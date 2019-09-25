«Подстава»: Лобода о скандале с дочкой Алсу

Певица Светлана Лобода в интервью с телеведущей Ксенией Собчак рассказала подробности о своем отношении к скандалу, причиной которого стала победа в шоу «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, наставницей которой была певица.

В частности, она подчеркнула, что сама решила опубликовать в своем инстаграме фотографию с двумя своими подопечными — Нино Чеснер и Робертом Багратяном, «по просьбе своей совести».

«Конечно, это была моя идея. Потому что это мои дети, потому что я их люблю», — сказала Лобода.

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В ответ на аргумент Собчак, что подобным действием певица «отсекла» Абрамову, Лобода подчеркнула, что та «получила свой приз».

«Там еще было очень много крутых детей, которые были у меня в команде. Вообще, этот «Голос» я вспоминаю крайне позитивно. По-моему, я не говорила тебе, что у меня есть мечта моя дальнейшая, будущая — я бы хотела обязательно открыть продюсерский центр и заниматься продюсированием талантливых ребят, потому что мне, кажется, это близко», — призналась она.

Она подчеркнула, что «Голос» был для нее возможностью сочинять песни в команде с детьми, среди которых она никого не выделяла, так как все они были равны.

«Я это делала принципиально. Да, у меня были фавориты, да, у меня были любимчики. Но я понимала, что это дети, и ты должна детям каждому дать равноценную долю своей любви, своей заботы, объяснить — что и как должно быть», — сказала она.

Отвечая на слова Собчак о том, что публикацией фото певица нарушила свой принцип и выделила фаворитов, Лобода вновь указала на то, что Абрамова стала победительницей конкурса.

«Эти ребята со слезами на глазах встретили меня в коридоре и задавали вопрос: «Почему не мы?» И я для того, чтобы их поддержать, приехала домой и сделала первым делом пост. Это была поддержка моя — и Роберта, и Нино», — отметила певица.

Она также добавила, что в сложившейся ситуации ей «очень-очень» жалко Абрамову.

«Сразу после голоса, после последнего эфира мне позвонила Алла Борисовна и сказала — давай мы вручим звезду тем деткам, которые проиграли. Я сказала — отличная идея, давайте так и сделаем», — раскрыла певица подробности встречи участников шоу с Аллой Пугачевой.

По словам певицы, у Пугачевой были свои фавориты на шоу, которым она хотела сделать приятно.

«Она говорит — победитель уже есть, победителей не судят. Но есть детки, которые остались. Давай сделаем им приятно», — рассказала Лобода.

Отвечая на вопрос о возможной обиде Абрамовой на такой поступок, Лобода обратила внимание на то, что после окончания шоу на протяжении долгого времени певица продолжала участвовать в ее жизни «через других людей». Вместе с этим, она сказала, что не поддерживала контакта с отцом девочки после завершения проекта.

Также она дала свою оценку и дополнительному финалу шоу, который провел Первый канал после волны возмущения, которую вызвала победа Абрамовой.

«То как оценил этот финал Первый канал, и то, во что это, в итоге, вылилось — мне кажется, он закончился максимально… хорошо», — ответила она.

Певица также подчеркнула, что была рада отсутствию наставников на дополнительном финале.

«Они сначала хотели, чтоб мы сидели, но я отказалась — я сказала, что участвовать в этом не буду, потому что… Потому что не буду», — подытожила она.

О скандале высказалась также и Нателла Крапивина, продюсер Лободы. Она подчеркнула, что считает подобные прецеденты недопустимыми, так как от подобного «не отмыться никогда».

«И то, что мы оказались так или иначе в это вовлечены — то что вообще каким-то образом это рядом со Светиным именем проходило — мне это неприятно», — объяснила она свою позицию.

Она отметила, что не знает, кто виноват в произошедшем, но считает победу Абрамовой «подставой». По ее словам, скандал оказал серьезное эмоциональное влияние на Лободу, которой было даже «немножко неудобно» перед Валерием Меладзе, поскольку в гримерке «все были уверены, что побеждает Ержан», и уже поздравляли его наставника.