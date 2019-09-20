«Потеря для всего мира»: умерла Ирина Богачева

Народная артистка СССР, оперная певица и солистка Мариинского театра Ирина Богачева умерла 19 сентября в возрасте 80 лет в одной из больниц Санкт-Петербурга после операции, об этом сообщил ее муж, передает 78.ru.

«Скончалась ночью в больнице в Петербурге. Дата и время похорон пока неизвестны. Скорее всего, этим будет заниматься правительство города. О кончине сообщил супруг в 8.00. Такие сообщения обычно вводят человека в шоковое состояние, тем более, что Ирина Петровна для нас была очень дорогим и близким человеком», — рассказала президент фонда «Петербургское наследие и перспектива» Галина Ефимова.

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Она подчеркнула, что смерть Богачевой стала огромной потерей не только для культуры Петербурга и России, но и всего мира. Ефимова также отметила, что Богачева была «не только блистательной певицей, но и замечательным человеком, верным другом». Она также обратила внимание на то, какую роль артистка играла в воспитании молодых оперных певцов, а сотни ее учеников успешно гастролируют по миру.

«Ирина Петровна была человеком обязательным и безотказным. Активно участвовала во всех наших мероприятиях. В то же время она всегда имела свою позицию и отстаивала свою точку зрения, свое мнение. Богачева была настоящим товарищем. Это огромная и невосполнимая потеря», — добавила она в комментарии для «Петербургского дневника».

Свои соболезнования в связи со смертью Богачевой выразили также в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

«Санкт-Петербургская консерватория с глубочайшим прискорбием сообщает о кончине 19 сентября 2019 года Народной артистки Российской Федерации, лауреата Ордена Дружбы, Ордена «За заслуги перед Отечеством III степени», Ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени», почетного гражданина Санкт-Петербурга, профессора, заведующей кафедрой сольного пения консерватории Ирины Петровны Богачевой. Информация о прощании с Ириной Богачевой будет объявлена позднее», — говорится в тексте официального сообщения.

В городском комитете по культуре заявили, что по предварительной информации прощание с певицей запланировано на 23 сентября и должно пройти в Мариинском театре. Сообщается также, что в настоящий момент формируется правительственная группа, которая возьмет на себя вопросы организации похорон.

«Невозможно представить, что чувствуют сегодня родственники, близкие и многочисленные поклонники яркого таланта Ирины Петровны Богачевой», — отметили в комитете, передает ТАСС.

Богачева родилась 2 марта 1939 года, ее детство прошло в блокадном Ленинграде. Во время учебы в техническом училище она посещала кружки сольного пения во Дворце культуры трудовых резервов. По совету преподавателей решилась пойти в консерваторию, а в 1962 году стала лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки.

Получив приглашения из Большого театра и Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (сегодня — Мариинский театр), она предпочла остаться в родном городе. Ее дебют состоялся в опере Чайковского «Пиковая дама».

После победы на международном конкурсе исполнителей в Рио-де-Жанейро в 1967 году она прошла стажировку в миланском театре Ла Скала у педагога Дженнаро Барра-Караччоло. В 1970 году Богачевой присвоили звание Заслуженной артистки РСФСР. В 1973 году по просьбе композитора Дмитрия Шостаковича она стала первой исполнительницей его вокального цикла «Шесть стихотворений Марины Цветаевой», а в 1976 году ей было присвоено звание Народной артистки СССР.

С 1980 года Богачева преподавала в Санкт-Петербургской консерватории, среди концертных площадок, на которых она выступала — Метрополитен-опера, Опера Бастилии, Королевский театр в Ковент-Гарден и другие.

За десятилетия работы в Мариинском театре она исполнила около 30 партий из современного и классического репертуара и была занята в постановках до сезона 2019 года включительно. Своими любимыми работами сама певица называла роли Кармен в опере Жоржа Бизе и графини из «Пиковой дамы» Чайковского.