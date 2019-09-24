Проблемы с головой: как Гармаш получил травму в аэропорту

Народный артист России Сергей Гармаш получил травму головы в аэропорте «Платов» в Ростове-на-Дону, сообщил его представитель Олег Будрин, передает телеканал «360».

«Да, получил. Он вышел из-за руля, ливень был. Вышел, чтобы опустить вот этот квиточек в шлагбаум, при заезде в аэропорт. Все нормально, ничего страшного», — сказал он.

По его словам, происшествие произошло на следующий день после концерта в Таганроге из-за неаккуратности актера при заезде в аэропорт. При этом, изначально в СМИ появилась информация о том, что Гармаш получил травму, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после чего был госпитализирован в новочеркасскую больницу

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«С серьезными травмами Сергея Гармаша доставили в больницу Новочеркасска. Эта больница находится ближе всего к аэропорту. Врачи диагностировали у артиста закрытую черепно-мозговую травму», — говорил источник сайта kp.ru.

Несмотря на сообщения о том, что Гармаш пробудет под наблюдением медиков несколько недель, после чего пройдет через ряд восстановительных процедур, Будрин категорически отверг подобные заявления.

«Это бред собачий. Он не в больнице, он уже прилетел из Ростова и приступил к съемкам в Санкт-Петербурге. Он действительно слегка ударился головой, но не был пьян», — передает его слова «Ридус».

Его слова подтвердила «Московскому комсомольцу» супруга актера Инна Тимофеева.

«Ничего нам не требуется, у нас все в порядке. Он на даче, все в порядке. Не знаю, что там пишут... Разве вы не знаете. Все в порядке у нас, спасибо большое. Ни в какой он не в Ростовской области. Он дома», — сказала она.

Сама ситуация, подчеркнул Будрин, произошла три дня назад.

«Летели мы в Москву, а Гармаш уже на съемках в Петербурге. Мы улетели тем же рейсом. А добрые люди сфотографировали на мобильные, что он поцарапал себе голову. Охранники подскочили, хотели нас госпитализировать в Новочеркасск, но мы там даже не были. Мы из Таганрога улетали тем же рейсом, что планировали. Ему там в травмпункте перекисью обработали, повязку наложили, и он ее даже перед вылетом снял», — рассказал он подробности произошедшего.

Это уже не первое происшествие на дороге, произошедшее с актером за последние годы. Так, в 2017 году он попал в аварию на Кузнецкой улице в Пскове.

«В понедельник, 5 июня, около 23.00 поступило сообщение от ГИБДД Пскова о ДТП на улице Кузнецкой в центре города с участием актера. Hyundai звезды столкнулся со стоявшей машиной ВАЗ-2112. ДТП было оформлено без участия сотрудников полиции. Заявку отменили из-за отсутствия пострадавших, вероятно, материальный ущерб был урегулирован», – сказали в пресс-службе.

А в декабре 2011 года Гармаш столкнулся с китайским внедорожником на Новослободской улице в Москве при повороте в Тихвинский переулок. Сам артист и второй водитель не получили травм, однако их автомобили были повреждены — у Сергея Гармаша оказались разбиты передняя часть, в том числе бампер и решетка радиатора, а у водителя внедорожника — заднее крыло.

В 2010 году СМИ писали о гораздо более серьезных проблемах из-за нарушения дорожных правил у брата артиста — Романа Гармаша. Против него было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В подмосковном ГУВД сообщили, что Роман Гармаш не справился с управлением автомобиля Hyundai Sonata, которым управлял по доверенности, из-за чего выехал на встречную полосу в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения с автомобилем ВАЗ-2106 Раменской центральной районной больницы умер сотрудник медучреждения Виктор Мартынов, находившийся за рулем.

Решением суда в июле 2011 брат актера был приговорен к 3,5 годам колонии-поселения. Тем не менее, адвокат Гармаша смог добиться досрочного освобождения его родственника в 2013 году.