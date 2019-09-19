Спилберг, Крайтон и Джордж Клуни: кто сделал успех «Скорой помощи»

Влияние «Скорой помощи» на актерские карьеры многих исполнителей, а также на сам жанр медицинской драмы трудно переоценить. Сегодня многие Youtube-блогеры с медицинским образованием очень любят выкладывать в сеть свои реакции на отдельные серии шоу, критикуя его за недостоверность. Однако в 1994 году уровень реализма, показанный в «Скорой помощи», был прорывным. Безусловно, делались художественные допущения для развития тех или иных сюжетных линий, но обильное использование правильной медицинской терминологии и в целом относительно достоверные съемки операций и терапии стали в те годы большим шагом вперед для телевидения.

История создания «Скорой помощи» нельзя назвать простой. Ее автор Майкл Крайтон написал первый сценарий еще в 1974 году. Писатель основывался на личном опыте работы стажером в приемном отделении скорой помощи.

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Однако, будучи уже известным литератором, Крайтон не смог добиться согласия ни от одного телеканала. Хотя многие считали саму идею перспективной, продюсеры были уверены, что сценарий требует доработок, так как был чересчур наполнен медицинской терминологией и слишком динамичным.

Сам Крайтон на тот момент прежде всего был известен своими книгами в жанре фантастики и триллера, и такой резкий переход также настораживал телевизионных боссов. Но 20 лет спустя справедливость восторжествовала, и канал NBC выпустил 19 сентября 1994 года пилотную серию.

Не исключено, что решающее влияние на «зеленый свет» детищу Крайтона оказал не кто иной, как Стивен Спилберг.

Как известно, в 1990 году в свет вышел роман «Парк Юрского периода», а три года спустя Крайтон уже работал со Спилбергом над адаптацией книги к будущему суперблокбастеру.

После работы над «Парком Юрского периода» режиссер даже рассматривал возможность создать художественный фильм на основе работы 1974 года, но в итоге оба согласились, что формат сериала подходит лучше. В итоге компания Спилберга Amblin Entertainment назначила исполнительного продюсера, и начались съемки.

Как позже признавались сотрудники NBC, начальство чувствовало себя неуверенно, и многие считали, что идут на большой риск, и были крайне удивлены обрушившимся на шоу успехом. Спилберг через год покинул проект в качестве продюсера, но машина уже была запущена, и в его имени уже не было необходимости.

В итоге, «Скорая помощь» просуществовала 15 сезонов, получила 23 награды и 124 номинации на «Эмми». В 1996 году сериал и вовсе взял приз в главной номинации «Лучший драматический сериал».

Что касается исполнителей главных ролей, то главным выгодоприобретателем оказался Джордж Клуни. К 1994 году на его счету была пара второстепенных ролей в хоррор-пародиях и роль второго плана в малоизвестном триллере. Но став доктором Дагом Россом, Джордж открыл себе путь к Олимпу. В 1996 году он снялся у Роберта Родригеса в культовом «От заката до рассвета». Затем его пригласили сыграть Бэтмена в «Бэтмен и Робин». Хотя фильм оказался полным провалом, на карьеру Клуни это нисколько не повлияло.

После этого он снялся у Стивена Содерберга, братьев Коэн, Альфонсо Куарона, Джейсона Райтмана и многих других выдающихся режиссеров. В 2006 году Клуни получил «Оскара» за лучшую роль второго плана в картине «Сириана», а в 2013-м — за лучший фильм, так как был одним из продюсеров ленты Бена Аффлека «Операция «Арго». Он также был награжден тремя «Золотыми глобусами» и одной «Эмми».

«Скорая помощь» показала многим авторам и режиссерам, как можно и нужно снимать медицинские драмы, чтобы уметь успех и у зрителей, и у критиков.

Первые десять сезонов шоу не выпадали из десятки самых популярных сериалов США, а второй, третий и четвертый сезоны и вовсе оказывались на первом месте в итоговых рейтингах.

Уже потом появились «Доктор Хаус», «Анатомия страсти», «Хороший доктор», «Новый Амстердам» и многие другие. Эти сериалы используют главный принцип «Скорой помощи» — фокус внимания смещен на отношения врача и пациента, а также поднятие таких непростых тем, как смертельные заболевания, врачебные ошибки и система здравоохранения.