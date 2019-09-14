«Врачи бессильны»: Заворотнюк при смерти. ОНЛАЙН

По мнению Разина, на здоровье Заворотнюк также мог сказаться стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке. «Настя очень хороший человек, всегда сама пробивается, не боится рисковать, — продолжил продюсер, — Раньше, помню, крутилась сама — пыталась какой-то бизнес открывать, брала кредиты. У нее такой характер: все взваливает на свои хрупкие плечи. Никогда не забуду, как мы с ней разговаривали однажды, я все спрашивал — «Чего тебя в Жигунове не устраивает?». А она так и не смогла объяснить — ну вот не то, и все», — делился Разин.