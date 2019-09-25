«К звездам», «С любовью, Антоша» и другие премьеры недели

Космическая драма Джеймса Грея «К звездам» стартовала в американском прокате еще на прошлой неделе, а теперь добралась и до отечественного зрителя. В центре сюжета — история инженера Роя Макбрайда, который отправляется в космос на поиски своего пропавшего отца. Главные роли в ленте исполнили Брэд Питт, Лив Тайлер, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд и Джейми Кеннеди.

Создатели остросюжетного боевика «Герой» с Александром Петровым в главной роли предупреждают: в фильме покажут отечественную версию Джеймса Бонда со спецагентами, погонями и Светланой Ходченковой в образе отрицательной героини. По сюжету, бывший шпион Андрей по просьбе отца (Владимира Машкова) возвращается на родину, чтобы выяснить, кто открыл на него охоту.

«Призрачный патруль» («Deadtectives»); Тони Уэст

Комедия и хоррор в одном лице — фильм «Призрачный патруль» Тони Уэста — расскажет о ведущих популярного телешоу о привидениях, которые по странному стечению обстоятельств оказываются в заброшенном особняке, полном паранормальных секретов. В актерский состав ленты вошли Марта Игареда, Крис Гир, Тина Ивлев и Дэвид Ньюман.

«С любовью, Антоша» («Love, Antosha»); Гаррет Прайс

В 2016 году смерть Антона Ельчина стала настоящим потрясением для общественности: американский актер русского происхождения, известный по ролям в фильмах «Альфа Дог» и «Звездный путь», был придавлен собственным автомобилем. В память о яркой звезде Голливуда был снят документальный фильм «С любовью, Антоша» авторства Гаррета Прайса. Повествование строится на воспоминаниях его родных, друзей и коллег по цеху — от Джей Джей Абрамса и Николаса Кейджа до Кристен Стюарт и Джоди Фостер.

«После свадьбы» («After the Wedding»); Барт Фрейндлих

Драма «После свадьбы» режиссера и сценариста Барта Фрейндлиха, ставшая ремейком одноименной картины 2006 года, повествует об управляющей детского дома Изабель, которая возвращается в США после долгих лет в Индии. Однако дома героиню ждут неприятности: оказывается, что бизнесвумен, которая пообещала пожертвовать ее индийскому детдому крупную сумму, на самом деле имеет на него личные коварные мотивы.

«Боже мой!» («Roubaix, une lumière»); Арно Деплешен

В центре сюжета криминальной драмы «Боже мой!» французского режиссера Арно Деплешена — убийство пожилой женщины в некогда процветающем индустриальном городе Рубе. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Главную роль исполнила французская суперзвезда Леа Сейду.

«Связанные миры» («Ashita sekai ga owaru to shite mo»); Юхэй Сакураги

Единственная анимационная премьера недели — полнометражный аниме-фильм «Связанные миры» расскажет о двух параллельных мирах, которые связаны одной судьбой. Режиссером и сценаристом проекта выступил Юхей Сакураги («Ингресс»).