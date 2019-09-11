«Стриптизерши», «Щегол», «Сорокин-трип» и другие премьеры недели

«Стриптизерши» («Hustlers»); реж. Лорин Скафария

Фильм Лорин Скафарии «Стриптизерши», объединивший суперзвезд двух последних десятилетий Дженнифер Лопез и Карди Би, сценарий которого был написан по мотивам нашумевшей статьи в New York Magazine, расскажет о танцовщицах элитного клуба, который посещают брокеры с Уолл-Стрит. После финансового кризиса 2008 года девушки решают взять судьбу в свои руки и самостоятельно вернуть деньги, попутно отомстив бывшим клиентам.

«Щегол» («The Goldfinch»); реж. Джон Краули

Режиссеру Джону Краули, работавшему на площадке сериала «Настоящий детектив» выпала роль постановщика фильма «Щегол», экранизации одной из самых популярных книг последних нескольких лет. Автор исходного текста Донна Тарт сама приняла участие в создании сценария о Теодоре Деккере, который потерял свою мать во время теракта в музее и получил от одной из жертв взрыва редкую картину кисти голландского художника Карела Фабрициуса.

В первом официальном документальном фильме об одном из главных писателей современной России Владимире Сорокине «Сорокин-трип» его создатели постарались показать своего героя со всех сторон. Зрители не только узнают подробности о детстве одного из «старших концептуалистов», о преследованиях со стороны государственных органов в советские годы и молодежных проправительственных объединений в новейшей истории, но также смогут увидеть писательский быт, посмотреть на его картины, узнать мнение о собственном месте в истории.

«Бунюэль в лабиринте черепах» («Buñuel en el laberinto de las tortugas»); реж. Сальвадор Симо

Главный киносюрреалист XX века, режиссер «Андалузского пса» Луис Бунюэль продолжает свое триумфальное шествие по экранам и после смерти — на экраны выходит мультфильм с его участием «Бунюэль в лабиринте черепах». В нем зрители увидят историю того, как после премьеры классического фильма «Золотой век» молодой Бунюэль оказался практически в вакууме из-за отвернувшихся от него продюсеров и даже соавтора — художника Сальвадора Дали. Чтобы найти денег на съемки документального фильма о беднейшем регионе Испании «Лас Урдес — земля без хлеба», он встречается со своим другом, скульптором-анархистом Рамоном Асином и судьба преподносит им подарок в виде выигрыша в лотерею. Однако готова ли будет съемочная группа к выходкам скандального режиссера?

В фильме Михаила Расходникова «Дорогой папа» Владимир Вдовиченков сыграл опытного бизнесмена, который способен благодаря своем напору и обаянию найти партнера даже в Китае, однако не может настроить отношения с дочкой, которую бросил в возрасте двух лет. Однако судьба заставляет его пересмотреть свои приоритеты, когда выясняется что мать бизнесмена, на которую он оформил свою фирму, все завещала внучке и теперь главному герою предстоит найти ее и свою бывшую жену в родном городе. Но его далеко идущие планы по тому, как заставить нежеланную семью отказаться от наследства не работают в мире, где деньги имеют не так уж много значения.

«Пункт назначения: смайл» («Polaroid»); реж. Ларс Клевберг

Норвежский режиссер Ларс Клевберг снял полнометражную версию своего короткометражного фильма с емким названием «Polaroid» — «Пункт назначения: смайл». По сюжету картины, девушка-фотограф случайно натыкается в антикварном магазине на старый фотоаппарат марки Polaroid, который немедленно приковывает к себе ее внимание. Однако после покупки оказывается, что его вспышка вызывает к жизни демонические сущности, которые открывают охоту на тех, кто оказался в поле действия объектива. Учитывая, что проект получил поддержку после успеха своей короткометражной версии, можно предполагать, что и сам фильм сможет добиться впечатляющих результатов в прокате.

«Промар» («Promare»); реж. Хироюки Имаиси

Действие меха-аниме «Промар» разворачивается в фантастическом будущем, где часть людей обрела способность контролировать пламя благодаря мутациям, что привело к общественным столкновениям и выделению правительством новой социальной группы мутантов, которые сразу же оказались вне закона. По мнению критиков, кислотно-яркий «Промар», где действие не прекращается ни на секунду, способен произвести переворот если не в мире японской анимации, то как минимум в зрительском восприятии самого жанра.

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Немаловажно также, что режиссер картины Хироюки Имаиси уже давно заслужил статус одного из самых влиятельных и знаменитых представителей жанра. На его счету авторство и режиссура культовых сериалов «Гуррен Лаганн» и «Kill La Kill», а также участие в качестве аниматора в легендарных «Евангелионе» и «FLCL»