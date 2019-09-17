Секс-скандал на $60 млн: Кевин Харт изменил беременной жене

Американскому актеру Кевину Харту предъявили иск в размере $60 млн за скрытую съемку его измены жене, передает TMZ. Поводом к возобновившемся разбирательствам, связанным с секс-скандалом 2017 года, стали показания фигурантки дела Монтии Саббаг. Именно она запечатлена на видео, на котором знаменитость изменил своей беременной жене.

По мнению Саббаг, Харт знал, что их тайно записывают в момент встречи в гостиничном номере. Она также утверждает, что актер состоял в сговоре со своим другом Дж. Т. Джексоном, которого позже арестовали за вымогательство.

Согласно ее позиции, Харт надеялся, что скандал поможет ему «больше заработать» в преддверии готовящегося на тот момент комедийного тура.

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«Инцидент должен был помочь продвижению его турне «Irresponsible» и повысить его статус популярной поп-звезды», — приводит цитату из документов People.

В иске говорится, что Харт разрешил Джексону войти в гостиничный комплекс Cosmopolitan, чтобы он мог установить скрытые устройства видеозаписи. Впоследствии ему предъявили обвинение в том, что он шантажировал актера и пытался получить с него деньги за отснятый материал. Сам Джексон свою вину не признал. Харт, в свою очередь, неоднократно отрицал, что мог знать о записи. В ходе разбирательств он подчеркивал, что стал жертвой вымогательств.

В 2017 году актер уже успел признать факт измены, а также принести извинения своей семье. Он пообещал, что постарается исправиться ради близких.

«Я виновен [в неверности]. Независимо от того, как это произошло и кто был в это вовлечен... То, о чем я не могу молчать: я виноват. Я ошибся», — сказал Харт в интервью радио-шоу «The Breakfast Club».

В начале сентября комик попал в автомобильную аварию в американском штате Калифорния, сообщало TMZ со ссылкой на полицию. Машина Харта врезалась в расположенные вдоль обочины дороги деревянные ограждения, а после этого упала в канаву.

По словам сотрудников полиции, в тот момент за рулем машины был другой человек. Всего в транспорте находились три человека. Для того, чтобы вызволить пострадавших, сотрудникам пожарной службы пришлось срезать крышу автомобиля. Харт и водитель получили тяжелые травмы спины и были на вертолете доставлены в госпиталь, третья пассажирка практически не пострадала.

В начале декабря прошлого года Харт оказался в центре внимания после того, как отказался вести 91-ю церемонию вручения премии «Оскар». Причиной тому стал скандал с гомофобными твитами, которые он публиковал девять лет назад.

«Я принял решение отказаться от ведения «Оскара» в этом году. Потому что я не желаю отвлекать всех в вечер, который будет праздничным для столь талантливых артистов. Я хочу принести свои извинения всему ЛГБТ-сообществу за те неуважительные слова, что я посмел сказать несколько лет назад в твиттере», — написал Харт у себя в твитере.

Пользователей соцсети возмутил пост, в котором Харт заявил, что если его сын решит поиграть с кукольным домиком, он «сломает этот домик об его голову» и попросит «немедленно прекратить это гейство».

Как писали СМИ, критика ЛГБТ-сообщества была настолько сильной, что на это не могла не обратить внимание Американская академия кинематографических искусств, для которой подобные скандалы неприемлемы. По словам Харта, его попросили принести публичные извинения за свои шутки.

В конце концов артист отказался вести церемонию «Оскар», несмотря на то, что долго к этому шел. В ответ на новую волну критики Харт заявил, что его старые высказывания больше не актуальны.

«Прекратите искать причины для негатива и злости! Я желаю, чтобы вы, ребята, смогли видеть, чувствовать и понимать мое моральное положение. Я действительно счастливый человек, и ничего не может это изменить! Я ежедневно работаю над тем, чтобы нести позитив в этот мир, — написал Харт у себя инстаграме. — Если вы захотите отыскать мои истории из прошлого и, найдя их, разозлитесь, это на меня никак не повлияет. Мне почти сорок, и я доволен тем, кем я стал. Ведь все мы живем, растем и учимся».