько пришлась по душе американским зрителям, что остается в топ-10 в течение уже без малого двух месяцев. Седьмой уикенд пополнит кассу ленты на $1,8 млн — и в общей сложности на домашнем счету картины будет уже более $80 млн. При этом ее производственный бюджет составил всего $20 млн.

Восьмым должен стать главный долгожитель верхушки американского бокс-офиса — игровой ремейк диснеевской классики «Король Лев». Детище Джона Фавро, некогда бойфренда Моники из легендарных «Друзей», недавно отметивших 25-летний (!) юбилей, заработает за последние выходные сентября (и 11-е для себя) около $1,7 млн. Общемировая касса фильма на данный момент составляет — страшно сказать — $1,63 млрд.

Девятую строчку, как ожидается, займет «Джуди», байопик о голливудской актрисе Джуди Гарлэнд (Дороти из «Волшебника страны Оз» 1939 года). Фильм рассказывает о последних месяцах жизни знаменитости, главную роль в картине сыграла Рене Зеллвегер. В свой дебютный уикенд лента заработает в США приблизительно $1,4 млн.

Наконец, на заключительной позиции топ-10 финиширует боевик Рика Романа Во «Падение ангела». Новая часть франшизы с Джерардом Батлером в роли американского спецагента, спасающего президента США в исполнении Моргана Фримена, выручит в ходе шестых выходных в районе $1,1 млн.