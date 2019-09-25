«Он должен извиниться»: Лобода о конфликте с Лазаревым

Заслуженная артистка Украины Светлана Лобода прокомментировала информацию о конфликте с Сергеем Лазаревым на «Премии Муз-ТВ». Вопреки его заявлениям о том, что «никакого скандала не было», во время интервью для YouTube-канала ведущей Ксении Собчак звезда подтвердила, что певец действительно ее обидел.

«Не знаю, что с ним случилось тогда, может сказалось то, что его номер не получилось отрепетировать и его сняли с премии, а мой — получился? — предположила Лобода. — Но повел он себя некрасиво».

Она подтвердила, что в тот день отписалась от Лазарева в инстаграме и перестала следить за его жизнью. По словам певицы, она возобновит общение с коллегой только после его извинения.

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«Он, наверное должен, извиниться, потому что он — мужчина, я — женщина, и там было много моментов... Я думаю он жалеет о случившемся. Когда он извинится, мы снова будем общаться», — пообещала звезда.

Напомним, в начале июня в сети появилась информация о скандале между Лазаревым и Лободой, который произошел в день вручения премии Муз-ТВ. Согласно изданию Super, это случилось после возвращения артистки за кулисы с наградой за победу в одной из главных номинаций премии — «Лучшая певица года».

«И вот сегодня мы держим эту тарелку. Третью тарелку! Огромное спасибо всем вам», — радостно воскликнула Лобода.

Согласно СМИ, Лазарев не стал поздравлять коллегу, но начал предъявлять ей необоснованные претензии. В частности, он якобы спросил у Лободы, действительно ли она считает себя «самой крутой».

«Ты что, [обалдела]? Типа самая крутая?» — цитирует его слова издание.

Лобода назвала Собчак предполагаемые причины такого поведения лазарева.

«У Сережи не получался номер, он долго ждал, все были очень уставшие, — сказала певица. — А у нас он получился».

Позже в сети была размещена видеозапись ссоры Лободы и Лазарева. Из опубликованного ролика можно заключить, что певец еще на репетиции был недоволен тем, что руководитель телеканала «Муз-ТВ» позволил Лободе исполнить финальный сет из шести песен.

В видео Лазарев ругался и на руководителя «Муз-ТВ», и на продюсера Лободы Нателлу Крапивину. Присутствующие просили не снимать Лазарева на телефоны. После Лобода попыталась остановить гнев Лазарева словами «Сереж, можно я буду репетировать?». Как рассказали очевидцы, именно тогда Лазарев переключился на Лободу, осыпав ее упреками.

Через несколько дней Лобода ответила на слухи о скандале с Лазаревым. Намекнув на оппонента, она заявила, что такие «странные» люди могут совершать странные поступки, и посоветовала обсудить эту тему с самим Лазаревым, сообщает Teleprogramma.pro.

«Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные… И порой так странно себя ведут», — сказала Лобода.

До нее информацию о разногласиях прокомментировал сам Лазарев, заявив, что она выдумана журналистами.

«Вот это фантазия, обожаю! Злыдень Лазарев», — посмеялся артист в инстаграме.

Он быстро оправился от конфликта и вскоре уже снимался в откровенной фотосессии, кадры с которой опубликовал в своем инстаграме. На черно-белых снимках артист продемонстрировал накачанный торс, представ перед подписчиками в брюках и шляпе.

Снимал Лазарева известный фотограф Даниил Величко, работавший с Константином Хабенским, Кристиной Орбакайте, Ириной Дубцовой, Настасьей Самбурской, Анной Седоковой, Дмитрием Маликовым и другими звездами российского шоу-бизнеса.

Под фотографией Лазарев на английском языке игриво пожелал всем подписчикам спокойной ночи. Судя по комментариям, фолловеры восприняли эти слова как издевку, отметив, что после просмотра откровенных снимков артиста они навряд ли смогут уснуть.

«Девочки, поделитесь успокоительным...», «Так скучаю по тому Лазареву, страстно раздевающемуся на сцене... Эх, понятное дело, уже несолидно, и дети есть... Но ему есть, что показать, бесспорно!», «Жаркой, жаркой ночи, а не спокойной!» — писали восторженные подписчицы певца.

Некоторые фолловеры предположили, что фотосессия была проведена в преддверии выхода альбома Лазарева в конце августа. Так и оказалось: снимки того же фотографа теперь красуются на обложке новой пластинки певца.