Нажился на Цое, открыл Билана: махинации Юрия Айзеншписа

Советский и российский продюсер Юрий Айзеншпис был одной из наиболее значительных и влиятельных фигур в отечественном шоу-бизнесе. Он считается основателем музыкального менеджмента в стране — первая группа под кураторством Айзеншписа появилась в 1965 году.

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Тогда несколько молодых людей, живущих в Москве рядом с метро «Сокол», собрали коллектив и начали перепевать западные поп-композиции. Через год группой «Сокол» была написана рок-песня под названием «Где тот край».

«Зная мою активность и организаторский талант, друзья назначили меня кем-то вроде импресарио. Для всех нас дело было новое, неизведанное, и мы походили на слепых котят. Тем не менее, группа росла как творчески, так и материально», — писал Айзеншпис в своей книге.

В «Соколе» продюсер занимался организационными вопросами: устраивал концерты и придумывал способы заработка в условиях действия статьи УК о нетрудовых доходах. В частности, он создал нелегальную схему, по которой администрация кинотеатров сама выкупала билеты на вечерние киносеансы. Потом билеты перепродавались с накруткой, кино отменялось «по техническим причинам», а вместо него выступал «Сокол». Администрация получала аншлаг и доход с номинальной стоимости билетов, а музыкантам доставалась хорошая прибыль с накрутки.

В конце 1960-х Айзеншпис начал всерьез заниматься валютными операциями. На какое-то время он бросил продюсирование, потому что «валютка» приносила намного больший доход. В итоге из-за махинаций с продажей золота и спекуляции в особо крупных размерах его осудили в общей сложности на 15 лет.

Впервые продюсера задержали в подъезде его дома на Рождество — 7 января 1970 года. После выгодной продажи золота у него изъяли огромную для тех времен сумму — более 15,5 тыс. рублей, $7,6 тыс., а также дорогостоящую импортную технику. За валютные махинации Айзеншписа приговорили к десяти годам лишения свободы. После семи лет заключения он освободился досрочно, но через месяц снова был осужден за спекуляцию на восемь лет.

Через два года после освобождения Айзеншпис уже продюсировал группу «Кино», только что выпустившую «Звезду по имени Солнце» и находящуюся на пике популярности. Он проработал с коллективом с декабря 1989 года до гибели Виктора Цоя в 1990 году. После смерти музыканта Айзеншпис поучаствовал в выпуске «Черного альбома» и покинул группу. Тогда его обвиняли в спекуляции на смерти Цоя для успешных продаж нового альбома. Об этом в 2017 году упоминал один из создателей группы «Звуки Му» Александр Липницкий в комментарии «Известиям».

«О том, правда ли, что в машине Цоя нашли разбитую кассету, сумели ее склеить, а на ней были не вышедшие песни, я спрашивал гитариста «Кино» Юрия Каспаряна. Оказалось, эту легенду придумал Айзеншпис. На самом деле Виктор дал кассету Каспаряну, чтобы группа поработала над аранжировками.

А Айзеншпис обернул гибель Цоя на пользу продажам «Черного альбома». Разошлось больше миллиона экземпляров. Музыканты «Кино» смогли заработать большие деньги», — сказал Липницкий.

В начале 1990-х Айзеншпис продюсировал группу «Технология», потом начал работать с коллективами «Моральный кодекс», «Янг Ганз», «Динамит», Линдой, Владом Сташевским, Ингой Дроздовой, Катей Лель, Никитой и другими. В 1992 и 1995 годах менеджер становился лауреатом национальной российской музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучший продюсер».

Последним его проектом был молодой певец Виктор Белан, выступавший под псевдонимом Дима Билан. Дебют исполнителя на большой сцене состоялся в 2002 году на конкурсе «Новая волна», где он занял четвертое место. В ходе активной работы с Айзеншписом певец записал песни и клипы «Я ночной хулиган», «Ты, только ты», «Я ошибся, я попал», «Я так люблю тебя» и другие. В октябре 2003 года вышел дебютный клип Билана «Я ночной хулиган».

Однако это плодотворное сотрудничество продлилось недолго — 20 сентября 2005 году продюсер попал в клинику, где скончался от инфаркта миокарда на 61-м году жизни.

После смерти Айзеншписа Билана номинировали на премию «World Music Awards» как «Лучший российский артист». В 2006 году он разорвал контракт с компанией скончавшегося продюсера, руководить которой стала его вдова Елена Ковригина. Она потребовала от артиста смены сценического имени, поскольку псевдоним «Дима Билан» принадлежал компании. Путем продолжительных судебных разбирательств конфликт был решен с новым продюсером Билана Яной Рудковской в 2008 году. Незадолго до выступления на международном вокальном конкурсе «Евровидение», на котором россиянин одержал победу, он стал Димой Биланом по паспорту.