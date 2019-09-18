Секрет раскрыт: где и когда снимут «Властелина колец»

Съемки сериала по мотивам фэнтезийной трилогии «Властелин колец» пройдут в Новой Зеландии, сообщает компания Amazon Prime Video. Согласно пресс-релизу, это один из самых крупных и дорогих проектов страны. Производство шоу обойдется в более чем $950 млн. Не исключено, что на съемках будут использованы те же места и декорации, в которых Питер Джексон создавал свою кинотрилогию.

«Мы счастливы официально подтвердить, что Новая Зеландия станет местом съемок нашего сериала, основанного на романе «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина», — приводит слова исполнительных продюсеров Джея Ди Пэйна и Патрика Маккэя New Zealand Herald.

По данным издания, за право стать местом съемок сериала, предваряющего киносагу «Властелин колец», боролась, помимо Новой Зеландии, Шотландия. Планируется, что съемки пилотной серии стартуют в ближайшие три месяца и будут проходить сразу на трех площадках, расположенных на Северном острове.

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«Подобное кинопроизводство станет толчком для развития новозеландской киноиндустрии, создаст новые рабочие места и привлечет значительные инвестиции в отрасль», — заявил бывший министр транспорта Новой Зеландии Фил Твайфорд во время пресс-конференции в Веллингтоне.

Подробности сюжетной линии сериала пока находятся в секрете. Однако представители стримингового сервиса рассказали, что первая серия будет посвящена последнему вождю следопытов и первому королю Воссоединенного Королевства — Арагорну, которого в оригинальной киносаге Питера Джексона сыграл Вигго Мортенсен.

В марте этого года Amazon поделилась подробностями грядущего сериала. В официальном твиттер-аккаунте «Властелин колец» появилась серия карт-тизеров, знакомых поклонникам фэнтези-эпопеи. Так, согласно опубликованным данным, действие проекта развернется во время Второй эпохи Средиземья.

Вторая эпоха началась после изгнания Моргота в Пустоту Властелином Запада. Главным событием, произошедшим в этот исторический период, считается история острова Нумерона — от его создания до падения и затопления. Также на этот временной отрезок, охватывающий почти 3500 лет, приходится рост влияния в Средиземье главного антагониста вселенной — Саурона, создание великих Колец Власти и Последнего Союза эльфов и людей.

Примечательно, что как и сам автор «Властелин колец» Джон Р. Р. Толкин, создатели шоу начали свое путешествие по Средиземью с карты. Компания запустила интерактивную схему вымышленной вселенной, но в настоящий момент она не активна.

Кроме того, на странице шоу в соцсетях было опубликовано известное фанатам саги стихотворение «Одно кольцо, чтоб править всеми…», написанное на Кольце Всевластия:

«Одно кольцо, чтобы править всеми, // Оно соберет всех вместе // И заключит во тьме, // В Мордор, куда сходятся Силы Тьмы».

Ранее СМИ писали, что над сценарием адаптации работают Патрик Маккей и Джон Пэйн. Для обоих авторов сериал по мотивам «Властелин колец» станет первым дебютом на телевидении, так как ранее они работали только над художественными фильмами.

«Богатый и сложный мир, созданный Джоном Толкиеном, полон величия, любви и мудрости, — приводит их слова издание The Wrap. — Мы чувствуем себя как Фродо, отправляющийся в путь из Шира. Нам доверили ответственное дело — и это начало путешествия всей нашей жизни».

О своем намерении создать оригинальный сериал, действие которого происходит в популярной вселенной «Властелин колец», компания Amazon объявила в ноябре прошлого года.

«Властелин Колец» — культурный феномен, захвативший воображение поколений фанатов через книги и большие экраны», — заявила в пресс-релизе представительница медиагиганта Шерон Тал Югадо.

Тогда свой восторг по поводу нового шоу выразил представитель Tolkien Estate and Trust, владеющей правами на произведения писателя, Мэтт Галсор.

«Мы очень довольны, что Amazon, который тесно связан с литературой уже долгие годы, примется за новый сериал по «Властелину колец», — отметил он. — У Шерон и ее команды много прекрасных идей, готовых для воплощения на экране».