«Коррекция отека мозга»: как будут лечить Заворотнюк

По данным источников в медицинских кругах, актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и самостоятельно дышит, пишет сайт kp.ru.

Информацию об улучшении состояния Заворотнюк подтвердила подруге актрисы ее пиар-директор Марина Потапова.

«Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня наконец ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие», — сказала она «Московскому комсомольцу».

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По словам подруги Заворотнюк, Потапова рассказала, что актриса вышла из комы, а ее состояние заметно улучшилось.

«Врачи обнадежили, что возможно Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо», — добавила она.

Тем временем, по данным телеграм-канала Mash, врачи определились с лечением, которое было решено назначить актрисе. Первостепенное внимание планируется уделить антибактериальной терапии, а также терапии, направленной на коррекцию отека мозга.

Артериальное давление в ходе лечения будет поддерживаться с помощью специальных препаратов. Отмечается, что ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

На фоне вала сообщений о здоровье актрисы, ее дочь Анна Заворотнюк обратилась в своем инстаграме к журналистам, которых резко раскритиковала за освещение ситуации вокруг своей матери.

«Желаю всем недоброжелателям захлебнуться своей же смесью!» — написала она.

Она также поблагодарила за поддержку коллег, друзей и поклонников и подчеркнула, что ее родственники не ведут сборов средств на лечение актрисы:

«Внимание! Никаких сборов наша семья не ведет! Хватит уже!»

Через несколько часов после публикации она удалила сообщения, связанные с происходящим.

Из-за повышенного внимания со стороны представителей СМИ у палаты Заворотнюк была выставлена круглосуточная охрана, так как на территорию клиники, где она находится, несколько раз пытались проникнуть съемочные группы.

Ранее научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов в эфире телеканала «Москва 24» раскрыл в эфире детали диагноза актрисы, которая обратилась к специалистам центра до того как отправиться на лечение в Германию.

Он отметил, что глиобластома, обнаруженная у Заворотнюк, является одной из самых распространенных и опасных, «по сути — неизлечимых», опухолей.

«То, что обозначается одним термином «глиобластома», объединяет разные опухоли, разные варианты опухолей. Некоторые из них оказываются чувствительными к определенным препаратам, к химиопрепаратам. И даже после неполного удаления удается либо продлить жизнь, либо излечить больных в очень редких случаях», — пояснил он.

По его словам, операция Заворотнюк прошла успешно, однако после нее требуется дополнительное лечение.

«Помимо возможности радикального удаления, необходимы лучевая терапия, облучение. Это почти неприметная составная часть общего лечения таких больных. Также это не простые препараты, а препараты, которые годятся только для определенной опухоли, и все это очень дорогое лечение», — подчеркнул Коновалов.

На данный момент семья актрисы продолжает воздерживаться от официального заявления о том, что именно происходит с Анастасией Заворотнюк, в то время как прогнозы относительно ее шансов на выздоровление разнятся. Так, нейрохирург Александр Тушев в комментарии для «Вечерней Москвы» говорил о том, что онкологические больные способны прожить не более года в последней стадии рака.

«Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года», — поделился прогнозами Тушев.

Он подчеркнул, что в случае несвоевременного начала лечения новообразования начинают быстро расти, что приводит к отеку и смещению определенных структур головного мозга, результатом чего может стать ухудшение и летальный исход.