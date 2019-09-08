Ужасы США: американцы бегут на «Оно 2»

Учитывая затишье в плане ярких новинок, царившее в американском прокате на протяжении последних недель, единственный сильный в плане ажиотажа дебютант этого уикенда — сиквел хоррора «Оно» по Стивену Кингу — легко и непринужденно возглавил бокс-офис США по итогам 6-8 сентября. В свои стартовые выходные лента, главные роли в которой исполнили Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд, заработала на домашнем рынке $91 млн, опередив ближайшего преследователя аж на 85 млн. При этом в сравнении с первой частью продолжение проиграло — в 2017 году «Оно» установило жанровый рекорд по мощности сборов в дебютный уикенд, выручив в Штатах $123,5 млн. Второй в данном рейтинге, что примечательно, теперь идет главная новинка уходящей недели: ужастики, как правило, совсем уж сумасшедших сумм (как те же творения Marvel) не собирают. Что касается международной арены, то на ней сиквел заработал в общей сложности $94 млн, и немалый вклад в данный показатель внесли россияне, обогатившие проект на $8,8 млн (третий результат, если не считать США).

Прямо следом за «Оно 2» расположился лидер предыдущей недели — боевик Рика Романа Во «Падение ангела», очередная часть франшизы с Джерардом Батлером в роли американского спецагента, которому вновь предстоит спасти героя Моргана Фримена, президента США. Третий уикенд порадовал создателей фильма $6 млн.

Замкнула тройку лидеров комедия «Хорошие мальчики», повествующая о трех подростках, которые решили во что бы то ни стало попасть на «взрослую» вечеринку и отправились на поиски всего необходимого, попутно попадая в неловкие, опасные и нравоучительные ситуации. Третьи выходные в Штатах принесли картине $5,4 млн, доведя ее общий домашний заработок до без малого 67 млн (что для подобных фильмов очень даже достойно).

Четвертым стал главный «пенсионер» топа американского бокс-офиса — a href=«https://www.afisha.ru/movie/245668/» target=«_blank»>игровой ремейк бессмертной диснеевской классики, мультфильма «Король Лев». Несмотря на тот факт, что для картины эти выходные стали уже восьмыми в США, она не выпала из первой пятерки (тут, правда, нужно опять же благодарить почти полное отсутствие сильных дебютантов), заработав чуть более $4 млн. Общая выручка ленты прямо сейчас, как можно догадаться, выглядит по-настоящему страшно: в Америке «Король Лев» собрал уже 529 млн, вне страны — 1,07 млрд.

Пятое место досталось драме «Победитель», режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в которой выступил Алекс Кендрик, — $3,8 млн в третий уикенд.

На шестой строчке расположился спин-офф «Форсажа» — боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» от режиссера второго «Дэдпула» Дэвида Литча. В ходе своих шестых выходных в Штатах он заработал $3,7 млн.

Седьмым финишировал — очень неожиданно, надо сказать — «Арахисовый сокол», главные роли в котором исполнили Шайа Лабаф и Дакота Джонсон. Эксперты считали, что картина останется вне топ-10 (где она была на минувшей неделе, например), однако проект внезапно поднялся на пять позиций, выручив $2,3 млн. При этом число мест по сравнению с предыдущим уикендом осталось почти тем же.

Наконец, последние три места в первой десятке достались хоррор-антологии режиссера Андре Эвредаля «Страшные истории для рассказа в темноте» от продюсера Гильермо дель Торо,

черной комедии от Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт «Я иду искать» и...

киноверсии знаменитого мультика о приключениях девочки, известной в России как Даша, «Дора и Затерянный город». Заработали они соответственно $2,27 млн, 2,23 млн и 2,17 млн.