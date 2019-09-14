«Врачи бессильны»: Заворотнюк при смерти. ОНЛАЙН

С появлением в жизни Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева, по словам Разина, она преобразилась и взяла все в свои руки. «А как только Настя начала встречаться с фигуристом — будущим мужем, она как будто ожила, очень хотела создать семью. И опять все взяла в свои руки, и опять неудача с кредитом, и опять она впала в панику. Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье. У Насти ведь ситуация примерно как у Жени Белоусова — у него была аневризма в мозге, нервничать категорически было нельзя», — вспомнил продюсер.
По мнению Разина, на здоровье Заворотнюк также мог сказаться стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке. «Настя очень хороший человек, всегда сама пробивается, не боится рисковать, — продолжил продюсер, — Раньше, помню, крутилась сама — пыталась какой-то бизнес открывать, брала кредиты. У нее такой характер: все взваливает на свои хрупкие плечи. Никогда не забуду, как мы с ней разговаривали однажды, я все спрашивал — «Чего тебя в Жигунове не устраивает?». А она так и не смогла объяснить — ну вот не то, и все», — делился Разин.
Продюсер Андрей Разин рассказал, что Заворотнюк и Фриске увлекались методикой омоложения с помощью стволовых клеток. «Мы с Настей неоднократно снимались в телепрограммах, вместе выступали — ничего удивительного, мы часто приглашали артистов ведущими на концерты «Ласкового мая». Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: «Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь - за ней будущее». Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми», — поделился Разин в комментарии сайту kp.ru.
Специалисты отметили, что ЭКО не способно спровоцировать появление раковой опухоли — оно может лишь повлиять на развитие уже возникшего заболевания. «ЭКО теоретически может способствовать прогрессии опухоли, но только если она уже была, но ее не распознали. Сама процедура появление опухоли спровоцировать не может, таких данных нет», — заявил «Поиску» хирург-онколог, академик РАН Михаил Давыдов.
Один из фан-аккаунтов Заворотнюк опубликовал совместную фотографию звезды с певицей Жанной Фриске, которой перед смертью ставили такой же диагноз.
Напомним, что в октябре прошлого года Заворотнюк родила третьего ребенка предположительно при помощи ЭКО. Как утверждают некоторые СМИ, процедура могла стать причиной рака. Однако опрошенные «Газетой.Ru» специалисты это опровергают.
Врач подчеркнул, что суть хирургического вмешательства заключается в уменьшении объема этой ткани и обеспечении возможности проведения лучевой химиотерапии. «Но операционное лечение тоже рисковое дело, потому что если у пациента после хирургии возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, а значит, не будет больше никаких вариантов лечения», — сказал Тушев.
Тушев также отметил, что симптомами опухоли головного мозга часто становятся утомляемость, слабость, неврологические осложнения и приступы судорог. При наличии последних неврологи обязательно делают МРТ. В случае несвоевременного начала лечения новообразования быстро растут, вызывая отек и смещение определенных структур головного мозга. В результате состояние больного стремительно ухудшается и в кратчайшие сроки приводит к летальному исходу.
Нейрохирург Александр Тушев сказал «Вечерней Москве», что в последней стадии рака пациенты способны прожить не более года. «Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года», — поделился прогнозами Тушев.
Не ссылаясь на источники, в ответ на один из комментариев Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака мозга.
Слухи об обнаружении у актрисы последней стадии рака подтвердил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. На своей странице в инстаграме он заявил, что врачи действительно диагностировали Заворотнюк четвертую стадию рака головного мозга. «Группа «Ласковый май» очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы вместе с семьей Насти переживаем за нее. Дай Бог, чтобы все обошлось. Анастасия — прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем ее как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше», — написал Разин.
По данным СМИ, у Заворотнюк также диагностированы воспаление легких и отек мозга.
Нейрохирурги продолжают рассматривать возможность операции, однако это сопряжено с большим риском.
Сообщается, что у актрисы поражена правая рука. Сейчас Заворотнюк введена в искусственную кому из-за осложнения вызванного опухолью головного мозга.
Звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк частично парализована на фоне опухоли мозга четвертой степени. По информации телеграм-канала Mash, врачи поставили актрисе диагноз — парез правой части тела.