Назло Собчак? Виторган и Нинидзе обнимались на публике

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган и его новая возлюбленная Нино Нинидзе начали демонстрировать свои чувства на людях. На дне рождения радиостанции «Эхо Москвы» влюбленные весело проводили время, обнимались и охотно позировали фотографам, передает Teleprogramma.Pro.

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Впервые их увидели вместе на премьере спектакля «Земля Нод», проходившей в начале июля на ВДНХ в рамках фестиваля «Вдохновение». Фотография Виторгана и Нинидзе облетела соцсети и спровоцировала слухи об их романе. Однако Нинидзе категорически опровергла эту информацию, заявив, что ей некогда думать об отношениях.

«Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы из одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не говорю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого», — возмущалась актриса.

Через месяц Виторгана и Нинидзе снова запечатлели вместе, на этот раз на премьере фильма «Гив ми либерти» в институте «Стрелка» на Берсеневской набережной Москвы-реки, а через неделю они отправились в отпуск. Об этом свидетельствовали фотографии знаменитостей в инстаграме, сделанные в одно время в одних и тех же местах. Подписчики актеров сделали такой вывод, увидев на их страницах снимки из одного бара, опубликованные одновременно.

В этот же период Виторган опубликовав в инстаграме фотографию полуобнаженной Нинидзе. На снимке она изображена по плечи, повернувшись в профиль у окна. Таким образом актер поздравил свою новую возлюбленную с 28-м днем рождения.

«С днем рождения, ребенок», — написал Виторган на грузинском языке.

В этом году Нинидзе также пережила тяжелый развод. Долгое время мужем грузинской актрисы был 39-летний актер Кирилл Плетнев, в браке с которым у нее родился сын. О своем разводе Нинидзе и Плетнев сообщили в мае этого года, опубликовав в соцсетях одинаковые посты. Бывшие супруги заявили, что дело к разводу шло давно, но расставание не мешает им обоим растить сына.

«Люди встречаются, влюбляются, женятся. У них рождаются дети. Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти своей дорогой», — написали актеры.

Также они попросили поклонников и журналистов не спрашивать их о причинах расставания и не обсуждать их личную жизнь.

«Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!» — написали бывшие супруги.

В сентябре Плетнев стал участником программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. В студии актер заявил, что знает о романе своей бывшей жены с Виторганом.

«Да, конечно. Это ее жизнь, она — свободный человек», — сказал он.

После расставания с Нинидзе Плетнев испугал подписчиков своего инстаграма признанием о продолжительной борьбе с приступами панических атак.

«Мое глубочайшее убеждение, что окончательно вылечить это нельзя. Можно научиться жить с ними и договариваться. Можно научиться даже управлять ими. Можно даже получать от этого пользу. Паническая атака — это твоя суперсила», — сказал актер в видеообращении.

Получив от своих фанатов слова поддержки, Плетнев записал ролик с благодарностью за внимание к его проблеме.

«Я хочу сказать огромное спасибо. Я хочу сказать по-настоящему огромное спасибо всем тем, кто отписался, всем тем, кто привел какие-то свои примеры, кто не испугался и рассказал о себе», — сказал актер.

Бывшая супруга Виторгана Ксения Собчак уже в сентябре сыграла свадьбу с театральным режиссером Константином Богомоловым. Бракосочетание знаменитостей оказалось одним из самых громких и скандальных светских событий в Москве.

Свадебное торжество Собчак и Богомолова состоялось в пятницу, 13 сентября: чтобы соответствовать «несчастливой» дате, они прибыли ко дворцу бракосочетания на катафалке. Пугающая машина с надписью «Пока смерть не разлучит нас» колесила по Садовому кольцу с открытой задней дверью, где на месте гроба лежали молодожены.