Неосторожное слово: на Шнурова написали заявление

«Собран материал»: кто угрожает Шнурову на этот раз

В Ростове-на-Дону был собран материал для возбуждения дела в отношении лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова по иску об использовании ненормативной лексики во время выступления. По словам источника, заявление на музыканта могла подать сотрудница управления Министерства культуры по ЮФО. «Газета.Ru» рассказывает о том, как «Ленинград» пытались запретить в XXI веке.

По словам источника в правоохранительных органах, на имя лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова было написано заявление в полицию об использовании ненормативной лексики во время выступления на концерте в Ростове-на-Дону, пишет ТАСС.

«В настоящее время по факту использования ненормативной лексики собран материал для возбуждения административного дела по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), в дальнейшем материалы будут направлены в суд», — сообщил источник.

В соответствии с положениями статьи, о которой идет речь, музыканту грозит штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи или административный арест сроком до 15 суток.

«У нас нет комментариев по этой ситуации», — рассказали «Газете.Ru» в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно источнику ТАСС, заявление было написано сотрудницей управления Министерства культуры по Южному Федеральному округу.

Участники группы «Ленинград», как и ее бессменный лидер, за почти два десятка лет своей концертной деятельности множество раз сталкивались с требованиями запретить их творческую и гастрольную деятельность.

Самым одиозным стал запрет на выступления Сергея Шнурова и его музыкантов в Москве в начале 2000-х годов. К тому моменту популярность группы вышла за пределы клубной, их клипы стали ставить по телевидению, а песни — брать в ротацию на радио. Тогда же суперхитом стала песня «WWW».

В ноябре 2002 года должен был состояться концерт в Москве, билеты на который купили несколько тысяч человек. По словам директора концертного агентства «Мельница» Сергея Мельникова, который занимался организацией мероприятия, в его офис за день до мероприятия пришла бумага из городской администрации с кратким посланием: «Концерт отменить, виновных наказать».

Несмотря на то, что основной версией произошедшего было обилие нецензурной лексики в текстах группы, некоторые комментаторы предположили, что решение могло быть принято тогдашним мэром города Юрием Лужковым под впечатлением от провокационных рекламных афиш, на которых было написано: «299 лет Ленинграду».

«Ну, отменили и отменили. И не такие трудности переживали. Больше всего обидно за публику. Этот концерт должен был стать одним из лучших. Надеюсь, нам не навсегда запретили работать в Москве, а если и так — опять же переживем. Есть еще много городов...» — прокомментировал тогда Шнуров.

После этого власти отменили концерт «Ленинграда», который должен был пройти в ДК Горбунова в январе 2003 года. Он был запланирован организаторами как компенсация для тех слушателей, которые не смогли попасть на запрещенный концерт в ноябре.

«Администрация «Горбушки» получила из милиции копию письма из мэрии. Текста точно не помню, но формулировки были примерно те же, что и в прошлый раз: «Мэрия Москвы считает нежелательным проведение…». Письмо, конечно, нельзя назвать каким-то законным актом — просто администрация зала не захотела ссориться с городскими властями», — сказал по этому поводу Мельников.

Аналогичная ситуация произошла, когда выступление «Ленинграда» было запланировано в рамках концерта «Чартова дюжина» 8 февраля. По словам главы «Нашего радио» Михаила Козырева, Лужков не стал подписывать разрешение на выступление Шнурова.

«В связи с тем что все последние концерты этой великой группы в Москве были отменены, мы уходим в Подмосковье, где власти намного более лояльны к народным любимцам», — говорилось в рекламе к концерту «Ленинграда», который организаторы планировали провести в Подольске в марте 2003 года.

Несмотря на крупную надпись «Концерт отменен не будет!», которая красовалась на афишах, губернатор Московской области тех лет Борис Громов все-таки запретил выступление.

«Дали понять, что если в Москве захотят, то они смогут сорвать концерт в любом городе России. Теперь непонятно, как будет развиваться эта ситуация. Может, и в Питере большие концерты станут проблемой. Все находятся в шоке», — рассказала тогда соорганизатор концерта Ольга Барабошкина «Известиям».

Представитель Шнурова подчеркнул, что первой реакцией лидера «Ленинграда» было «бросить все и больше никогда не выступать в России», так как он никогда не высказывался против Лужкова или Громова и «откровенно не понимает, чем заслужил он к себе такое отношение».

«Есть некое официальное письмо, в котором по поводу нашей группы написано: «Не рекомендовано». Почему? Кем? Непонятно. А тратить свое время на выяснение этих вопросов я не хочу. Я не хочу бороться за право выступать в Москве. Запрет хорош тем, что один раз запретил — потом боятся все. Поэтому нас и не приглашают ни на фестивали, ни на большие концерты. Если только в частные клубы либо на корпоративные вечеринки...» — говорил сам Шнуров в интервью.

При этом к тому моменту «Ленинград» уже успел завоевать популярность не только в России, но и за рубежом, где стал часто выступать с концертами в 2000-х годах.

Затем многие заговорили о некотором послаблением в отношении коллектива. Однако в 2007 году Шнуров вновь пожаловался на действие запрета.

«Я просто знаю, что запрет по-прежнему существует. Если бы его не было, какие-нибудь организаторы вроде «Мельницы» давно сделали бы нам предложение о концерте во дворце спорта или на стадионе. Так выглядит не только ситуация с «Ленинградом», такова вся политика в стране. Формально запретов не существует, обо всем можно говорить, но все знают, что на самом деле запреты есть», — говорил он в интервью.

Несмотря на такое заявление, с ростом популярности Сергея Шнурова административные запреты на его выступления в России постепенно сошли на нет. На сегодняшний день против их проведения выступают в основном активисты и депутаты местного уровня, а иски в связи с нецензурной лексикой на концертах как правило заканчиваются выплатой небольшого штрафа.