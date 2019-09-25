Рак и биполярка: как Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс сохранили брак

Профессия была выбрана Майклом Дугласом не случайно: его родители Кирк Дуглас и Диана Дэррид вошли в историю как блестящие актеры, вошедшие в «золотую эру» Голливуда. После развода отца с матерью он обучался в военной школе, но мечтал о кинематографе. По этой причине артист отказался поступать в Йельский университет и подал документы на факультет драматического искусства в Калифорнии.

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В студенческие годы он подружился с Дэнни Де Вито, с которым позднее снялся в четырех совместных фильмах: «Роман с камнем», «Война супругов Роуз», «Жемчужина Нила» и «Сексоголик».

Настоящий успех пришел к Дугласу в середине 70-х, когда на экраны вышел сериал «Улицы Сан-Франциско» с его участием. Параллельно с этим он перенял у своего отца права на экранизацию романа «Пролетая над гнездом кукушки». Благодаря этой картине о нем заговорили как о талантливом продюсере — за нее он удостоился премии «Оскар».

В 1979 году артист занялся продюсированием картины «Китайский синдром». Кроме того, он не только курировал проект, но и исполнил одну из главных ролей. Фильм получил неоднозначные отзывы критиков, поскольку его тема касалась ядерного разоружения.

В 1980 году Дуглас получил тяжелую травму, катаясь на лыжах, и был вынужден уйти из кинематографа. Однако трехлетний перерыв не помешал новому подъему в его карьере: вскоре о нем вспомнили благодаря лентам «Роман с камнем», «Роковое влечение», «Основной инстинкт» и «Уолл-стрит». Последняя принесла ему «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

К 2000-м годам актер был удостоен ключевых наград «Эмми», «Золотой глобус», премии Гильдии киноактеров США, однако в личной жизни у него не все было гладко. К моменту встречи со своей второй женой — оскароносной актрисой Кэтрин Зетой-Джонс — Дуглас состоял в браке с дочерью известного дипломата, Диандрой Лукас, которая родила ему сына. Супруги уже не жили вместе по причине многочисленных измен актера, но женщина официально разводиться не собиралась.

Дугласа с его будущей возлюбленной познакомил Дэнни Де Вито на фестивале в Довиле, где Зета-Джонс представляла свою первую победу в Голливуде — фильм «Маска Зорро» с Антонио Бандерасом, где она снялась в главной роли.

В одном из своих интервью актер признавался, что «потерял голову», увидев актрису. Звезда согласилась стать его женой, но выдвинула несколько требований: официальный развод с Диандрой и подписание брачного договора. Согласно договоренностям, в случае измены Дуглас обязан выплатить $2,8 млн за каждый прожитый вместе год и еще $5 млн сверху.

Пара уже 20 лет вместе, несмотря на то, что их семейному союзу прочили скорый распад. Вместе они прошли через множество испытаний: в 2010 году актеру диагностировали рак гортани, от которого он излечился в 2011-м.

«Когда Майклу поставили диагноз «рак», я подумала: «Сейчас кому-то придется поднимать меня с пола». Это был чудовищный шок. Когда тебя огорошивают такими новостями, очевидно, что вся гармония благополучной жизни катится под откос: ты не спишь, переживаешь, волнуешься и расстраиваешься», — рассказывала Зета-Джонс.

В 2013 году самой актрисе понадобилась помощь: она оказалась в психиатрической клинике из-за биполярного расстройства. «Не нужно страдать молча: нет ничего стыдного в том, чтобы просить помощь», — говорила о своем лечении знаменитость.

В том же году супруги объявили о решении пожить раздельно.

«Мы расстаемся, чтобы подумать и заново оценить свой брак», — объясняли они. В 2014-м в свой очередной юбилей Дуглас успокоил поклонников, заявив, что вопреки всевозможным слухам о многомиллионных исках по разделу имущества, им удалось сохранить семью.

«У нас с Кэтрин все прекрасно. Я еще никогда не чувствовал себя сильнее и счастливее», — сказал он.

В 2018-м году Дуглас снова оказался в эпицентре скандала. Журналистка Сюзан Броуди опубликовала заявление в редакционной колонке The Hollywood Reporter, в котором обвинила актера в сексуальных домогательствах. За неделю до огласки инцидента артист заявил, что не совершал никаких противоправных действий. Несмотря на реакцию прессы и других знаменитостей, Зета-Джонс поддержала мужа, отметив, что он сам рассказал об обвинениях в свой адрес, чтобы опередить публикацию в СМИ.

Сейчас пара по-прежнему состоит в браке. Они воспитывают двух детей — дочь Кэрис и сына Дилана.