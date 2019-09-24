«Злая шутка»: Малышева о лечении Заворотнюк за границей

Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева предположила, что актрисе Анастасии Заворотнюк не стоило уезжать за границу для проведения процедуры ЭКО. В эфире Первого канала она заявила, что в настоящее время в России существует достаточно хороших медицинских центров с квалифицированными сотрудниками и высокотехнологичным оборудованием. По словам Малышевой, в этих учреждениях Заворотнюк могла бесплатно пройти тщательное обследование всего организма, включая мозг.

«Очень часто отъезд играет злую шутку с людьми. Может быть, если бы Настя осталась в России, все было бы лучше. Может, и нет, мы не знаем. Но любви здесь точно было бы больше», — предположила ведущая.

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Для рождения младшей дочери Милы актриса в 47-летнем возрасте воспользовалась ЭКО. По мнению врачей, эта процедура не могла повлиять на онкологическое заболевание, которое развилось у Заворотнюк после родов. Эксперты заявили, что опухоль могла прогрессировать только в том случае, если в момент проведения ЭКО она уже присутствовала в организме, но не была обнаружена.

Накануне телеграм-канал Mash сообщил, что после трехнедельного наблюдения за 48-летней артисткой ее опухоль признали неоперабельной. Согласно источнику, теперь жизнеспособность звезды сериала «Моя прекрасная няня» будет поддерживаться исключительно с помощью лекарств. Отмечается, что в настоящее время Заворотнюк находится в стабильно тяжелом состоянии, проходя лечение в отделении терапии частной московской клиники.

В прессе регулярно появляются сведения о состоянии Заворотнюк, не подкрепленные официальными доказательствами. К примеру, недавно телеканал НТВ отыскал женщину, представившуюся пациенткой медицинского центра, в котором лечится актриса. Она заявила на камеру, что врачи прекратили лечение Заворотнюк и занимаются исключительно поддержанием ее жизни.

«Ткани уже через черепушку пролазили. Четвертой степени [неразборчивая речь]», — заявила собеседница.

Она добавила, что 14 сентября Заворотнюк частично парализовало, а через день ее якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Уже 16 сентября, согласно предполагаемой пациентке, врачи прекратили лечение актрисы. В заключение женщина уверенно заявила, что знаменитость находится на грани жизни и смерти.

«Она лежит, просто умирает. Ее отключили уже, лекарства не дают — то есть она просто лежит, поддерживают ее. Искусственное дыхание, работа сердца», — сказала она.

За несколько дней до этого заявления на том же НТВ появилась информация о появлении надежды на выздоровление Заворотнюк после успешно проведенной операции. Радостную новость сообщил друг актрисы Сергей Майоров в студии телеканала.

«Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Это Настин директор. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — рассказал Майоров.

Многие знаменитости ежедневно комментируют новости о состоянии Заворотнюк, официального заявления о котором не поступало ни разу. Одним из таких высказываний отличился олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Коллеги спортсмена заявили, что ради гонорара он пришел в студию передачи «Пусть говорят», представившись другом Заворотнюк и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева. Телевизионный продюсер Алина Красная рассказала сайту kp.ru, о чем спортсмен говорил в студии Первого канала.

«На шоу Ягудин заявил, что является соседом Заворотнюк и часто видел у ее дома в Крекшино «скорую», — сказала продюсер.

Коллеги фигуриста были возмущены его поведением и заявили, что больше «руки ему не подадут». По словам олимпийского чемпиона Максима Транькова, от семьи Заворотнюк и Чернышева не поступало официальных заявлений о состоянии актрисы, поэтому он не дает комментариев на эту тему. Ведущая программы «Фигурвью» Елена Родина, в свою очередь, заявила, что фигурист никогда не был близким другом семьи Заворотнюк и Чернышева.