«Токсичная идеология»: как встретили «Машу и Медведя» в Британии

20 сентября в Великобритании и Ирландии стартовал показ российского мультфильма «Маша и Медведь». Об этом говорится в пресс-релизе компании, которая является правообладателем шоу.

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Отмечается, что премьера «Маши и Медведя» состоится в 89 кинотеатрах сети. Зрителям покажут последние эпизоды третьего сезона мультсериала.

Судя по публикациям в твиттере, не всем пришелся по вкусу заграничный проект. Так, одни возмутились поведением главной героини Маши, которая систематически издевается над медведем, а другие усмотрели в мультфильме пропаганду «токсичной советской идеологии».

«Абсолютный маст-хэв для всех тех, кто испытывает ностальгию по токсичной советской идеологии, — написал один из пользователей соцсети. — А также для тех, кто мечтает погрузиться в социопатические отношения между девочкой и медведем».

В то же время многие остались довольны показом и не обнаружили в нем политического подтекста. «А вы знали, что русский мультик «Маша и Медведь» намного популярнее Тейлор Свифт [поп-певица] на YouTube!», «Я так рада, что мультфильм вышел в прокат и я могу посмотреть его со своим племянником», — поделились иностранные зрители.

Примечательно, что в прошлом году западные критики увидели в мультсериале политический подтекст и назвали его инструментом «мягкой пропаганды» Кремля. Анимационный проект, созданный студией «Анимаккорд» при помощи трехмерной графики, стал объектом исследования специалистов. В ходе анализа эксперты, которые посмотрели несколько серий шоу, вышедшего на экраны в 2009 году, интерпретировали на свой лад внешний вид и характеры персонажей.

Так, профессор Энтони Глис из Букингемского университета заявил, что главная героиня Маша ведет себя «по-путински»: она в течение всего повествования проявляет решительность и напористость, приводит его слова The Times.

А вот Медведь, который в прошлом был известным цирковым артистом и впоследствии стал лучшим другом девочки, по мнению преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги, создан таким, чтобы изменить образ России в детском сознании с негативного на позитивный. Как указывает издание, это «угрожает» национальной безопасности Эстонии, но каким образом — авторы не объясняют.

Литовские критики, в свою очередь, заострили внимание на внешнем виде главной героини в серии, где она охраняет огород Медведя от зайца. Иностранцам не понравилась фуражка пограничника СССР, которую носила Маша. Они сделали вывод, что таким образом российская сторона через нарисованные кадры указывает на «защиту своих границ».

Как видно из отзывов в соцсетях, британцы, за некоторыми исключениями, не стали воспринимать всерьез антироссийскую пропаганду и в целом остались довольны увиденным.

В свою очередь глава студии Дмитрий Ловейко заявил РИА «Новости», что комментировать высказывания западных критиков о политической пропаганде в мультсериале можно только с большой долей иронии.

К тому же духе он предположил, что работа «пропагандистского органа при Кремле…, наверное, неплохо оплачивается». «Но, к сожалению, за 10 лет у нас не было ни копейки государственных денег. И мы никого не просили, потому что мы чисто коммерческий проект», — объяснил он.

Глава студии также заверил, что создатели сериала не проводили никаких политических параллелей.

«Думаю, что вокруг любого талантливого проекта очень много людей, которые хотят присоседиться, и обидно, что такое серьезное издание, вместо того, чтобы спросить у нас, приводит мнение, например, литовского критика. Комментировать, что подумал кто-то по поводу чего-то, довольно сложно», — подчеркнул он.

Двумя годами ранее мультфильм был назван наиболее опасным для детской психики в соответствии с рейтингом самых вредных анимационных фильмов, составленным российскими психологами. Несмотря на это, «Маша и Медведь» в свое время снискал одобрение у довольно большой аудитории и пользуется популярностью по сей день.

Как рассказал изданию Wion генеральный директор «Анимаккорд» Александр Гончаров, помимо постсоветских стран, мультфильм особенно популярен в Италии, Франции, Бразилии, Мексике и странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Гончаров добавил, что в ближайшие годы компания сосредоточится на китайском и японском рынках.