Шварценеггер против Сталлоне: на что пойдут в России

С первого места и 220 млн рублей стартует российско-китайский фильм «Тайна печати дракона». По сюжету приключенческой ленты английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России и случайно попадает в Китай. Там он сталкивается с массой мистических существ и ситуаций, а также узнает о древней черной магии, захватившей власть на Восточных землях. Лента собрала в себе крайне необычный каст из Джейсона Флеминга, Арнольда Шварценеггера, Джеки Чана, Кристофера Фэйрбэнка, Рутгера Хауэра, Юрия Колокольникова, Павла Воли и других.

По итогам второго российского уикенда хоррор «Оно 2» соберет около 70 млн рублей. Продолжение одноименной картины 2017 года освещает события, происходящие через 27 лет после победы над клоуном Пеннивайзом. Главные роли в «Оно 2» сыграли Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд.

Еще один дебютант этих выходных — остросюжетный боевик «Рэмбо: Последняя кровь». Фильм является прямым продолжением своего предшественника — «Рэмбо IV», вышедшего в 2008 году. По сюжету новой ленты ветеран войны во Вьетнаме Джон Рэмбо (Сильвестр Сталлоне) отправляется в Мексику, для спасения внучки подруги, похищенной злоумышленниками. Ленте прогнозируют примерно ту же выручку, что и «Оно 2», поэтому борьба за вторую позицию будет очень жаркой.

Сборы фильма Лорин Скафарии «Стриптизерши» после второго уикенда проката упадут почти вдвое по сравнению с прошлой неделей и составят 30 млн рублей. Сценарий комедийной драмы с певицами Дженнифер Лопес и Карди Би в главных ролях написан по мотивам громкой статьи в New York Magazine. Основой для фильма стала история о группе бывших работниц стрип-клуба, сколотивших банду и противостоявших своим бывшим клиентам.

Со скромных 30 млн рублей стартует новый фильм Дэнни Бойла «Yesterday» («Вчера»). Картина повествует о герое, в результате аварии оказавшемся в альтернативной реальности, где никогда не существовала популярная британская группа The Beatles. Узнав о своем преимуществе, он в одиночку переживает как прелести, так и лишения звездной жизни знаменитого квартета.

Драма «Щегол» Джона Краули во вторые выходные проката соберет 15 млн рублей. Фильм был снят по бестселлеру Донны Тартт, в 2014 году завоевавшей Пулитцеровскую премию. В нем рассказывается о 13-летнем герое Энсела Эльгорта Теодоре Деккере, чья мать в исполнении Николь Кидман погибает во время теракта в Метрополитен-музее. Загадочный умирающий старик вручает Тео редкую картину и кольцо, что определяет начало пути мальчика в подпольном мире искусств.

Третий уикенд фильма Валерия Тодоровского «Одесса» пополнит его кассу на 10 млн рублей. По словам самого режиссера, эта картина является одной из самых важных в его жизни. В основу ленты легли воспоминания режиссера о жизни в Одессе в 1970-х годах во время эпидемии холеры. В картине сыграли Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт и другие.

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» после седьмых выходных проката соберет 10 млн рублей в 200 кинотеатрах. Картина о событиях лета 1969 года, когда члены банды «Семья» Чарльза Мэнсона зверски убили беременную жену режиссера Романа Поланского Шэрон Тейт, уже превысила в российском прокате отметку в 1 млрд рублей.