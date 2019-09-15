Сын врага народа: как КГБ помогал Юлиану Семенову

Писатель Юлиан Семенов родился 8 октября 1931 года в Москве под фамилией Ляндрес. Его мать преподавала историю в школе, а отец был одним из основателей издательского дела в Советском Союзе наряду с Николаем Бухариным и Серго Орджоникидзе. Когда на Ляндреса-старшего повесили ярлык «враг народа» и упекли за решетку, сын начал бесстрашно требовать его освобождения. За это Ляндрес-младший был исключен из института. Чтобы сводить концы с концами, он начал работать грузчиком.

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После смерти Сталина будущий писатель поступил в Институт востоковедения и освоил редкие языки пушту и дари. Там же он сблизился с Евгением Примаковым, ставшим впоследствии министром иностранных дел, а затем — премьер-министром России.

Впервые Ляндрес опубликовал статью под псевдонимом Семенов в 1956 году. Его первые материалы выходили в журнале «Огонек». Журналист и писатель много путешествовал по стране и за рубежом, посещал дрейфующие станции на Северном полюсе, а вернувшись из поездки в Китай, выпустил серию очерков. Он также работал в Афганистане, откуда привез политический детектив «Дипломатический агент».

Помимо «Огонька» произведения Семенова выходили в изданиях «Московский комсомолец», «Молодая гвардия», «Знамя», «Юность» и других. В 1960 году он стал членом Союза писателей СССР, а год спустя по его сценарию впервые сняли фильм «Будни и праздники».

Благодаря связям Семенов смог без труда устроиться стажером в Московский уголовный розыск. Материалы, собранные в ходе работы в милиции, послужили основой для известных повестей «Петровка, 38» и «Огарева, 6». Впоследствии на основе этих произведений сняли циклы советских детективных сериалов. Еще через три года Семенов написал роман «Пароль не нужен», по которому был снят одноименный фильм Бориса Григорьева. «Майор Вихрь» также послужил основой для полнометражной ленты, режиссером которой стал Евгений Ташков.

Знаменитый роман «Семнадцать мгновений весны», ставший самым известным произведением Семенова, впервые был напечатан в 1973 году в журнале «Москва». В то время писатель работал в этом издании редактором.

11 августа 1973 года советские зрители увидели первый эпизод 12-серийного фильма «Семнадцать мгновений весны» режиссера Татьяны Лиозновой. Картина о советском разведчике Штирлице сразу же стала настолько популярна в стране, что ее повторный показ состоялся всего через три месяца после премьеры.

Эта работа завоевала Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых, а сама Лиознова получила звание народной артистки республики и орден Октябрьской революции. Согласно воспоминаниям современников, в дни трансляции сериала по телевидению улицы пустели и, как следствие, снижалась преступность.

Между Семеновым и героем его произведений Штирлицем часто проводили прямые параллели, называя автора русским агентом 007. Сам писатель не соглашался с такими сравнениями.

«Ни дня я не был разведчиком! Ну разве что мне удалось некоторое время побыть практикантом в Московском уголовном розыске», — приводит его слова сайт aif.ru.

По словам младшей дочери писателя Ольги, ее отец все же был тесно связан с КГБ и получал хорошую поддержку от председателя КГБ, а впоследствии Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.

«Ему искренне нравилось то, что писал отец, к тому же Андропову как человеку образованному, писавшему стихи, было далеко не безразлично отношение к нему творческой интеллигенции, и при любой возможности он ей помогал. Помогал и отцу. Вербовкой это даже с большой натяжкой назвать трудно. Скорее интеллектуальным флиртом просвещенного правителя с творцом», — сказала Ольга.

Продолжение серии произведений о разведчике Исаеве — роман «Экспансия» в трех частях — вышло в середине 1980-х. Последняя книга шпионской эпопеи под названием «Отчаяние» увидела свет в 1990-м, но ни одно последующее произведение не смогло превзойти «Семнадцать мгновений весны» по популярности.

По произведениям Семенова были сняты фильмы «Держись за облака!», «Он убил меня под Луанг-Прабангом», «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Бомба для председателя», «ТАСС уполномочен заявить», «Противостояние» и «Приказано выжить».

За несколько лет до смерти Семенов стал президентом Международной ассоциации детективного и политического романа, а также запустил собственный журнал «Детектив и политика» и первую частную газету «Совершенно секретно».

Концепция нового издания подразумевала вынесение на всеобщее обозрение не предназначенной для этого информации, и кому-то это могло не понравиться. Когда заместителя Семенова Александра Плешкова отравили, у окружающих не было сомнений, что это было покушение на самого редактора или его запугивание.

Это потрясение спровоцировало у Семенова проблемы со здоровьем. В 1990 году писатель перенес тяжелый инсульт, после чего оказался прикованным к постели. Восстановиться от удара он не смог, но прожил еще три года. 15 сентября 1993 года Юлиан Семенов умер на 62-м году жизни в Москве.