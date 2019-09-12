«Даже не узнала ее»: что говорят соседи о Заворотнюк

Соседка звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк рассказала о том, что встретившись недавно с актрисой, едва смогла ее узнать, поскольку та сильно изменилась. По словам жительницы элитного коттеджного поселка Крекшино в Подмосковье, она часто общается с матерью Заворотнюк, та то и дело жалуется со слезами, что ее дочь страдает от сильных головных болей и не может спать.

«Недавно я и Настю увидела. Даже не узнала. Она всегда худенькая была, а теперь полная, совсем другой человек. Волос роскошных как будто нет, на голове косыночка. Дай бог, чтобы она поправилась», — цитирует женщину сайт kp.ru.

Уже долгое время о здоровье артистки ходит много тревожных слухов, поскольку та перестала участвовать в публичных мероприятиях и новых проектах. Сама Заворотнюк слухи о тяжелой болезни никак не комментирует.

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Вместе с тем недавно стало известно, что артистка готова выступать на корпоративах в качестве ведущей за 800 тыс. рублей.

«Райдер у нас обычный. Ничем не удивим», — сообщил ее директор Стас Христов.

Кроме того, в ближайшее время ожидается, что Заворотнюк даст телевизионное интервью, в котором расскажет на всю страну подробности своей жизни и, вероятно, подтвердит или опровергнет предположения о ее здоровье.

По словам ее директора, в настоящее время идет выбор канала, на котором она расскажет обо всем поклонникам. Примечательно, что звезда не намерена брать деньги с руководства одного из каналов. Актриса не желает устраивать аукцион своей личной жизни, сообщает «СтарХит».

По словам мужчины, «журналисты раздули сенсацию» и предложений с ТВ поступало очень много. В частности, одна из программ оценила ее участие в ток-шоу в 3 млн рублей.

«Анастасия дала ответ, что подумает. Телевизионщики говорят, что Заворотнюк плохо себя чувствует и поэтому пока не может прийти на съемки. К тому же муж запретил ей пока работать, сказал отдыхать», — сказала бывший директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова.

Отметим, что по противоречивой информации СМИ, денег знаменитости вполне хватает. У Анастасии, помимо прочего, довольно обеспеченный супруг, фигурист Петр Чернышев, который выступает в шоу Татьяны Навки.

Ранее слухи о наличии у звезды тяжелой болезни прокомментировали ее родные и близкие. Выяснилось, что мать Заворотнюк не знала о многочисленных публикациях в СМИ, которые выдвигали предположения о возможной онкологической болезни ее дочери.

Чтобы узнать правду, родительница дозвонилась актрисе в Италию, где та в это время отдыхала. В ответ на это Заворотнюк успокоила мать: «Наговорят тоже... Не слушай всех». Сообщения о болезни также опровергла и директор артистки Марина Потапова, заверившая, что отсутствие артистки в публичном пространстве связано только лишь с недавним рождением ребенка.

«Нормально. Дайте ей спокойно насладиться материнством! Долгожданный ребенок — это такое счастье!» — заявила Потапова.

Она также отметила, что актриса вовсе не отошла от дел — в ее расписании запланированы разные проекты, о которых нельзя распространяться по условиям заключенных контрактов. Слова Потаповой об отсутствии болезни у актрисы подтвердил также ее концертный директор Стас Христов.

«Есть заказы на корпоративы на октябрь. Но это закрытые мероприятия, не публичные, поэтому это коммерческая информация. Из ближайшего — будет большое интервью для телевидения, на три-четыре программы накопилось материала. Вопросы материнства и так далее», — сказал он.

Об отсутствии у Заворотнюк серьезного заболевания также сказал знакомый ее супруга, который предпочел остаться анонимным. Он также указал на настоящую причину ее «исчезновения».

«Я говорил с Петром на днях. Спросил про болезнь жены. Он категорично заявил, что рака у Насти нет. Но подтвердил, что она еще не пришла в форму после родов. Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает», — заключил инсайдер.