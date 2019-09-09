Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт

Рэпер Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серега, заявил о своем намерении получить украинское гражданство. Со сцены шоу «Танцы со звездами», транслируемом на украинском телеканале, он признался в своей любви к этой стране.

«Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо», — поделился белорусский рэпер.

Также Серега рассказал, что на Украине живет женщина, ставшая матерью его двоих сыновей, и дядя, с которым он хотел бы больше общаться. В настоящее время артист имеет бессрочный вид на жительство на Украине.

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Рэпер Серега широко известен в России благодаря песням «Черный бумер», «Возле дома твоего» и «Король ринга». В 2015 году он стал успешным бизнесменом с офисом в одной из башен Москвы-сити. Спустя несколько лет после творческого затишья Серега вернулся на сцену под псевдонимом Полиграф ШарикOFF. Изменился также сценический образ артиста, тело которого приобрело атлетические очертания. По словам Пархоменко, у него осталась только одна отрицательная черта — невозможность сдерживать эмоции.

«Мне сложно контролировать гнев, и это настоящая проблема. Мои отношения с женщинами складывались бы лучше, если бы я был не таким прямым и резким. И в этом смысле честно, по-настоящему завидую подкаблучникам! — рассказал Серега «Стархиту». — Иногда стоит не заметить женскую глупость, не ответить на обидное слово, простить недостаток внимания и нежелание понять тебя. Но у меня не получается быть другим. И, наверное, уже никогда не получится. Надеюсь, что сыновья в этом смысле не в меня пошли».

Сыновья Сереги — шестилетний Марк и пятилетний Платон — живут с матерью в Киеве и нечасто видятся с отцом. Ранее он заявлял, что планирует перевезти детей в Россию и воспитывать самостоятельно.

«У меня не было ни одного официального брака. Обещать жениться и жениться, как вы понимаете, это разные вещи. Я гость в отношениях, так сложилось. Наверное, мне не попалось такой женщины, с которой я бы смог пойти в ЗАГС», — говорил он.

Всего у артиста было три гражданских брака, которые заканчивались расставанием. Первой девушкой Сереги являлась кубинская модель Даями Моралес, затем он жил с матерью своих сыновей Полиной, от которой ушел к солистке группы «Подиум» Марине Матвеевой.

В 2018 году музыкант работал в Москве над шоу о похудении «Взвешенные люди». В комментарии «Стархиту» Серега признался, что долго думал перед тем, как согласиться на участие в этой передаче.

«Я не сразу дал согласие из-за жесткого формата. Но потом понял, что мне есть чем поделиться с участниками. Я давно увлекаюсь наукой, а с 2017 года в Медицинском университете имени Сеченова веду проект по разработке самых легкоусвояемых рационов на планете», — рассказал рэпер.

Он отметил, что условия участников проекта были «спартанскими»: самый полный мужчина, придя на проект, весил 250 кг, и всего за месяц скинул 30.

«Бывало, наши тренировки начинались в 4 утра и шли до вечера. Чтобы люди не падали в обморок и не хватались за сердце, я старался равномерно распределять нагрузку. С местом повезло — снимали в Сочи, жили в Олимпийском городке, — продолжил Серега, — Понравилось работать с Анфисой Чеховой, но она меня почему-то стеснялась».

Также музыкант поделился своими планами о разработке особенной программы питания для спортсменов.

«Планирую продолжать заниматься наукой и развивать собственную линейку питания. В мечтах — кормить наших олимпийцев, чтобы они были здоровы и выносливы и никто в мире больше никогда бы не обвинил их в приеме допинга», — рассказал Серега.

Все разработки Пархоменко проверяет на себе самом.