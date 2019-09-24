Спаивали для шантажа: как умерла звезда «Папиных дочек»

Звезда сериала «Папины дочки» и фильма «Легенда №17» Александр Числов скончался 29 августа в больнице, куда был госпитализирован за две недели до трагедии. Предварительной причиной смерти медики назвали пневмонию тяжелой формы и общее истощение организма на фоне алкогольной зависимости. Однако в студии шоу «Прямой эфир» выяснилось, что Числов был болен ВИЧ и знал об этом, но почему-то скрывал свой диагноз и не пытался с ним бороться. Об этом заявил продюсер Валерий Сергеев.

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«Конечно, он обращался к врачам, но ему стыдно было. Не дай бог, он станет изгоем, не будет играть в таком количестве фильмов, которым вы гордитесь. Я уверен, от общих друзей я знаю, что его шантажировали», — заявил продюсер.

Его догадки подтвердила племянница Числова Светлана, заявив, что к актеру приходили люди с целью присвоить себе жилплощадь. По словам женщины, представители благотворительного фонда часто навещали ее дядю и щедро угощали его алкогольными напитками.

«Ему прямым текстом говорили, что, мол, давай зарегистрируем на твою квартиру фонд, юридический адрес. Он тогда вспылил, начал орать, кричать, выгонять всех. У него там такие компании собирались, что мама не горюй. Я задолбалась их выгонять. Я Александра оберегала от этих непонятных людей, которые появлялись в его жизни», — поделилась Светлана.

Подруга Числова Марианна Сокольская заявила, что представители фонда часто бывали у актера дома, но не пришли на его похороны. В связи с этим она выразила уверенность в том, что эти люди спаивали артиста и пытались выманить у него права на квартиру.

Согласно СМИ, на протяжении долгих лет Числов злоупотреблял алкоголем, что крайне негативно сказалось на состоянии его здоровья. По словам приглашенного в студию нарколога, его нужно быть положить в больницу еще «30 лет назад».

«К 40-50 годам, если человек регулярно употребляет алкоголь начиная с 20-25 лет, развивается синдром хронической алкогольной интоксикации. При повышенных дозах алкоголя основное повреждающее действие приходится на органы и системы, в том числе и на головной мозг, такого вещества, как ацетальдегид. Возможности человеческого организма по расщеплению этого промежуточного продукта распада алкоголя очень ограничены», — заявил специалист.

Незадолго до смерти Числова актер Борис Реутов в студии шоу «Прямой эфир» рассказал, что артист переоформил документы на квартиру, передав ее своей племяннице. При этом, по словам Реутова, сам Числов отказывался находиться на этой жилплощади, подозревая родственников в попытках его отравить. По этой причине он якобы отказался от еды и голодал на протяжении десяти дней, в результате чего обессилел и почти не двигался. Родственники Числова подозревали, что он страдает серьезными психологическими проблемами.

По словам медика, данные действия актера могли быть обусловлены поражением мозга алкогольной энцефалопатией, из-за которой страдают мелкие сосуды и нарушается кровоснабжение нейронов.

«На фоне этого происходят изменения в психике человека, заостряются какие-то черты характера, может развиться многое, вплоть до слабоумия.

Появляется бред преследования, бред ревности, потом вырабатывается синдром зависимости и алкоголизм, когда состояние человека зависит от наличия в организме алкоголя. Тогда у человека появляются различные системы оправдания: «Почему я пью?», «У меня нет работы», «У меня нет денег», «У меня проблемы в семье», — объяснил врач.

Мать актера Валентина Числова рассказала, что ее сын давно чувствовал себя плохо и предполага, что скоро умрет

«Он сказал, что умрет в октябре. Собрал друзей и попрощался с ними. Мы об этой болезни не знали ничего. Он говорил, что не знает, кто его заразил», — подчеркнула она.

Актер Александр Числов известен российским зрителям в основном по второстепенным ролям в почти 250 проектах, среди которых «Сто дней до приказа», «Курочка Ряба», «Человек из будущего», «Облако-рай», «Легенда №17», «Вор», «Беспредел» и «Излечить страх». Он также активно снимался в сериалах — «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Глухарь. Возвращение», «У каждого своя война», «Высший пилотаж», «Хиромант» и «Папины дочки».