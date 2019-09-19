«Бессовестная!»: как Пугачева осадила Собчак за Киркорова

Пугачева резко ответила Собчак за шутку над Киркоровым

Народная артистка СССР Алла Пугачева резко отчитала телеведущую Ксению Собчак за неуместную иронию над Филиппом Киркоровым. Об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Музыкальный критик Сергей Соседов вспомнил о случае, когда народная артистка СССР Алла Пугачева резко отчитала телеведущую Ксению Собчак. История произошла в середине нулевых на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале. Тогда ведущей одного из дней была Собчак, а Пугачева приехала туда в качестве гостьи.

«Ксения Собчак объявляла артистов в свойственной себе иронично-саркастичной манере, — рассказал критик в беседе с изданием «Дни.Ру». — Киркорова, например, представила как «короля, который уже не тот», или что-то в этом роде. Зал улыбался. Казалось, все довольны».

По словам журналиста, после концерта он оказался за кулисами зала «Дзинтари» и увидел, как Алла Борисовна «кого-то распекает».

«Как ты могла такое брякнуть?! Бессовестная! Кто тебе дал право так о нем отзываться? Да тебе до Киркорова расти и расти! Ты знаешь, как он вкалывает, как работает?!» Смотрю, а распекает-то она Ксюшу! Бедная Собчак стоит перед Примадонной, свесив голову, и молчит», — рассказал критик.

Когда народная артистка закончила, Соседов подошел к Собчак и поинтересовался почему она это терпела.

«Почему не прекратили эту безобразную экзекуцию? Как она может так разговаривать с вами?» — спросил он.

По его словам, светская львица выдала неожиданную реакцию.

«Ксюша подняла на меня глаза и ответила: «Алла Борисовна всей свой жизнью заслужила право критиковать нас!» — сказал Соседов.

На просьбу прокомментировать недавнюю свадьбу Ксении и режиссера Константина Богомолова Соседов дал отказ: «Кому какое дело, кто на ком женится? Почему это волнует народ? Мне нечего тут комментировать — это вообще не мое дело!».

Однако все же тут есть что прокомментировать. Звездной паре удалось удивить даже самых искушенных поклонников. На церемонию бракосочетания, проходившую в одном из самых престижных ЗАГСов столицы — Грибоедовском, влюбленные приехали на черном катафалке с красными шторами и надписью: «Пока смерть не разлучит нас».

Молодожены не стали распространяться о стоимости аренды столь необычного транспорта, однако удалось выяснить, что сумма еолоблется примерно от 10 до 16 тыс. рублей за час.

Согласно предположениям СМИ, к транспортным расходам звездных супругов могут добавиться еще и штрафы от ГИБДД. Согласно данным Госинспекции, свадебный автомобиль-катафалк нарушил правила дорожного движения: машина двигалась с открытыми багажником, а молодожены не потрудились пристегнуться.

Позже в Сеть просочилась информация о стоимости подвенечного платья скандальной журналистки. Согласно данным телеграмм-канала Mash, обычно цена платья от этого бренда варьируется от $7,5 до $15 тыс. Правда Собчак его получила практически бесплатно, а точнее — по бартеру, за рекламу в инстаграме.

Экс-кандидату в президенты России также удалось сэкономить и на некоторых ювелирных украшениях — 13 сентября телеведущая опубликовала в своем блоге фотографию переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова. В подписи невеста поблагодарила бренд за изготовление очень минималистичной гравировки «К+К».

Жениху также не пришлось серьезно тратиться на покупку свадебного наряда. Для церемонии им был выбран черный костюм среднего ценового бренда, а также яркая рубашка.

По информации предоставленной представителями эвент-агентств, с учетом количества гостей, свадебный банкет должен был обойтись супругам в 12 млн рублей. Вместе с тем, организаторы закладывали еще 4 млн рублей на оформление залов и услуги флориста.

В итоге ориентировочная стоимость только банкета оценивалась в 16 млн рублей.

На праздник были приглашены около 300 человек.