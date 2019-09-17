«Домохозяйка»: бывший муж ответил на роман Нинидзе с Виторганом

Российский актер Кирилл Плетнев высказался на тему новых отношений своей бывшей супруги Нино Нинидзе с Максимом Виторганом. Артист побывал на программе «Ты не поверишь!» канала НТВ. Когда у него поинтересовались, знает ли он об этом романе, Плетнев ответил утвердительно.

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«Да, конечно. Это ее жизнь, она — свободный человек», — сказал он.

Несмотря на то, что развод после пяти лет брака дался актеру непросто, он продолжает поддерживать общение с бывшей супругой ради их общего сына Александра. Судя по сказанному в разных интервью, каждому из бывших супругов тяжело вспоминать прошлые отношения. Нинидзе говорила, что у нее были слишком высокие ожидания от Плетнева, он же не смог их оправдать.

«Вы знаете, я понял одну важную вещь. Женщины, которые были со мной и с которыми я был, не являлись для меня так называемыми боевыми подругами. Чтобы в какой-то момент она могла за меня встать и заступиться тоже – такого не было. А это очень важно. Иметь не просто какую-то домохозяйку, а свою единомышленницу. Вот такой, наверное, не было и такую я жду», — отметил актер.

Плетнев долгое время после развода хранил молчание не комментировал то, как пережил расставание. В середине июля он опубликовал длинное видеообращение к своим поклонникам. Актер рассказал о том, что ходит на тренировки по боксу, совершает одиночные прогулки по Москве, заходит в кафе. По словам Плетнева, ему комфортно в уединении. Кроме того, ему приятно наблюдать за людьми.

«Вот уже 2,5 месяца как занимаюсь боксом. Первое время выходил выжатый, как лимон, в мокрой майке. Но все равно было кайфово. Знаете, я начал новую жизнь и научился любить мелочи. Постоял полчаса под душем после бокса — удовольствие. Выкурил с тренером сигаретку на улице, прогулялся по Москве, зашел в бар, выпил эспрессо, разговорился с людьми, посидел во дворе перед сном — все это надо уметь ценить. Друзья спрашивают: «Как ты приходишь в пустую квартиру?» А я чувствую себя комфортно. Да, у меня тут бардак, но это мой бардак, и я знаю, где что лежит. Отдохнуть, посмотреть сериал на ночь — это мой идеальный вечер в новой жизни», — рассказывал артист.

Он признался, что друзья советовали ему поскорее найти новую любовь.

«Говорили, мол, клин клином вышибают, ищи скорее новую любовь. — цитирует его «СтарХит». — Но я к этому не готов. Набираюсь сил и душевного тепла. Знаете, раньше, когда я становился свободен и только начинал чувствовать себя счастливым, в меня сразу вцеплялась какая-нибудь женщина, будто чувствовала этот тестостерон от меня. Но сейчас я так не хочу. Пусть новая жизнь начнется иначе».

Что касается его бывшей супруги Нино, та в середине августа отправилась в отпуск на Кипр вместе с Виторганом и всеми детьми от их предыдущих отношений. Судя по снимкам в соцсетях, компания много путешествовала по острову и здорово провела время вместе. Начинающей актрисе Полине Виторган явно пришлась по душе новая пассия отца. Несмотря на отдых, девушки не теряли времени даром и оттачивали свое мастерство, записывая пробы. Одна из фотографий, на которой Виторган был изображен со своими тремя детьми, прокомментировала и его бывшая супруга — Ксения Собчак.

«Все прекрасные какие», — написала знаменитость.

Собчак сыграла свадьбу с театральным режиссером Константином Богомоловым в минувшую пятницу, 13 сентября. Чтобы соответствовать «несчастливой» дате, они прибыли ко дворцу бракосочетания на катафалке. Пугающая машина с надписью «Пока смерть не разлучит нас» колесила по Садовому кольцу с открытой задней дверью, где на месте гроба лежали эпатажные молодожены. За явное несоблюдение правил дорожного движения полицейские оштрафовали водителя автомобиля, после чего Собчак высмеяла их в соцсети.

Позднее Собчак опубликовала в фейсбуке пост, в котором назвала свою свадьбу частью «деконструированного шапито» и «абсурдом в абсолюте». Журналистка похвалила своего мужа за режиссерские способности, благодаря которым свадьба получилась похожа на театральное представление.