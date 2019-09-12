«Не хотел никого беспокоить»: у Карела Готта нашли рак

Чешский певец Карел Готт в своем фейсбуке обратился к поклонникам, чтобы сообщить о том, что у него была диагностирована острая лейкемия, из-за чего он был вынужден начать амбулаторный курс лечения в одной из больниц Праги. Артист подчеркнул, что решил сообщить о своем состоянии здоровья из-за конкретного вопроса, полученного от журналистов самого популярного ежедневного издания Чехии Blesk.

«Они спросили, есть ли у меня рак и прохожу ли я лечение. Чтобы избежать спекуляций на эту тему, я решил ответить на их вопрос и чувствую необходимость рассказать вам о ситуации, в которой оказался. Я не хотел беспокоить вас своими проблемами, я не из тех, кто публично и с сожалением говорит о своей частной жизни, особенно о здоровье», — написал он.

По его словам, он хотел справиться с болезнью с помощью команды первоклассных профессиональных врачей вместе с женой и близкими.

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«Четыре года назад я перенес очень агрессивное лечение опухоли, которое привело к ее полному исчезновению. Около полутора лет назад у меня было обнаружено нарушение процесса образования крови, миелодиспластический синдром. Несмотря на несколько методов лечения, эта болезнь, к сожалению, перешла в острый лейкоз в последние месяцы», — рассказал он.

Готт сообщил, что проходит амбулаторное лечение и постоянно посещает больницу. Он также обратился к журналистам с просьбой проявить уважение к частной жизни его семьи.

«Я верю, что средства массовой информации не будут следить за нами ежедневно и не будут охотиться за нами, что может ухудшить не только мое состояние, но особенно психику моих несовершеннолетних дочерей», — подчеркнул он.

Певец также отметил, что рад проводить время дома, со своей семьей, и добавил, что работает над окончанием своей автобиографии, выход которой запланирован на весну 2020 года.

«Несколько дней назад мы сняли кадры для полнометражного документального фильма о моей жизни — я прикрепляю фотографии, сделанные во время съемок», — написал он.

Готт сопроводил публикацию своей фотографией на фоне деревьев. На фото он смотрит вдаль, у его ног лежит собака.

Карел Готт начал исполнительскую деятельность в конце 1950-х годов, параллельно работая на трамвайном заводе. К началу 1960-х артистические заработки позволили ему сконцентрироваться на музыке и поступить в консерваторию на отделение оперного пения. Однако настоящая популярность пришла к нему с появлением в Чехии моды на твист. Победа в национальном конкурсе певцов «Золотой соловей» позволила ему основать свой собственный театр «Аполлон», который был распущен через два года. Однако это стало лишь началом взлета будущей звезды стран Варшавского договора — в 1967 году он отправился с гастролями в Лас-Вегас, откуда вернулся с четким представлением того, как надо делать современную музыку.

Вокальное мастерство и понимание современных тенденций сделали его одним из самых востребованных поп-артистов Восточной Европы, а его дебютный альбом сразу же получил статус «золотого». В 1968 году он занял 13-е место на международном песенном конкурсе «Евровидение», где представлял Австрию.

Из-за официального запрета на распространение западной музыки в СССР «въездной» Карел Готт для большинства советских слушателей стал заменителем своих западных аналогов, а в народе разошлась шутка «к нам приезжает каждый год певец из Праги Карел Готт». Его записи выходили миллионными тиражами, а в 1978 году он спел вместе с Софией Ротару на фестивале «Песня-1978».

В 1989 году певец громко отметил свое 50-летие и выступил на Вацлавской площади во время бархатной революции, положившей конец коммунистическому режиму на территории страны. Несмотря на это, он признавался, что считает себя далеким от политики человеком и даже отказался от участия в борьбе за президентский пост, несмотря на поступавшие предложения.

Готт объявил о решении уйти со сцены в 1990 году, однако передумал после триумфальных концертов в конце прощального тура. На протяжении десятилетия его альбомы трижды становились самыми продаваемыми дисками года в Чехии.