«Бессовестная!»: как Пугачева осадила Собчак за Киркорова

Музыкальный критик Сергей Соседов вспомнил о случае, когда народная артистка СССР Алла Пугачева резко отчитала телеведущую Ксению Собчак. История произошла в середине нулевых на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале. Тогда ведущей одного из дней была Собчак, а Пугачева приехала туда в качестве гостьи.

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«Ксения Собчак объявляла артистов в свойственной себе иронично-саркастичной манере, — рассказал критик в беседе с изданием «Дни.Ру». — Киркорова, например, представила как «короля, который уже не тот», или что-то в этом роде. Зал улыбался. Казалось, все довольны».

По словам журналиста, после концерта он оказался за кулисами зала «Дзинтари» и увидел, как Алла Борисовна «кого-то распекает».

«Как ты могла такое брякнуть?! Бессовестная! Кто тебе дал право так о нем отзываться? Да тебе до Киркорова расти и расти! Ты знаешь, как он вкалывает, как работает?!» Смотрю, а распекает-то она Ксюшу! Бедная Собчак стоит перед Примадонной, свесив голову, и молчит», — рассказал критик.

Когда народная артистка закончила, Соседов подошел к Собчак и поинтересовался почему она это терпела.

«Почему не прекратили эту безобразную экзекуцию? Как она может так разговаривать с вами?» — спросил он.

По его словам, светская львица выдала неожиданную реакцию.

«Ксюша подняла на меня глаза и ответила: «Алла Борисовна всей свой жизнью заслужила право критиковать нас!» — сказал Соседов.

На просьбу прокомментировать недавнюю свадьбу Ксении и режиссера Константина Богомолова Соседов дал отказ: «Кому какое дело, кто на ком женится? Почему это волнует народ? Мне нечего тут комментировать — это вообще не мое дело!».

Однако все же тут есть что прокомментировать. Звездной паре удалось удивить даже самых искушенных поклонников. На церемонию бракосочетания, проходившую в одном из самых престижных ЗАГСов столицы — Грибоедовском, влюбленные приехали на черном катафалке с красными шторами и надписью: «Пока смерть не разлучит нас».

Молодожены не стали распространяться о стоимости аренды столь необычного транспорта, однако удалось выяснить, что сумма еолоблется примерно от 10 до 16 тыс. рублей за час.

Согласно предположениям СМИ, к транспортным расходам звездных супругов могут добавиться еще и штрафы от ГИБДД. Согласно данным Госинспекции, свадебный автомобиль-катафалк нарушил правила дорожного движения: машина двигалась с открытыми багажником, а молодожены не потрудились пристегнуться.

Позже в Сеть просочилась информация о стоимости подвенечного платья скандальной журналистки. Согласно данным телеграмм-канала Mash, обычно цена платья от этого бренда варьируется от $7,5 до $15 тыс. Правда Собчак его получила практически бесплатно, а точнее — по бартеру, за рекламу в инстаграме.

Экс-кандидату в президенты России также удалось сэкономить и на некоторых ювелирных украшениях — 13 сентября телеведущая опубликовала в своем блоге фотографию переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова. В подписи невеста поблагодарила бренд за изготовление очень минималистичной гравировки «К+К».

Жениху также не пришлось серьезно тратиться на покупку свадебного наряда. Для церемонии им был выбран черный костюм среднего ценового бренда, а также яркая рубашка.

По информации предоставленной представителями эвент-агентств, с учетом количества гостей, свадебный банкет должен был обойтись супругам в 12 млн рублей. Вместе с тем, организаторы закладывали еще 4 млн рублей на оформление залов и услуги флориста.

В итоге ориентировочная стоимость только банкета оценивалась в 16 млн рублей.

На праздник были приглашены около 300 человек.