Был против Зудиной: сын Табакова рассказал о втором браке отца

Актер и бизнесмен Антон Табаков стал героем одного из выпусков передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». В ходе интервью он признался, что далеко не сразу смог простить отцу уход из семьи и те страдания, на которые он обрек Людмилу Крылову после 35 лет супружеской жизни.

По словам сына знаменитого артиста, его сильно тревожило состояние матери. Он понимал, насколько болезненно для женщины быть брошенной ради молодой возлюбленной.

По этой причине долгое время между Олегом Табаковым и его старшим наследником были очень натянутые отношения: сын Крыловой откровенно не одобрял роман отца с актрисой Мариной Зудиной.

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«Это было сложное время. Обо всех особенностях того периода знаем только я, мама и сестра», — цитирует бизнесмена «СтарХит».

Однако время расставило все на свои места, когда в новой семье Табакова-старшего родился сын Павел. Антон смирился с произошедшими в семье переменами и научился воспринимать Зудину как члена своей семьи.

Стоит отметить, что его младшая сестра Александра так и не смогла простить отцу предательства матери и отказалась от дальнейшего общения с ним.

По словам 59-летнего Табакова, он давно привык к тому, что его сравнивают с отцом. Творческая карьера старшего наследника мэтра началась рано. Тогда казалось, что именно это поприще ему было суждено, однако вышло иначе — он обрел себя в ресторанном бизнесе.

Старший сын в числе первых узнал о тяжелой болезни Олега Павловича. Антон постоянно навещал родителя в госпитале, виделся с Зудиной и ее детьми. Несмотря на то, что Крылова не препятствовала их общению, она продолжала таить обиду на бывшего мужа. Когда Табаков скончался, ни она, ни Александра не пришли проводить его в последний путь.

«Папе было очень дискомфортно в больнице, но он этого не показывал. Моя мама приняла его смерть, как любой человек, который прожил с кем-то 35 лет. Она относилась к нему как к человеку, который когда-то был ей близок», — рассказал сын артиста.

В настоящее время Людмила Ивановна категорически отказывается общаться с прессой. В одном из давних интервью она говорила, что много лет не встречалась с Табаковым, да и со своей дочерью она не общается. Антон не стал давать комментариев по поводу поведения своей матери.

Старший сын покойного артиста сам неоднократно уходил из семьи. Его связывали отношения и с актрисой Екатериной Семеновой, и с дочерью режиссера Павла Чухрая — Анастасией.

В настоящее время бизнесмен обрел личное счастье рядом с супругой Анжеликой.

«Она научила меня терпению, поэтому мы вместе уже 16 лет. Нам комфортно друг с другом», — признался ресторатор.

У Антона Табакова есть три дочери и сын, которые прекрасно ладят с детьми Олега Павловича. Несмотря на непростые семейные отношения, наследник мэтра всегда искренне гордился отцом.

Отметим, что Олег Табаков всегда считался примерным семьянином. Его роман с первой супругой Людмилой Крыловой разгорелся внезапно. Как когда-то говорила бывшая супруга артиста, она была его большой поклонницей и мечтала с ним познакомиться.

Ее мечта сбылась в 1959 году на студии «Мосфильм». Взаимное притяжение оказалось столь сильным, что в первый же день Крылова провела ночь у будущего мужа.

Об их отношениях было известно и преподавателям, и сокурсникам, которые неизменно осуждали легкомысленность пары и предрекали им скорое расставание.

По словам Людмилы Ивановны, на последнем курсе института она уже была беременна. В то время подобное поведение артистов считалось предосудительным, однако им до мнения общественности не было никакого дела.

«А расписались мы, когда сыну Антошке было месяца два, в перерыве между репетициями, когда я уже работала, как и Табаков, в «Современнике». Вдруг спохватились, побежали, на улице слякоть, грязь, поймали какую-то машину, приехали в ЗАГС. С друзьями выпили по бокалу шампанского — и опять на репетицию», — вспоминала Крылова в одном из интервью.