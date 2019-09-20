Рядом с чужим дедушкой: Рурк завещал похоронить его на Украине

Американский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы Хмельницкой области. В этой деревне живет бабушка его друга и помощника Дмитрия Корнейчука, передает Страна.Ua.

«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь [в Америке]. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — сказал Рурк.

Сейчас Микки Рурк планирует закончить сценарий нового фильма и сняться еще в одной картине, а также приобрести дом в Нью-Йорке. Недавно он сделал пластическую операцию на лице и вызвал бурное обсуждение в сети после появления на шоу Good Morning Britain. Как сообщает The Sun, Рурк появился в кадре передачи с маленькой собакой и в ковбойской шляпе, но все внимание присутствующих было сосредоточено на его лице. Пользователи соцсетей и коллеги раскритиковали обновленную внешность знаменитости.

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«Покойся с миром, лицо Микки», — написал продюсер и сценарист Джим Тейлор.

По словам американского сенатора Линдси Грэма, актер стал похож на «недавно разведенную тетушку, которая направляется на девичник».

За свою жизнь Рурк неоднократно становился объектов внимания таблоидов из-за множества пластических операций. Часто ему приходилось прибегать к хирургии лица для восстановления после боксерских поединков: однажды для лечения перебитого носа ему понадобилось транспортировать хрящ из собственного уха.

В 2008 году Рурк признался журналистам, что «обратился не к тому парню», имея в виду не лучшего пластического хирурга. Тогда он лишился своих уникальных черт лица, которые сделали его звездой в середине 1980-х.

Однако изменение внешности не повлияло на актерские таланты Рурка: после реабилитации он стал получать роли брутальных героев. «Воскресив» свою карьеру, артист снялся в «Железном человеке 2», «Неудержимых», «Тринадцати», «Городе грехов 2» и «Торговле кожей». Последней киноработой Рурка стал фильм «Тропа легионера» 2018 года.

Пристрастие Рурка к боксу возникло в раннем детстве, которое было непростым. Родители семилетнего мальчика разошлись, и он был вынужден переезжать с места на место, пока мать не вышла замуж за бывшего полицейского. У Рурка с отчимом отношения не заладились: мужчина требовал от детей дисциплины и беспрекословного подчинения, а также часто практиковал домашнее насилие по отношению к пасынку и жене.

«Мой отчим многое испортил в моей жизни, и я хочу бороться с этим негативом, чтобы не потерять то хорошее, что еще осталось во мне. Он больше не будет меня контролировать», — рассказывал актер в интервью NY Times.

В возрасте 12 лет Рурк начал заниматься боксом, чтобы выплеснуть свою агрессию на ринге. Юный боксер мечтал построить в этом спорте карьеру, пока приятель не позвал его сыграть в пьесе. После шести лет занятий боксом спортсмен понял, что хочет быть актером.

Когда ему исполнилось 19 лет, он поступил в Актерскую студию Ли Страсберга в Нью-Йорке. В свободное от учебы время он ходил на пробы и долгое время не получал ролей, пока Стивен Спилберг не пригласил его в качестве статиста на фильм «1941».

После этого он появился в эпизодах нескольких фильмов, а в 1981 году сыграл небольшую роль в триллере «Жар тела». Игра Микки Рурка запомнилась зрителям, а критики оценили талант молодого актера. Позднее он сыграл в «Крестном отце Гринвич Виллидж», «Годе дракона», «Девяти с половиной недель» и других лентах.

В конце 90-х карьера Рурка стремительно пошла на спад: фильмы, в которых он сыграл ради заработка, провалились в прокате и не в лучшую сторону повлияли на репутацию актера. В результате оскорбленного самолюбия актер впал в продолжительную депрессию и стал много пить.

В этот период он расстался с женой Кэрри Отис и крайне болезненно пережил развод. На некоторое время актер пропал из виду, но в 2005 году появился в фильмах «Город грехов» и «Домино», а в 2008-м окончательно реабилитировал свою карьеру, снявшись в фильме Даррена Аронофски «Рестлер».

За роль бойца в этом фильме актер был номинирован на премию «Оскар», а сам «Рестлер» завоевал «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.