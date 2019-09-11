«Собирают по частям»: что случилось со звездой «Улиц разбитых фонарей»

Актер Марк Горонок, известный своими ролями в известных фильмах «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна», а также в сериале «Улицы разбитых фонарей» попал в серьезное ДТП на трассе под Петербургом, сообщает МК.

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В автомобиль артиста, в котором он ехал вместе с 70-летней матерью, на высокой скорости врезалась иномарка. В настоящий момент Горонок находится в клинике — у него диагностирована серьезная черепно-мозговая травма и множественные переломы. Актер уже перенес две операции, поскольку был высок риск потерять руку. До сих пор не известно, восстановят ли ее полностью.

«Руку собирают буквально по частям, — рассказала изданию супруга актера Анна, — Консилиум врачей дает нерадужные прогнозы. Сейчас уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись. А чем за них платить, я не знаю».

close Марк Горонок Марк Горонок Марка Горонок/Instagram.com

Семья актера в связи с произошедшей трагедией оказалась в очень трудном положении. Вместе с маленькой дочерью они проживают на съемной квартире. Поскольку мама Марка тоже серьезно пострадала в аварии и сейчас лежит в больнице с переломом шейки бедра и другими повреждениями тазовых костей, сидеть с ребенком, пока Анна навещает супруга, некому. Поэтому она вынуждена брать девочку с собой.

Горонок до сих пор не пришел в себя от произошедшего, по несколько раз в день ему колют обезболивающие препараты. Собственные страдания усугубляются переживаниями за здоровье мамы, которая должна будет учиться ходить заново.

Стоит отметить, что после долгих лет забвения у актера наконец-то появились новые проекты и шанс вернуться в профессию. В настоящий момент это все находится под угрозой из-за несчастного случая.

«Спасибо друзьям и поклонникам, которые делают все возможное, чтобы нам помочь, — рассказала Анна. — Я уже выбилась из сил и не знаю, что еще предпринять».

В начале апреля этого скончался артист Александр Васильев, наибольшую известность которому принесла игра в «Улицах разбитых фонарей», после чего в сети стали говорить о злом роке, который преследует актеров сериала. По сообщениям СМИ, всего за последние годы ушли из жизни восемь актеров сериала.

«Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым и всегда готовым прийти на помощь. Его оптимизм, энергия, позитивный заряд передавались всем вокруг. Александр был носителем того духа «старого доброго» «Ленфильма», его традиций, обычаев, памяти, — говорили его коллеги.

Ранее, в августе 2018 года, не стало другой звезды «Улиц разбитых фонарей» — народного артиста Анатолия Узденского. Актер театра «Современник» скончался в Новосибирске на 67-м году жизни. Тогда сообщалось о том, что у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В июле того же года в возрасте 74 лет умер другой актер популярного сериала — заслуженный артист России и профессор Красноярского института искусств Владислав Жуковский. Точная причина смерти не известна, однако говорилось о наличии у него тяжелой болезни.

Месяцем ранее скончались Татьяна Малыщицкая и Юрий Ароян, также игравшие в культовом сериале. Карьера актрисы была связана не только с театральной сценой, но и с телевидением — помимо «Улиц», она также снималась в сериале «Тайны следствия». Грузинский актер Юрий Ароян умер от хронических заболеваний, которые обострились после того, как он сломал ногу. По словам соседей актера, он злоупотреблял алкоголем.

17 апреля 2018 года скончался режиссер театра «Балтийский дом» и один из актеров сериала Владимир Тыкке, а через полторы недели после этого — советский мим Борис Агешин, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» капитана госбезопасности Игнатьева.