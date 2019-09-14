«Была глупа»: «Отчаянную домохозяйку» посадили за взятку

Звезду сериала «Отчаянные домохозяйки» Фелисити Хаффман приговорили к 14 дням тюремного заключения и 250 часам общественных работ после рассмотрения дела о подкупе работников образовательной системы.

Актриса предстала перед судом 13 сентября. Хаффман обвиняли в даче взятки при приеме ее дочери в университет, пишет Los Angeles Times. Изначально в качестве наказания для Хаффман обвинители потребовали один месяц тюремного заключения. По мнению прокуроров, женщина нарушила закон, злоупотребляя занимаемым местом в обществе.

В ходе заседания звезда признала себя виновной в том, что заплатила $15 тыс для получения ее дочерью необходимого результата SAT («Академический оценочный тест»). Помимо Хаффман за поступление детей заплатили и другие состоятельные родители, однако она стала первой, кому был вынесен приговор суда.

По словам обвинителей, после признания собственной вины Хаффман предприняла попытку запутать следствие, выставляя собственное участие в даче взятки как несущественное. По их мнению, она в полной мере осознавала серьезность своих действий и была основным инициатором произошедшего.

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Представители защиты Хаффман заявили, что актриса действительно раскаивалась в произошедшем. Также они передали судье письмо, в котором обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров США призналась в том, что была в шоке, когда ей предложили заплатить за выставление необходимых для поступления дочери результатов. Паника, вызванная низкими результатами оценочного теста, якобы побудила Хаффман преступить закон.

«Насколько бы это ни звучало извращенно сейчас, я честно начала чувствовать, что, возможно, буду плохой матерью, если не сделаю того, что мне предлагают», — сказала актриса.

Звезда шоу «Отчаянные домохозяйки» отметила, что на протяжении шести недель она сомневалась, прежде чем согласиться на предложение и заплатить $15 тыс. При этом и Хаффман, и прокуроры подтверждают, что сама дочь не знала о происходящем.

Актриса подчеркнула, что ни в коем случае не оправдывает свой поступок, но хочет изложить суду собственные размышления и аргументы. Он попыталась объяснить свои доводы как состоятельная мать, которая решила нарушить закон ради своего ребенка.

По словам Хаффман, с момента рождения первенца она переживала, что не подходит на роль матери, и «отчаянно хотела делать все правильно и была смертельно испугана, что делала что-то не так». Женщина также заявила, что подделка результатов теста выглядела для нее как возможность дать дочери «честный шанс».

«Я вижу иронию в таких словах сейчас, потому что то, что я сделала – это полная противоположность «честного». Я нарушила закон, обманула образовательное сообщество, предала свою дочь и подвела мою семью», — сказала Хаффман.

Она добавила, что после ареста дочь спросила ее сквозь слезы: «Почему ты не верила в меня? Почему ты не думала, что я справлюсь сама».

«У меня не было достойного ответа на это. Я могла только сказать «Мне жаль. Я была испугана, и я была глупа», — призналась актриса.

Представители защиты имели свои аргументы. Они рассказали о том, что артистка предложила дать деньги за подобную услугу не сама, а получила предложение со стороны. За год до теста она якобы всеми силами старалась предоставить дочери необходимые условия для продуктивной учебы. Также защитники отметили, что Хаффман отказалась от аналогичного предложения, которое ей сделали в отношении младшей дочери.

«Хаффман — опытный человек в делах. Она была в курсе, что никто не собирался помогать ей смошенничать в результатах теста бесплатно», — прокомментировали текст письма прокуроры.

Они выразили мнение, что актриса потратила время не на сомнения, а на желание с точностью просчитать все нюансы. Они также отметили, что Хаффман была преисполнена чувства морального превосходства, вызванного привилегированным положением в обществе.