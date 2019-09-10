«Плохие парни навсегда», «Хищные птицы» и другие трейлеры недели

«Маленькие чудовища» («Little monsters»); реж. Абе Форсайт. Премьера в России — 10 октября 2019

Фильм австралийского режиссера Абе Форсайта с Лупитой Нионго в главной роли имеет все шансы стать новой главой в истории развития комедий о зомби. Ее главной героине, учительнице начальных классов, придется приложить нечеловеческие усилия для того, чтобы поездка с детьми за город на экскурсию не превратилась в трагедию из-за внезапного нашествия живых мертвецов. Для защиты детей она решила прибегнуть к крайне нетрадиционным мерам — происходящее вокруг она представила им как игру, в которой взрослые лишь притворяются кровожадными зомби.

«Доктор сон», («Doctor Sleep»); Майк Флэнеган. Премьера в России — 7 ноября

Спустя почти сорок лет после премьеры фильма «Сияние» Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга, на экраны должно выйти продолжение истории о «сияющем» мальчике Дэнни Торансе, который смог спастись от сумасшедшего отца. В сиквеле «Доктор сон», над сценарием к которому работал сам Кинг, повзрослевшему ребенку в исполнении Юэна Макгрегора предстоит сразиться с группой охотников за детьми с паранормальными способностями вместе с девочкой-экстрасенсом.

«Предатель», («Il Traditore»); реж. Марко Беллоккьо. Премьера в России — 28 ноября

Один из последних классиков итальянского кино работавший еще в 1960-х годах, Марко Беллоккьо представил трейлер к своему новому фильму «Предатель». История о противостоянии сицилийских мафиозных кланов начала 1980-х сфокусируется вокруг одного из криминальных лидеров, отправившегося в Бразилию из-за жестоких разборок у себя на родине. После смерти нескольких родных и близких, он почувствовал как угроза уже нависла над ним в воздухе и после экстрадиции в Италию решает нарушить кровную клятву и сдать часть своих бывших подельников суду.

«Черное рождество», («Black Christmas»); реж. Софи Такал. Премьера в России — 19 декабря

Непроходящая мода на слэшеры, рост жестокости в обществе и тирания требований сезонного кинопроката сделали почти неизбежным выход на экраны ремейка «Черного Рождества» — одного из классических представителей жанра. Новая версия истории 45-летней давности о нападении маньяка на девушек из женского общежития в разгар празднования Рождества разворачивается в Новой Зеландии и должен будет выйти на американские экраны в знаковую для жанра дату — пятницу, 13-е.

«Плохие парни навсегда» («Bad boys for life»); реж. Адиль Эль Арби. Премьера в России — 23 января 2020 года

В третьей части франшизы о двух детективах из Майами, известных своим взрывоопасным стилем работы, зритель встретится с изрядно повзрослевшими героями — Марку Бернетт ушел из полиции, чтобы заняться частным сыском, а Майк Лоури изо всех сил пытается одновременно разобраться с новым напарником и кризисом среднего возраста. Однако им вновь пришлось объединиться, чтобы выстоять в борьбе с албанским наемником, решившим отомстить «плохим парням» за смерть брата. Несмотря на то, что режиссером фильма впервые будет не Майкл Бэй, трейлер «Плохих парней навсегда» обещает еще больше взрывов и стрельбы, чем раньше.

«Гретель и Гензель», («Gretel & Hansel»); реж. Оз Перкинс. Премьера в России — 30 января 2020 года

Режиссер Netflix-триллера «Я прелесть, живущая в доме» Оз Перкин представил трейлер к своему новому фильму— «взрослой» экранизации детской страшной сказки «Гретель и Гензель». Чтобы освежить впечатления от классической страшилки о двух детях, которых погубила страсть к сладкому, Перкинс решил расширить свой инструментарий и помимо традиционных приемов хоррора не побоялся добавить изрядную долю серьезного сюрреализма.

«Хищные птицы» («Birds of prey»); реж. Кэти Янь. Премьера в России — 6 февраля 2020 года

Компания DC представила тизер к восьмому фильму своей киновселенной — «Хищные птицы». В новом фильме о похождениях Харли Квинн после ухода из команды Джокера зрители увидят, как она в составе уже целиком женской группировки устроит жару в криминальном Готэме, вступив в схватку с местным криминальным авторитетом в исполнении Юэна Макгрегора.