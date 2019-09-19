«Не при смерти»: Заворотнюк готовят к удалению опухоли

Вопреки распространенным в сети слухам, актрису Анастасию Заворотнюк не вводили в медикаментозный сон для избавления от отека мозга. Согласно неподтвержденным данным телеграм-канала Baza, звезда «Моей прекрасной няни» находилась в тяжелом состоянии, но ее жизни ничего не угрожало.

«Актриса не находилась при смерти, хотя да, она тяжело больна. Сейчас в частной клинике в Москве ей проводят курсы лучевой терапии. Заворотнюк сложно ее переносит, но переносит. Полиорганной недостаточности и параличей у нее тоже не развивалось», — говорится в сообщении канала.

По информации источника, с лечением Заворотнюк помогли ее друзья, не потратившие на это ни копейки. Им удалось прикрепить актрису к одной из лучших частным больниц Москвы по полису ОМС.

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«Советуем коллегам осторожнее относиться к словам продюсеров, подружек и друзей семьи», — подытожили модераторы канала.

Тем временем СМИ сообщают, что утром 19 августа Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. По словам знакомого с ситуацией хирурга-онколога, на улучшение состояния артистки повлияло грамотное лечение и антибиотики. Об этом пишет сайт kp.ru.

«Врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии. Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае.

Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы», — поделился специалист.

Информацию об улучшении состояния Заворотнюк подтвердила ее подруга со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову, передает сайт mk.ru.

«Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня наконец ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие», — порадовалась подруга

По ее словам, состояние Заворотнюк после комы заметно улучшилось. «Врачи обнадежили, что возможно Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо», — добавила она.

По данным телеграм-канала Mash, врачи определились с направлением лечения актрисы. В первую очередь они планируют уделить внимание антибактериальной терапии, а также коррекции отека мозга. Артериальное давление в ходе лечения будет поддерживаться с помощью специальных препаратов.

На фоне огромного количества сообщений о здоровье актрисы ее дочь Анна Заворотнюк обратилась в своем инстаграме к журналистам, которых резко раскритиковала за чрезмерный интерес к здоровью своей матери. Через несколько часов после публикации она удалила свои сообщения.

«Желаю всем недоброжелателям захлебнуться своей же смесью!» — написала она.

Она также поблагодарила за поддержку коллег, друзей и поклонников и подчеркнула, что ее родственники не ведут сборов средств на лечение актрисы:

«Внимание! Никаких сборов наша семья не ведет! Хватит уже!»

Из-за повышенного внимания со стороны представителей СМИ у палаты Заворотнюк была организована круглосуточная охрана, так как на территорию клиники, где она находится, несколько раз пытались проникнуть съемочные группы.

«Анастасию Заворотнюк взяли под охрану — из-за активных журналистов. 48-летняя Анастасия сейчас лежит в частной элитной клинике в центре Москвы — из-за шумихи вокруг ее заболевания к ней приковано пристальное внимание репортеров. На территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съемочные группы», — говорилось в сообщении канала Baza.

Согласно источнику, 18 сентября Заворотнюк уже находилась в сознании и дышала самостоятельно, однако ее состояние продолжало оставаться тяжелым.