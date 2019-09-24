«Хотел хайпануть»: вор объяснил кражу картины Куинджи

Уроженец Крыма Денис Чуприков, обвиненный в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, озвучил мотив своих действий. В зале Замоскворецкого суда 31-летний мужчина признался, что вынес полотно с целью «хайпануть», передает РИА «Новости».

«У меня появилась идея привлечь внимание, «хайпануть», начал обдумывать различные варианты. По радио я услышал о выставке в Третьяковской галерее, приехал, зашел в порядке очереди. Я зашел в зал, увидел картину и направился к ней, после начал за ней наблюдать, возникло желание привлечь внимание», — рассказал Чуприков.

Он добавил, что планировал повесить картину обратно на следующий день и заявил, что раскаивается в содеянном.

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«Я раскаиваюсь, сегодня я публично извинился перед галереей и Минкультом. Я лишь хочу сказать, что с третьего этажа галереи до выхода мимо меня прошла вся экспозиция, я нес картину, и меня никто не остановил. Если хоть кто-то задал вопрос, куда, мол, вы несете картину, я бы ее сразу же отдал», — сказал Чуприков, полностью признавший свою вину.

По словам его адвоката, обвиняемый возместил стоимость восстановительных работ картины, которые составили 13 тыс. рублей. Однако за сам факт хищения полотна стоимостью почти 20 млн рублей прокурор предложила приговорить вора к четырем годам колонии.

«Прошу признать Чуприкова виновным в хищении представляющего особую ценность предмета, которое повлекло порчу предмета, и назначить ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима», — сказала она в зале суда.

Молодой человек вынес картину из Третьяковки 27 января и был задержан на следующий день. По информации «Коммерсанта», вскоре после задержания Чуприков заявил, что пошел на преступление спонтанно из-за долгов.

Сама картина Куинджи также была обнаружена: по словам директора департамента музеев Министерства культуры Владислава Кононова, найденную работу русского художника тщательно осмотрели несколько экспертов.

«Главный хранитель, научные работники Третьяковской галереи, всего семь человек. На полотне есть некритичные потертости», — заключил Кононов.

После выяснения обстоятельств оказалось, что вор смог совершить кражу из-за недостаточных мер безопасности — полотно было выставлено в Третьяковке в рамках временной экспозиции, посвященной творчеству Куинджи, и не имело специальных датчиков. Постоянным местом хранения этой картины является Русский музей.

Директор галереи Зельфира Трегулова неожиданно связала инцидент с востребованностью Третьяковской галереи.

«То, что произошло, это результат и одно из следствий невероятной востребованности музеев среди огромного количества людей, которые приходят в наши залы на наши выставки», — сказала Трегулова.

Кроме того, она признала собственную ответственность за произошедшее, признав свою ошибку в подборе персонала.

«Понятно, что любой музей — это сильная, серьезная структура, в которой есть разные направления, есть заместители по определенному направлению, есть руководители служб, а есть исполнители. Это тот случай когда, я думаю, будет пройдено по всей цепочке. И будут приняты те решения, которые мы с моими коллегами в отношении тех, для кого мы являемся работодателями, примем, а Министерство культуры примет те решения, в отношении тех людей, которые являются напрямую контрактниками Министерства культуры», — заявила директор музея.

Смотрительница Третьяковской галереи, работавшая в зале, из которого 27 января была похищена картина, уволилась по собственному желанию. В администрации музея объяснили, что покинувшая должность сотрудница в момент кражи из-за особенностей характера не смогла повести себя так, как было необходимо, «впав в оцепенение».

Картина «Ай-Петри» была возвращена в Третьяковку 1 февраля — посмотреть на пострадавший шедевр, согласно СМИ, пришли сотни человек, которых заинтересовало полотно, в одночасье ставшее сверхпопулярным. По словам главного хранителя музея Татьяны Городковой, после инцидента работа Куинджи была выставлена под защитным стеклом.

«Здесь мы используем традиционные способы защиты — так называемый «мертвый крепеж». Это физическое прикрепление рамы к стене. И на картину вмонтирован датчик», — рассказала она ТАСС, добавив, что в Третьяковке было увеличено количество постов смотрителей.

По факту кражи в отношении Чуприкова было возбуждено дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». В обвинительном заключении говорится, что во время совершения кражи похититель «реализовал внезапно возникший корыстный преступный умысел». Приговор по этому делу будет оглашен 25 сентября.