Ситком про феминизм: Шелдон и Эми воссоединились в новом сериале

Звезды «Теории большого взрыва» Джим Парсонс и Маим Бялик, сыгравшие в сериале Шелдона и Эми, объединятся для работы в многосерийной комедии «Карла». Основой для нового шоу послужил сериал Миранды Харт «Миранда», на протяжении трех сезонов выходивший на ВВС. Об этом сообщает Deadline.

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Оба актера, чью пару в «Теории большого взрыва» назвали «Шеми», станут исполнительными продюсерами находящегося в разработке Fox проекта, а Бялик также исполнит в нем главную роль.

По сценарию Дарлин Хант Карла (Бялик) — 39-летняя женщина, которая каждый день пытается доказать друзьям и матери, что можно быть счастливым, не имея всего, что хочется. Именно поэтому Карла потратила деньги, которые ее родители откладывали на ее свадьбу, чтобы открыть «котокафе» в Луисвилле.

Медиаконцерн Fox Enteratainment возлагает на проект большие надежды в плане развития вещания в 2020 году. По словам президента Fox Entertainment Майкла Торна, долгие годы в осеннем расписании каналов компании не было комедийных сериалов.

«Следуя разработанному вручную подходу к разработке сценариев, мы с Чарли (Чарли Коллер, генеральный директор компании — «Газета.Ru») поняли, что «Карла», написанная Дарлин Хант, — это проект с огромным потенциалом, который может стать центральным элементом нашей комедийной программы, — сказал Торн.

Он подчеркнул, что «Карла» — это «невероятно сильный проект с упором на женскую точку зрения», что определяет уникальность формата этого шоу.

Сериал «Миранда», послуживший основой для «Карлы», является одним из самых популярных британских ситкомов за последние десять лет. Создателем, сценаристом и исполнительницей главной роли в нем стала актриса Миранда Харт. Ее роль в сериале — неуклюжая, причудливая и боящаяся открытого пространства женщина, которая часто попадает в неловкие ситуации и разочаровывает свою маму. Та, в свою очередь, отчаянно пытается подыскать для своей непутевой дочери мужа.

Проект выходил с 2009-го по 2013 год на протяжении трех сезонов. Он получил ряд номинаций на премию BAFTA, а Харт стала обладательницей множества наград Королевского телевизионного общества.

По словам Парсонса, он счастлив работать со своей давней партнершей над новым проектом.

«Мы находимся в начале работы над новым шоу, но это уже было так весело и наполнено радостью! Хотя неудивительно: это мое обычное чувство во время работы с Маим Бялик», — написал актер в инстаграме.

Недавно закончилась история главного шоу в жизни Парсонса — заключительная серия финального 12-го сезона «Теории большого взрыва» вышла 16 мая на американский телеканале CBS. В эпизоде, объединившем в себе 23-ю и 24-ю серии, главные герои Парсонса и Бялик получают Нобелевскую премию по физике, после чего вся компания собирается в путешествие.

Физик Леонард (Джонни Галэки) и его супруга Пенни (Кейли Куоко) узнают, что скоро у них родится малыш. Ранее в сериале уже случались пополнения — у Говарда (Саймон Хелберг) и Бернадетт (Мелисса Раух) в 10 сезоне появилась дочь Хэлли, а в 11-м — сын Майкл.

Недавно 43-летний Галэки и сам стал отцом — первенца актеру подарила его 21-летняя девушка Элейна Мейер.

«Мы вне себя от счастья, объявляя о том, что скоро поприветствуем малыша в этом безумном и прекрасном мире», — написал Галэки в инстаграме.

Несмотря на постоянную критику из-за «деградации» шуток в «Теории большого взрыва», на протяжении всех 12 лет выхода ситком был топовым. Создатели были бы не против продолжить съемки успешного ситкома, но исполнитель роли Шелдона Джим Парсонс решил навсегда попрощаться со своим героем. В прессе писали, что актер настолько устал от персонажа, что даже предложение о значительном повышении гонораров не смогло его переубедить.

После заключительной серии вышел специальный эпизод под названием «Titled Unraveling the Mystery: A Big Bang Farewell», в котором была показана закулисная жизнь ситкома. Ведущими этой серии стали экранные супруги Кейли Куоко и Джонни Галэки, которые также встречались в реальной жизни. Они «провели» зрителей по местам съемок сериала, заглянули в каждый уголок квартиры Шелдона и Леонарда, показали повторы самых интересных моментов и взяли интервью у создателей проекта.