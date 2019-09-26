Брэд Питт против Александра Петрова: на что пойдут россияне

На первое место отечественного бокс-офиса со значительным отрывом от конкурентов вырывается новинка проката — космическая драма Джеймса Грея «К звездам». В свои первые выходные картина, согласно прогнозам экспертов, соберет 225 млн рублей. Этот результат примерно вдвое меньше, чем было у «Марсианина» Ридли Скотта, собравшего 512,8 млн в стартовый уикенд, и ощутимо меньше, чем у «Пассажиров» (286,1 млн). Это может быть связано с тем, что в отличие от предшественников, критики причисляют «К звездам» к арт-хаусному кино.

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В центре сюжета — история инженера Роя Макбрайда, который отправляется в космос на поиски своего пропавшего отца. Главные роли в ленте исполнили Брэд Питт, Лив Тайлер, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд и Джейми Кеннеди.

В свой премьерный уикенд фильм российского производства «Герой» с Александром Петровым в главной роли рискует оказаться на второй строчке, заработав примерно 100 млн рублей. Остросюжетный боевик, который сами создатели успели окрестить «отечественной версией Джеймса Бонда», не произведет сильного впечатления на зрителей, в отличие от ленты «Полицейский рублевки» с Петровым в главной роли (330 млн рублей на старте). Однако во втором случае фантастический результат картине обеспечила поддержка в лице поклонников одноименного сериала.

Замкнет топ-3 лидер минувших выходных — российско-китайский фильм «Тайна печати дракона». В этот раз аналитики прогнозируют приключенческой ленте 80 млн рублей. Таким образом, картина потеряет около половины сборов — в свои первые выходные она выручила 162,8 млн рублей.

По сюжету английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России и попадает в граничащий с ним Китай. Там он сталкивается с массой мистических существ и ситуаций, а также узнает о древней черной магии, захватившей власть. Каст фильма включает в себя Джеки Чана, Джейсона Флеминга, Арнольда Шварценеггера, Кристофера Фэйрбэнка, Рутгера Хауэра, Юрия Колокольникова, Павла Волю и других.

Четвертым финиширует хоррор «Оно 2», сиквел суперхита 2017 года. Очередные выходные проката принесут ленте еще 30 млн рублей, утверждают эксперты.

На пятом месте окажется некогда бесспорный фаворит американского бокс-офиса — «Стриптизерши» Лорин Скафарии. В свой третий уикенд комедийная драма, объединившая суперзвезд Карди Би и Дженнифер Лопес, выручит 18 млн рублей. Сценарий фильма был написан по мотивам нашумевшей статьи в New York Magazine, расскажет о танцовщицах элитного клуба, который посещают брокеры с Уолл-Стрит.

Фантастический триллер «Комната желаний» с Ольгой Куриленко в главной роли имеет шансы занять шестую позицию. Согласно прогнозам аналитиков, фильм заработает 12 млн рублей за 26-29 сентября. В центре сюжета — история влюбленной парой, обнаружившей в собственном особняке комнату, которая исполняет желания.

Лишь на седьмой строчке окажется один из наиболее ожидаемых боевиков этой осени — «Рэмбо: Последняя кровь» Адриана Грюнберга. В свои вторые выходные фильм заработает 11 млн рублей. В прямом продолжении «Рэмбо IV», вышедшего в 2008 году, герой Сильвестра Сталлоне едет в Мексику, чтобы спасти похищенную внучку подруги.

С пятого на восьмое место с 10 млн рублей опустится новый проект Дэнни Бойла «Yesterday», посвященный The Beatles. В своей новой работе режиссер фантазирует на тему того, что было бы, если бы внезапно все, за исключением одного человека, забыли о существовании ливерпульской четверки.