Ужасы США: американцы бегут на «Оно 2»

Хоррор «Оно 2» возглавил американский бокс-офис

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Кадр из фильма «Оно 2» (2019) Кадр из фильма «Оно 2» (2019)
Кадр из фильма «Оно 2» (2019)

Кадр из фильма «Оно 2» (2019)

KatzSmith Productions
Уверенная победа «Оно 2», стабильность «Короля Льва» и спурт «Арахисового сокола»: «Газета.Ru» представляет обзор американского бокс-офиса за 6-8 сентября.

Учитывая затишье в плане ярких новинок, царившее в американском прокате на протяжении последних недель, единственный сильный в плане ажиотажа дебютант этого уикенда — сиквел хоррора «Оно» по Стивену Кингу — легко и непринужденно возглавил бокс-офис США по итогам 6-8 сентября. В свои стартовые выходные лента, главные роли в которой исполнили Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд, заработала на домашнем рынке $91 млн, опередив ближайшего преследователя аж на 85 млн. При этом в сравнении с первой частью продолжение проиграло — в 2017 году «Оно» установило жанровый рекорд по мощности сборов в дебютный уикенд, выручив в Штатах $123,5 млн. Второй в данном рейтинге, что примечательно, теперь идет главная новинка уходящей недели: ужастики, как правило, совсем уж сумасшедших сумм (как те же творения Marvel) не собирают. Что касается международной арены, то на ней сиквел заработал в общей сложности $94 млн, и немалый вклад в данный показатель внесли россияне, обогатившие проект на $8,8 млн (третий результат, если не считать США).

Прямо следом за «Оно 2» расположился лидер предыдущей недели — боевик Рика Романа Во «Падение ангела», очередная часть франшизы с Джерардом Батлером в роли американского спецагента, которому вновь предстоит спасти героя Моргана Фримена, президента США. Третий уикенд порадовал создателей фильма $6 млн.

Замкнула тройку лидеров комедия «Хорошие мальчики», повествующая о трех подростках, которые решили во что бы то ни стало попасть на «взрослую» вечеринку и отправились на поиски всего необходимого, попутно попадая в неловкие, опасные и нравоучительные ситуации. Третьи выходные в Штатах принесли картине $5,4 млн, доведя ее общий домашний заработок до без малого 67 млн (что для подобных фильмов очень даже достойно).

Четвертым стал главный «пенсионер» топа американского бокс-офиса — a href=«https://www.afisha.ru/movie/245668/» target=«_blank»>игровой ремейк бессмертной диснеевской классики, мультфильма «Король Лев». Несмотря на тот факт, что для картины эти выходные стали уже восьмыми в США, она не выпала из первой пятерки (тут, правда, нужно опять же благодарить почти полное отсутствие сильных дебютантов), заработав чуть более $4 млн. Общая выручка ленты прямо сейчас, как можно догадаться, выглядит по-настоящему страшно: в Америке «Король Лев» собрал уже 529 млн, вне страны — 1,07 млрд.

Пятое место досталось драме «Победитель», режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в которой выступил Алекс Кендрик, — $3,8 млн в третий уикенд.

На шестой строчке расположился спин-офф «Форсажа» — боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» от режиссера второго «Дэдпула» Дэвида Литча. В ходе своих шестых выходных в Штатах он заработал $3,7 млн.

Седьмым финишировал — очень неожиданно, надо сказать — «Арахисовый сокол», главные роли в котором исполнили Шайа Лабаф и Дакота Джонсон. Эксперты считали, что картина останется вне топ-10 (где она была на минувшей неделе, например), однако проект внезапно поднялся на пять позиций, выручив $2,3 млн. При этом число мест по сравнению с предыдущим уикендом осталось почти тем же.

Наконец, последние три места в первой десятке достались хоррор-антологии режиссера Андре Эвредаля «Страшные истории для рассказа в темноте» от продюсера Гильермо дель Торо,

черной комедии от Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт «Я иду искать» и...

киноверсии знаменитого мультика о приключениях девочки, известной в России как Даша, «Дора и Затерянный город». Заработали они соответственно $2,27 млн, 2,23 млн и 2,17 млн.