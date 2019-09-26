Надежда на «Мстителей»: главу Marvel позвали в «Звездные войны»

Глава Marvel Studios Кевин Файги займется производством нового фильма во франшизе «Звездные войны», передает The Hollywood Reporter.

«Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди открывает новую главу в истории «Звездных войн». Поскольку Файги — большой поклонник саги, этим выдающимся продюсерам имеет смысл поработать над новым фильмом вместе», — приводит слова сопредседателя студии Walt Disney Алана Хорна издание.

Отмечается, что Файги вел переговоры о разработке проекта с Кеннеди и сопредседателями студии Хорном и Аланом Бергманом в конце лета. Комментируя эту информацию, Хорн также подтвердил, что Кеннеди работает над новым «Индианой Джонсом» и экранизацией «Детей крови и кости» с Эммой Уоттс.

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По мнению THR, Файги может помочь Lucasfilm окончательно перезагрузить франшизу. Несмотря на то, что новые «Звездные войны» собрали в прокате миллиарды, у студии уже есть провальный «Соло», а также «Последние джедаи», разделившие зрителей на два лагеря. Хотя фильм Райана Джонсона собрала $1,3 млрд по всему миру, многие фанаты киновселенной крайне негативно встретили картину.

Что касается Файги, то под его руководством студии Marvel удалось выпустить огромное количество хитов. Так, заключительная часть «Мстителей» побила десятилетний рекорд «Аватара» по сборам и стала самой кассовой лентой в истории, выручив $2,9 млрд. Кроме того, ожидается, что продюсер будет играть большую роль в развитии героев Marvel, таких как «Люди Икс», права на которых Disney получил вместе с приобретением Fox.

После финального девятого эпизода «Звездные войны» уйдут из большого кино на длительный перерыв — до декабря 2022 года, когда выйдет фильм от шоураннеров мегахита НВО «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэниэла Вайса.

Как сообщает The Verge, в планы компании входят три пока еще безымянных фильма из вселенной фантастической саги. Их выход запланирован на 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.

«Дэвид и Дэн — одни из самых лучших сценаристов, которые работают сегодня. Их ансамбль сложных персонажей, глубина истории и богатство мифологии откроют новые территории и смело двинут «Звездные войны» в направлении, которое кажется мне невероятно интересным», — рассказывала Кэннеди.

О том, что Бениофф и Уайсс напишут сценарий и выступят в качестве продюсеров нескольких фильмов о «Звездных войнах», которые не будут входить ни в сагу о Скайуокере, ни в трилогию, ответвившуюся от фильма «Звездные войны: Последние джедаи», стало известно в 2018 году.

«Летом 1977 года мы пропутешествовали в далекую-далекую галактику и с тех пор мечтали о ней. Эта возможность — честь для нас, мы немного взволнованы ответственностью и хотим приступить к делу, как только завершится последний сезон «Игры престолов», — заявили Уайсс и Бениофф.

В начале сентября актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая Рэй, поделилась подробностями девятого эпизода «Звездных войн». По ее словам, финал картины будет не настолько противоречивым, как в фэнтезийной саге «Игра престолов».

«Я думаю, что концовка будет менее спорной [по сравнению с «Игрой престолов»]», — цитирует Ридли MTV News.

Беспокойство поклонников вызвал трейлер заключительной части трилогии, в котором главная героиня Рэй якобы переходит на темную сторону. Именно так, как известно, поступила Дейенерис Таргариен в финальных сериях «Игры престолов».

«Доказательство у вас на экране. Теперь вам остается решить, что с этим делать. Нет дыма без огня, — прокомментировала слухи Ридли. — Просто дождитесь [выхода фильма] и сами увидите, что придумали Джей Джей Абрамс и Крис Терио. То, каким образом они развернули сюжет, действительно впечатляет, и я надеюсь, что он окажется подходящим».

Что касается принцессы Леи, которую сыграла скончавшаяся в 2016 году Кэрри Фишер, то в интервью Variety режиссер Джей Джей Абрамс пообещал поклонникам, что героиня станет важной частью повествования. Он отметил, что в финале трилогии будут использованы вырезанные кадры из «Пробуждения силы».

«Характер Леи действительно, в некотором смысле, является сердцем этой истории. Мы поняли, что мы не смогли бы показать конец этих девяти фильмов без Леи. Мы поняли, что у нас есть кадры из «Пробуждения силы», и мы могли бы использовать их по-новому», — сказал Абрамс.