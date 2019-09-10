«Не верю»: Михалков разочаровался в «Оскаре»

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков считает, что премия Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» перестала иметь отношение к искусству из-за излишней политизированности. Также обладатель этой кинопремии за фильм «Утомленные солнцем» заявил о своем отношении к Российскому оскаровскому комитету, пишет ТАСС.

«Я настолько не верю в оскаровский комитет, что даже не думаю о его реформировании, это из серии — «а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — сказал Михалков, добавив, что «Оскар» — «это политическая история, которая в последние годы очень малое отношение имеет к искусству».

Он подчеркнул, что не имеет в виду недоверие к членам Российского оскаровского комитета, но считает, что все решения не имеют перспективы, если они не вписываются в политическую ситуацию.

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«И «Оскар», и мировые кинофестивали стали слишком зависимы от международной конъюнктуры», — считает режиссер.

По его мнению, сейчас для получения «Оскара» в фильме должны присутствовать «однополая любовь и примитивная толерантность» а также «однобоко и примитивно понятый «мультикультурализм и правильный для этого момента баланс между афроамериканцами и белыми».

«К сожалению, решение о выдвижении на «Оскар» принимается не по художественному качеству картины, а в соответствии с текущей политической ситуацией, по очень зыбким надеждам, что именно эта картина может иметь шанс получить «Оскар» в этом году», — отметил Михалков.

Он также признался, что на данный момент не имеет конкретных фильмов-фаворитов, у которых есть шанс стать номинантом кинопремии.

«Я никого не буду поддерживать, потому что не вхожу в комитет», — объяснил режиссер.

Ранее обладатель «Оскара» за фильм «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов заявил, что подведомственный ему Российский оскаровский комитет не нуждается в реформировании. Об этом он сказал накануне своего 80-летия в беседе с ТАСС.

«Мы прозрачны. Мы не пускаем прессу непосредственно на заседания, но сразу после обсуждения докладываем общественности, какой фильм поедет от России. Жюри кинофестивалей во всем мире никогда не объясняет, почему оно выбрало именно этого победителя. Рассказывать всем о механизме принятия решения просто ни к чему», — считает Меньшов.

Этот комментарий стал ответом на предложение режиссера Алексея Учителя об изменениях в работе комитета, выдвигающего российские фильмы на кинопремию. Он подчеркнул, что «многие участники комитета на встречу, где выбирают фильм, не приходят — от них приносят какие-то записки, все проходит без обсуждения и превращается в формальность».

Критике также подверглась закрытость Российского оскаровского комитета: информация о картинах, рассматриваемых для выдвижения на премию, не озвучивается до последнего момента. С этим обвинением Меньшов не согласился, заявив, что не считает приемлемым заранее разглашать шорт-лист фильмов.

«На мой взгляд, это разные системы. Либо общественное обсуждение, либо комитет. В этом году выдвижение российского фильма на «Оскар» пройдет в конце сентября», — заявил глава ведомства.

Ежегодно для участия в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» кандидатов выдвигают сами страны. Следующим этапом становится отбор американскими специалистами картин, достойных войти в список номинантов. В этой категории лауреатами становились только три отечественных фильма: «Война и мир» Сергея Бондарчука в 1968 году, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова в 1981-м и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова в 1994-м.

Год назад от России для участия в «Оскаре» была предложена драма Константина Хабенского «Собибор»,, но картине не удалось войти даже в шорт-лист премии.

За последние десять лет непосредственными участниками номинации от России становились только два фильма — «Левиафан» в 2014 году и «Нелюбовь» в 2017-м. Что примечательно, режиссером обеих картин является Андрей Звягинцев.