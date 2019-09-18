«Пытались проникнуть»: Заворотнюк взяли под охрану в больнице

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточной охраной в одной из московских клиник. Дежурство у палаты больной раком мозга актрисы было организовано из-за повышенного внимания представителей прессы и телевидения, передает телеграм-канал Baza.

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«Анастасию Заворотнюк взяли под охрану — из-за активных журналистов. 48-летняя Анастасия сейчас лежит в частной элитной клинике в центре Москвы — из-за шумихи вокруг ее заболевания к ней приковано пристальное внимание репортеров. На территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съемочные группы», — передает канал.

В сообщении источника отмечается, что Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно, однако ее состояние остается тяжелым.

По словам анестезиолога-реаниматолога одной из федеральных больниц, информация о полиорганной недостаточности у актрисы может означать отказ как минимум двух органов: например, легких, почек, сердца или печени.

«Скорее всего, в этом случае недостаточность возникла на фоне сепсиса, а тот, в свою очередь — от пневмонии», — цитирует медика сайт kp.ru.

Анестезиолог подчеркнул, что сепсис может появиться у пациента даже в самых стерильных условиях.

«Пылинки, соринки — сейчас это уже невозможно. Дело в том, что все мы являемся носителями условно-патогенной флоры», — добавил специалист, объяснив, что иммунитет здорового человека справляется с такими вызовами легко, а в случае тяжелого состояния больному надо помогать антибиотиками.

Несколько дней назад сообщалось, что актрису частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга. Согласно телеграм-каналу Mash, врачи диагностировали у нее парез правой части тела.

«Поражена правая рука. Актриса по-прежнему находится в реанимации, куда ее привезли из польской клиники. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасно», — говорится в сообщении канала.

Ранее о шансах на выживание Заворотнюк говорил нейрохирург Александр Тушев. Специалист заявил, что в последней стадии рака пациенты могут прожить не более года, сообщает «Вечерняя Москва».

«Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года», — поделился Тушев.

Он также отметил, что симптомами опухоли головного мозга могут быть утомляемость, слабость, неврологические осложнения и приступы судорог. При наличии последних неврологи обязательно делают МРТ. В случае несвоевременного начала лечения новообразования быстро растут, вызывая отек и возможное смещение определенных структур головного мозга. В результате состояние больного стремительно ухудшается и в кратчайшие сроки приводит к смерти.

Напомним, что Заворотнюк доставили в больницу в конце августа — до этого она якобы проходила лечение в Польше. Слухи об обнаружении у актрисы онкологического заболевания подтвердил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он написал в инстаграме, что врачи диагностировали у Заворотнюк четвертую стадию рака головного мозга.

«Группа «Ласковый май» очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы вместе с семьей Насти переживаем за нее. Дай бог, чтобы все обошлось. Анастасия — прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем ее как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше», — заявил Разин.

Не ссылаясь на источники, в ответ на один из комментариев он заявил, что у актрисы последняя стадия рака мозга. Многие СМИ писали, что из-за крайне тяжелого состояния Заворотнюк ввели в состояние медикаментозной комы.

Спустя несколько дней правдивость слухов о болезни артистки подтвердил адвокат Тимур Маршани в комментарии Teleprogramma.pro.

«То, что у Заворотнюк онкология, это абсолютно точно. В том же медицинском центре находится и моя клиентка. Можете туда поехать, посмотреть, — заметил Маршани, — Насте очень плохо, но я не располагаю более подробной информацией».

Ранее муж Заворотнюк Петр Чернышев заявил о своем уходе из ледовых шоу на весь сентябрь. Фигурист остался рядом с женой, чтобы ее поддерживать в нелегкие времена. Однако Татьяна Навка, в чьем шоу принимает участие Чернышев, позднее заявила, что он продолжит выступать в связи с началом гастролей.