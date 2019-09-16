Неосторожное слово: на Шнурова написали заявление

По словам источника в правоохранительных органах, на имя лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова было написано заявление в полицию об использовании ненормативной лексики во время выступления на концерте в Ростове-на-Дону, пишет ТАСС.

«В настоящее время по факту использования ненормативной лексики собран материал для возбуждения административного дела по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), в дальнейшем материалы будут направлены в суд», — сообщил источник.

В соответствии с положениями статьи, о которой идет речь, музыканту грозит штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи или административный арест сроком до 15 суток.

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«У нас нет комментариев по этой ситуации», — рассказали «Газете.Ru» в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно источнику ТАСС, заявление было написано сотрудницей управления Министерства культуры по Южному Федеральному округу.

Участники группы «Ленинград», как и ее бессменный лидер, за почти два десятка лет своей концертной деятельности множество раз сталкивались с требованиями запретить их творческую и гастрольную деятельность.

Самым одиозным стал запрет на выступления Сергея Шнурова и его музыкантов в Москве в начале 2000-х годов. К тому моменту популярность группы вышла за пределы клубной, их клипы стали ставить по телевидению, а песни — брать в ротацию на радио. Тогда же суперхитом стала песня «WWW».

В ноябре 2002 года должен был состояться концерт в Москве, билеты на который купили несколько тысяч человек. По словам директора концертного агентства «Мельница» Сергея Мельникова, который занимался организацией мероприятия, в его офис за день до мероприятия пришла бумага из городской администрации с кратким посланием: «Концерт отменить, виновных наказать».

Несмотря на то, что основной версией произошедшего было обилие нецензурной лексики в текстах группы, некоторые комментаторы предположили, что решение могло быть принято тогдашним мэром города Юрием Лужковым под впечатлением от провокационных рекламных афиш, на которых было написано: «299 лет Ленинграду».

«Ну, отменили и отменили. И не такие трудности переживали. Больше всего обидно за публику. Этот концерт должен был стать одним из лучших. Надеюсь, нам не навсегда запретили работать в Москве, а если и так — опять же переживем. Есть еще много городов...» — прокомментировал тогда Шнуров.

После этого власти отменили концерт «Ленинграда», который должен был пройти в ДК Горбунова в январе 2003 года. Он был запланирован организаторами как компенсация для тех слушателей, которые не смогли попасть на запрещенный концерт в ноябре.

«Администрация «Горбушки» получила из милиции копию письма из мэрии. Текста точно не помню, но формулировки были примерно те же, что и в прошлый раз: «Мэрия Москвы считает нежелательным проведение…». Письмо, конечно, нельзя назвать каким-то законным актом — просто администрация зала не захотела ссориться с городскими властями», — сказал по этому поводу Мельников.

Аналогичная ситуация произошла, когда выступление «Ленинграда» было запланировано в рамках концерта «Чартова дюжина» 8 февраля. По словам главы «Нашего радио» Михаила Козырева, Лужков не стал подписывать разрешение на выступление Шнурова.

«В связи с тем что все последние концерты этой великой группы в Москве были отменены, мы уходим в Подмосковье, где власти намного более лояльны к народным любимцам», — говорилось в рекламе к концерту «Ленинграда», который организаторы планировали провести в Подольске в марте 2003 года.

Несмотря на крупную надпись «Концерт отменен не будет!», которая красовалась на афишах, губернатор Московской области тех лет Борис Громов все-таки запретил выступление.

«Дали понять, что если в Москве захотят, то они смогут сорвать концерт в любом городе России. Теперь непонятно, как будет развиваться эта ситуация. Может, и в Питере большие концерты станут проблемой. Все находятся в шоке», — рассказала тогда соорганизатор концерта Ольга Барабошкина «Известиям».

Представитель Шнурова подчеркнул, что первой реакцией лидера «Ленинграда» было «бросить все и больше никогда не выступать в России», так как он никогда не высказывался против Лужкова или Громова и «откровенно не понимает, чем заслужил он к себе такое отношение».

«Есть некое официальное письмо, в котором по поводу нашей группы написано: «Не рекомендовано». Почему? Кем? Непонятно. А тратить свое время на выяснение этих вопросов я не хочу. Я не хочу бороться за право выступать в Москве. Запрет хорош тем, что один раз запретил — потом боятся все. Поэтому нас и не приглашают ни на фестивали, ни на большие концерты. Если только в частные клубы либо на корпоративные вечеринки...» — говорил сам Шнуров в интервью.

При этом к тому моменту «Ленинград» уже успел завоевать популярность не только в России, но и за рубежом, где стал часто выступать с концертами в 2000-х годах.

Затем многие заговорили о некотором послаблением в отношении коллектива. Однако в 2007 году Шнуров вновь пожаловался на действие запрета.

«Я просто знаю, что запрет по-прежнему существует. Если бы его не было, какие-нибудь организаторы вроде «Мельницы» давно сделали бы нам предложение о концерте во дворце спорта или на стадионе. Так выглядит не только ситуация с «Ленинградом», такова вся политика в стране. Формально запретов не существует, обо всем можно говорить, но все знают, что на самом деле запреты есть», — говорил он в интервью.

Несмотря на такое заявление, с ростом популярности Сергея Шнурова административные запреты на его выступления в России постепенно сошли на нет. На сегодняшний день против их проведения выступают в основном активисты и депутаты местного уровня, а иски в связи с нецензурной лексикой на концертах как правило заканчиваются выплатой небольшого штрафа.