«Шоу фриков»: Соловьев обрушился на свадьбу Собчак

Журналист Владимир Соловьев эмоционально раскритиковал свадьбу своей коллеги Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. В студии программы «Полный контакт» телеведущий назвал нетрадиционное торжество «шоу фриков», отметив, что от этой пары нельзя было ожидать другого.

«А чего еще вы ждали от этих людей? Благочестия? Хорошего вкуса?» — воскликнул Соловьев и тут же ответил на свои вопросы, заявив что если «взяли фриков, получаешь шоу фриков».

Не прошел мимо эпатажного события депутат Государственной думы Владимир Жириновский. Он пристыдил Собчак за стриптиз и катафалк, напомнив о ее участии в выборах президента России в 2018 году.

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«Свадьба Собчак показала, что представляет из себя персона, за которую на выборах-2018 проголосовали 1,2 млн человек. Все выглядело грязно и отвратительно — катание на катафалке, стриптиз. Такого «кандидата в президенты» нельзя впускать ни в один приличный дом», — написал Жириновский в твиттере.

Адвокат и кандидат юридических наук Шота Горгадзе также не оценил попытку знаменитостей заявить о себе, написав в твиттере, что «это даже не эпатаж».

«Ксения Собчак - образец дурновкусия и пошлости», — резюмировал Горгадзе.

Свадебное торжество Собчак и Богомолова прошло 13 сентября, которое в этом году выпало на пятницу. Чтобы соответствовать «несчастливой» дате, они прибыли ко дворцу бракосочетания на катафалке. Пугающая машина с надписью «Пока смерть не разлучит нас» колесила по Садовому кольцу с открытой задней дверью, где на месте гроба лежали молодожены.

За несоблюдение правил дорожного движения полицейские оштрафовали водителя автомобиля, после чего Собчак высмеяла их в соцсети.

«А ГИБДД и правда мучает моих водителей: «Почему катафалк был открыт?» Спойлер: потому что мы дышим, — ответила бывший кандидат в президенты России, — Пока еще лежу и плохо вяжутся слова. И отдельное спасибо ДПС, которые оштрафовав, подарили нам уникальное сорокинское «ехали непристегнутые на месте гроба».

Помимо катафалка на свадьбе знаменитостей гости удивились наряду скульптора и модельера Андрея Бартенева, который был свидетелем на торжестве. Специально для этого события художник создал огромный костюм из воздушных шаров с нарисованными женскими лицами.

«Это 19 свидетелей семейного счастья Ксении и Константина», — пояснил Бартенев, с трудом проходивший в громоздком одеянии в двери загса.

После официальной части церемонии последовала фотосессия в центре столицы и возложение цветов к памятнику князю Владимиру.

«В Петербурге есть прекрасная традиция: молодожены возлагают цветы Медному Всаднику. И тогда я спросила у мужа, а что принято у вас, в Москве? Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: «Ложи сюда», — написала Собчак в инстаграме, спровоцировав волну комментариев с указанием на стилистическую ошибку.

Далее молодожены сменили катафалк на карету и поехали на торжественный банкет. Войдя в помещение, Собчак и Богомолов страстно поцеловались и начали танцевать под песню Филиппа Киркорова «Снег».

После получения поздравлений от гостей и участия в программе мероприятия Собчак пропала из виду. Через какое-то время она вышла на сцену в компании танцевальной группы, скинула пальто и, оставшись в откровенном корсете, принялась исполнять эротический танец с элементами стриптиза. Закончив представление, она пропела фразу «Войди в меня, войди в мои сны».

Позднее телеведущая опубликовала в фейсбуке пост, в котором назвала свою свадьбу частью «деконструированного шапито» и «абсурдом в абсолюте». Она похвалила своего мужа за режиссерские способности, благодаря которым свадьба получилась похожа на театральное представление.

«Концертный номер «Войди в меня» — это, по сути, уже такой декадентский театр», — объяснила Собчак.

По словам телеведущей, жизнь в любом случае похожа на представление, когда сложно понять, где находится грань между фантазией и реальностью.