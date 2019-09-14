«Да, моя дорогая»: голый Малахов ответил Собчак

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал в своем инстаграме видеоролик, в котором он вместе с женой Натальей Шкулевой лежит при свечах в ванне и говорит по мобильному телефону на фоне ночной Москвы.

«Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты», — говорит он в трубку.

Выложенный телеведущим ролик стал ответом на видео его коллеги Ксении Собчак после сообщений о поступившем ей предложении стать ведущей Первого канала.

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«Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь», — говорит Собчак, также лежа в ванне.

Изначально предполагалось, что она может заменить телеведущего Дмитрия Борисова в ток-шоу «Пусть говорят», которое до этого вел сам Андрей Малахов. Однако судя по видеороликам, которыми обменялись Собчак и Малахов, речь также может идти о субботнем шоу, которое будет выходит в эфир одновременно с программой «Привет, Андрей». Кроме того, сложно представить, что Собчак сможет каждый день уделять по много часов съемкам «Пусть говорят».

Сообщение о грядущем назначении Собчак появилось на фоне ее свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. На протяжении долгого времени пара скрывала свои планы и отказывалась комментировать слухи о предстоящем торжестве. За несколько дней до мероприятия Собчак все же решила прервать молчание и дала интервью журналу Tatler.

«Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость», — сказала она.

Она также объяснила свое решение отправиться в церковь на обряд венчания — по ее словам, это «очень красивая традиция», которая останется в памяти.

Несмотря на внешнюю уверенность, телеведущая призналась, что испытывает волнение перед грядущей свадьбой, так как опасается, что может «не справиться» со вторым браком. Она подчеркнула, что это «совсем не ее история» и что в узком кругу она «высокомерно говорила», что не видит смысла в жизни с «известным и талантливым мужиком»,

«Это же бесконечный геморрой. Если бы мне сказали: «Ксюша, а не хочешь ли ты пожить с гением?» — я бы ответила: «Заберите любые бриллианты, только избавьте меня от этой судьбы». Но вот я влюбилась», — говорила она.

Говоря о том, как пара познакомилась, Собчак отметила, что чувство «пришло само», в то время как сама она «не желала», чтобы события в ее жизни развивались именно таким образом. Однако устоять она не смогла, так как «любовь невозможно контролировать».

«У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-то думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом маниакально. Как о розовом слоне», — призналась Собчак.

После первой встречи, вспоминала телеведущая, когда ей надо было взять у Богомолова интервью, он оставил впечатление человека «скучного, но умного». Только спустя несколько лет, во время второго интервью будущие молодожены заинтересовались друг другом.

«Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму Виторгану. Он знал обо все очень давно, задолго до телеграм-каналов», — подчеркнула Собчак.

Она также рассказала, что посещала спектакли Богомолова вместе с бывшим мужем.

«Мы тогда совсем не общались с Костей, и вот он нас пригласил. Помню, я еще спросила: «Это точно?» Константин говорит: «Точно». Мы приходим в театр, а билетов нет. Я подумала: «Ну что за необязательный человек!» — рассказала Собчак.

Молодожены обменялись кольцами в Грибоедовском Дворце бракосочетания 13 сентября. В ЗАГС пара прибыла на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев, появившийся в дворце бракосочетаний в экстравагантном костюме, а телеведущий Андрей Малахов держал венец Собчак на церемонии в церкви.