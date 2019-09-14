Рак и алкоголь: что погубило Патрика Суэйзи

Американский актер, танцор, певец и автор песен Патрик Суэйзи родился в Техасе и с детства занимался спортом и творчеством. Он одновременно обучался фигурному катанию, балету, а также играл в школьных пьесах и футбольной команде. Вместе с этим разносторонний ребенок увлекался боевыми искусствами — ушу, тхэквондо и айкидо. Однако травма колена побудила Суэйзи оставить серьезные занятия спортом, и он переключил все внимание на творчество. В 1972 году будущий артист переехал в Нью-Йорк, где отучился в балетных школах «Harkness Ballet» и «Joffrey Ballet».

Травма, полученная во время футбольного матча, постоянно напоминала о себе, поэтому Суэйзи завязал с балетом и решил попробовать себя в актерской профессии. В кино он дебютировал в 1979 году, снявшись в фильме «Скейтаун». Параллельно с осваиванием актерского мастерства на курсах, несмотря на травму, Суэйзи был ведущим танцором в престижной группе «Elliot Feld Dance Company». Его следующей киноработой стал фильм «Красный рассвет» Джона Миллиуса, снятый в 1984 году.

Актер прославился благодаря ролям в таких лентах, как «Грязные танцы», «Призрак», «Дом у дороги», «На гребне волны» и других. Кроме того, в нескольких лентах Суэйзи выступил как продюсер и композитор.

Актер снялся в десятках фильмов и сериалов и сыграл большое количество театральных ролей, но наибольшую известность ему принесла роль инструктора по танцам Джонни Кастла в фильме «Грязные танцы».

Фильм, повествующий о романе, возникшем в 1960-е между парой на курорте, вопреки прогнозам критиков стал хитом, принеся обоим сыгравшим в нем актерам номинации на «Золотой глобус». Для саундтрека к ленте Суэйзи исполнил песню «She's Like the Wind», а его знаменитая фраза «Никто не загонит Бэби в угол» вошла в сотню самых знаменитых реплик в истории американского кино.

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Любопытно, что самого актера не устраивала концовка картины, которую он считал нелогичной.

«Я все время чувствовал, что Джонни должен в конечном итоге оказаться с танцовщицей Пенни, поскольку они из одного круга, и такой союз реалистичнее, чем Джонни и Бэби», — считал Суэйзи.

Два десятилетия спустя фильм «Грязные танцы», куда также вошла получившая «Оскар» песня «The Time of My Life», остается очень популярным и часто показывается по телевидению в США.

Второй по-настоящему звездной для Суэйзи стала роль в мелодраме «Призрак», где он сыграл с Дэми Мур и Вупи Голдберг. Фильм получил грандиозные кассовые сборы, а также номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

«Патрику пришлось потрудиться, чтобы его воспринимали серьезно в Голливуде. В нем было что-то очень грубое, но в то же время — прекрасная, нежная, чувственная манера играть», — говорила Мур после смерти актера.

В картине «На гребне волны» Суэйзи делил съемочную площадку Киану Ривзом. После этого фильма популярность актера стала падать: для многих он остался заложником одной роли — Джонни Кастлом. В 2004 году актер сыграл эпизодическую роль в картине «Грязные танцы-2: Гаванские ночи», за которую получил рекордный гонорар в размере $5 млн.

В жизни Суэйзи была единственная любовь — его одногруппница по балетной школе Лиза Ниеми. В будущем она стала женой и главной музой артиста, которой он посвятил песню «She's Like The Wind», ставшую саундтреком «Грязных танцев».

В 1990 году у Ниеми случился выкидыш, повлекший за собой бесплодие. Актер поддержал супругу, заявив, что вместе они справятся со всеми неудачами. Чтобы заглушить переживания, пара начала разводить лошадей на собственном ранчо. Однако идиллия продлилась недолго: расстроившись из-за провалов в нескольких проектах, Суэйзи пристрастился к алкоголю. Находясь в состоянии опьянения, он переставал быть похожим на себя. Позднее родные смогли убедить неуправляемого актера пройти лечение в реабилитационной клинике.

«Нет идеальных отношений, ты просто не сдаешься. И, конечно, бывают плохие времена. Но я бы была с Патриком еще миллион раз, если бы могла», — говорила жена Суэйзи.

Однако у 55-летнего актера обнаружили рак поджелудочной железы четвертой стадии. Узнав о диагнозе, Суэйзи стал активно работать: писал мемуары и снимался во многих проектах.

После перенесенного в январе 2009 года воспаления легких в печени Суэйзи были обнаружены метастазы. Он скончался в Лос-Анджелесе 14 сентября 2009-го.

«Я думала, что в течение 22 месяцев болезни мужа у меня было время привыкнуть к мысли, что я потеряю его. Но, когда я действительно достигла этой точки, то поняла: это совсем не то же самое», — сказала Ниеми.

Она прожила в браке с мужем 34 года и впала в глубокую депрессию после его смерти. Долгое время вдова актера думала, что не сможет выйти замуж во второй раз, но в 2014-м встретила нового возлюбленного.