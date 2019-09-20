Плейлист недели: Дэнни Браун, M83 и DJ Shadow

M83 — «Feelings»

Французский электронщик Энтони Гонзалес, известный как M83, выпустил сиквел собственного эмбиент-сборника 2007 года «DSVII». Внутри: 15 инструментальных композиций, вдохновленных ранними саундтреками к видеоиграм, научно-фантастическими фильмами 80-х и творчеством Брайана Ино. Музыкант также представил психоделический клип на песню «Feelings», снятый режиссером Бертраном Мандико.

DJ Shadow — «Rosie»

Ветеран трип-хопа Джош Дэвис (он же DJ Shadow) анонсировал первый за три года полноформатный альбом «Our Pathetic Age». В его состав войдут 23 композиции, в записи которых приняли участие Run the Jewels, Nas, De La Soul, Inspectah Deck, Ghostface Killer и многие другие. Пока диджей поделился одним из синглов — «Rosie». Что касается пластинки, то Дэвис пытался отразить в ней актуальные для общества настроения. «Люди зависимы и встревожены; они сердиты и недовольны правительственными институтами, — сказал он, подчеркнув, что несмотря на название («Наш жалкий век»), релиз на самом деле оптимистичный.

Дэнни Браун — «Best Life»

Рэпер Дэнни Браун продолжает подогревать интерес к грядущему альбому «uknowhatimsayin¿». Новый сингл «Best Life» заметно отличается от того, что он делал на «Atrocity Exhibition» с его тяжелым инструменталом, и больше тяготеет к старому-доброму фанку. Пятая студийная пластинка артиста выйдет 4 октября. Продюсером проекта выступил лидер культовых A Tribe Called Quest Q-Tip. В числе гостей — Run the Jewels, Дев Хайнс (Blood Orange) и JPEGMAFIA.

Амир Ванн — «Emmanuel»

В мае прошлого года участник калифорнийского хип-хоп-бэнда Brockhampton Амир Ванн покинул группу из-за обвинений в сексуальном насилии сразу от нескольких девушек. С тех пор ребята успели выпустить два студийных альбома — «iridescence» и «Ginger», в то время как последний превратился в антигероя и взял паузу в творчестве. На днях рэпер вернулся с первым сольным релизом «Emmanuel»: 17-минутное путешествие по следам прошлого артиста — с отсылками к строчкам из трилогии «Saturation» и треку «Dearly Departed», а также попытка помириться с собственными демонами.

Beabadoobee — «I Wish I Was Stephen Malkmus»

Восходящая бедрум-поп-звезда Беа Кристи (с причудливым псевдонимом Beabadoobee) поделилась новым синглом «I Wish I Was Stephen Malkmus» — своего рода трибьютом вокалисту легендарных Pavement Стивену Малкмусу. Песня войдет в грядущий мини-альбом 19-летней вокалистки «Space Cadet» (релиз 18 октября).

Чарли XCX — «2099» (ft. Трой Сиван)

Певица Чарли XCX представила экранизацию «2099» с третьего студийного альбома «Charli», вышедшего на прошлой неделе. В клипе артистка вместе с Троем Сиваном рассекают по волнам на гидроциклах, а последний еще умудряется выделывать трюки.

Пиета Браун — «Only Flying»

Американская певица и композитор Пиета Браун выпустила акустический альбом «Freeway»: 13 лиричных баллад в сочетании с хрупким голосом вокалистки. Пластинка была спродюсирована совместно с барабанщиком Bon Iver и соул-артистом С. Кэри.